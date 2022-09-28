Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях - 28.09.2022 Украина.ру
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Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях - 28.09.2022 Украина.ру
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях
Пропагандисты киевского режима успешно освоили китайские соцсети и ведут пропаганду, используя свойственное китайскому народу чувство жалости. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-28T18:17
2022-09-28T18:17
новости
сыма нань
кнр (китай)
соцсети
пропаганда
киевский режим
девушки
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Он добавил, что сам чуть не поверил таким пропагандистским роликам.Он рассказал о своей уверенности, что сценарии для этих девушек писал один и тот же режиссёр. Блогер отметил высокий уровень профессионализма у пропагандистов киевского режима, и предположил, что они "обучались у ЦРУ".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html
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новости, сыма нань, кнр (китай), соцсети, пропаганда, киевский режим, девушки
Новости, Сыма Нань, КНР (Китай), соцсети, пропаганда, киевский режим, девушки

Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях

18:17 28.09.2022
 
© РИА Новости . СС0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . СС0, Pixabay
Читать в
Пропагандисты киевского режима успешно освоили китайские соцсети и ведут пропаганду, используя свойственное китайскому народу чувство жалости. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он добавил, что сам чуть не поверил таким пропагандистским роликам.

В китайских соцсетях, на мобильных платформах вдруг появилось много девушек-украинок. Я, дескать, студентка с Украины. Я в Китае, а мой брат на передовой. Поддержите нас! Мой брат воюет и так далее… И горько-горько плачет… Скажу честно, когда я первый раз увидел подобные видеоролики, тоже чуть не прослезился. Но потом я заметил одну особенность: девушки разные, но снято всё на один манер, говорят одно и то же. Что это значит? Это пример идеологической войны

Сыма Нань коллаж
Сыма Нань
Китайский блогер
Он рассказал о своей уверенности, что сценарии для этих девушек писал один и тот же режиссёр. Блогер отметил высокий уровень профессионализма у пропагандистов киевского режима, и предположил, что они "обучались у ЦРУ".
Сыма Нань - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 18:11
Сыма Нань: кто онТелевизионный обозреватель, блогер, журналист, член Коммунистической партии Китая
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСыма НаньКНР (Китай)соцсетипропагандакиевский режимдевушки
 
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