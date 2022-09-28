Блогер-миллионник Сыма Нань рассказал о странных украинских "студентках" в китайских соцсетях

В китайских соцсетях, на мобильных платформах вдруг появилось много девушек-украинок. Я, дескать, студентка с Украины. Я в Китае, а мой брат на передовой. Поддержите нас! Мой брат воюет и так далее… И горько-горько плачет… Скажу честно, когда я первый раз увидел подобные видеоролики, тоже чуть не прослезился. Но потом я заметил одну особенность: девушки разные, но снято всё на один манер, говорят одно и то же. Что это значит? Это пример идеологической войны