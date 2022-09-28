https://ukraina.ru/20220928/1039190025.html
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях - 28.09.2022 Украина.ру
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях
Пропагандисты киевского режима успешно освоили китайские соцсети и ведут пропаганду, используя свойственное китайскому народу чувство жалости. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
2022-09-28T18:17
2022-09-28T18:17
2022-09-28T18:17
новости
сыма нань
кнр (китай)
соцсети
пропаганда
киевский режим
девушки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103230/43/1032304333_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_91675611d57363b631e30af33fe1b484.jpg
Он добавил, что сам чуть не поверил таким пропагандистским роликам.Он рассказал о своей уверенности, что сценарии для этих девушек писал один и тот же режиссёр. Блогер отметил высокий уровень профессионализма у пропагандистов киевского режима, и предположил, что они "обучались у ЦРУ".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103230/43/1032304333_215:0:1920:1279_1920x0_80_0_0_d28e2cc9cd889d94b6d9c0fa8754399a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сыма нань, кнр (китай), соцсети, пропаганда, киевский режим, девушки
Новости, Сыма Нань, КНР (Китай), соцсети, пропаганда, киевский режим, девушки
Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях
Пропагандисты киевского режима успешно освоили китайские соцсети и ведут пропаганду, используя свойственное китайскому народу чувство жалости. Об этом в интервью Украина.ру рассказал известный китайский блогер, публицист и общественный деятель Сыма Нань
Он добавил, что сам чуть не поверил таким пропагандистским роликам.
В китайских соцсетях, на мобильных платформах вдруг появилось много девушек-украинок. Я, дескать, студентка с Украины. Я в Китае, а мой брат на передовой. Поддержите нас! Мой брат воюет и так далее… И горько-горько плачет… Скажу честно, когда я первый раз увидел подобные видеоролики, тоже чуть не прослезился. Но потом я заметил одну особенность: девушки разные, но снято всё на один манер, говорят одно и то же. Что это значит? Это пример идеологической войны
Сыма Нань
Китайский блогер
Он рассказал о своей уверенности, что сценарии для этих девушек писал один и тот же режиссёр. Блогер отметил высокий уровень профессионализма у пропагандистов киевского режима, и предположил, что они "обучались у ЦРУ".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.