https://ukraina.ru/20220927/1039078295.html

Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы

Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы - 27.09.2022 Украина.ру

Публицист Сыма Нань: США ведут агрессивную политику, а к Китаю и России тянутся народы

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T15:54

2022-09-27T15:54

2022-09-27T15:54

сыма нань

кнр (китай)

россия

украина

сша

интервью

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В середине сентября шеф-редактор телеграм-канала Украина.ру Константин Кеворкян провёл встречу с известным китайским блогером, публицистом и общественным деятелем Сыма Нанем. Главной темой обсуждения стала информационная война, которая ведётся киевским режимом в отношении украинских граждан. В свою очередь китайский блогер рассказал о ситуации с независимыми СМИ и влиянии западной пропаганды на выстраивание общественного мнения в Китае.Нужно отметить, что среднестатистический житель Китая мало осведомлён об истоках украинского национализма. Также мало кто из китайских граждан имеет реальное представление о причинах кровопролития на Донбассе. Об этом Константин Кеворкян и рассказал Сыма Наню.К. Кеворкян (К): На ваш взгляд, существует ли сегодня в Китае проукраинское лобби — в экономике, политике, СМИ? И если да, насколько влиятельно?Сыма Нань (С): Думаю, есть. Я бы скорее сказал, "проамериканские", "прозападные" силы. .При этом трудно сказать, насколько велики размеры, насколько сильное влияние они оказывают на жизнь китайского народа, вмешиваются в национальную политику. Из того, что мы знаем на данный момент, судя по настроениям в интернете и реальной обстановке в обществе, эти силы любят много шуметь. Они постоянно распространяют всевозможные слухи, в основном опираются на западное представление о мире, являются проводниками западной подачи информации.Скажем, на российско-украинском фронте некоторое время назад ситуация немного изменилась. Проукраинские силы в Китае черпают информацию из "Голоса Америки"*, Би-би-си, агентства Рейтер и начинают говорить о том, что украинская армия одерживает большие победы, что российская армия больше не жизнеспособна, терпит поражение, что над Москвой нависла угроза поражения, Путин теряет свои позиции и прочее. Это, конечно же, ложь. Любой человек, обладающий здравым смыслом, знает, что это не соответствует действительности. Например, в подтверждение побед Украины начинают раздувать факт захвата 1 000 квадратных километров территории. Я не знаю, много ли это для вас, но в Китае это территория двух городов или двух больших деревень, 30 на 40 километров. Примерно так. Но если спроецировать данные на карту Китая, то станет ясно — много ли было отбито, занято украинской армией. Поэтому если просто взять и посчитать, то вы увидите, что общественное мнение на Западе и так называемые проукраинские силы в Китае искусственно создали великую победу украинской армии, а на самом деле это откровенная ложь. Они не говорят о возможных перегруппировках российской армии, но замалчивают, что у украинской армии — большие потери, что российские лётчики контролируют воздушное пространство. Так что если подумать об этом с другой стороны, я думаю, они хорошо работают. Хорошо пишут и говорят о том, что не соответствует действительности. Рисуют крупные победы. При этом в Китае, в самой системе, есть проукраинские элементы, я бы назвал системные заукраинцы, а по сути это проамериканские, прозападные элементы в нашей системе. У нас существуют такое понятие как общественные деятели. В отрицательном значении это интеллигентская прослойка, намеренно порочащая основы политической системы Китая. Это те, кто с началом вашей военной операции начали как бы поддерживать Украину, выступили против России. Много фальши в их поддержке. Но я подчеркиваю, они могут быть внутри системы. Влиять на определённые круги, принимающие решения. Например, в Китае есть такая структура как партийная школа. Вы знаете, что такое “партийная школа". В партийных школах работают кандидаты наук, они специализируются на написании больших материалов. А материалы читают в верхних эшелонах. Один такой кандидат наук, директор партшколы, выступал за капитуляцию перед США, когда только начался конфликт между Россией и Украиной. Он призывал подчиниться США и отказаться от сотрудничества с Россией. Россия, для таких как он, — "негативный актив" для Китая. Они считают, что Китай не сможет противостоять США и Европе, Китаю нужно сдать Россию. Лишь сдав Россию Западу, Китай может откупиться, принять универсальные западные ценности и войти в мир демократии.Так что эти люди влияют на систему. Хотя и составляют очень небольшую часть населения. Но это очень серьёзно. Я написал несколько статей по этой теме, участвовал в ряде программ, опровергал утверждения этих лиц. Старался заставить общество задуматься о том, почему в наших партийных школах, в рамках нашей системы, есть такие влиятельные грязные элементы?!За 40 лет политики реформ и открытости сложилась весьма странная ситуация: С 2012 года, правда, всё началось меняться, этого уже нет, мы старались перенимать передовой опыт Запада, передовой опыт научно-технического управления. Мы посылали нашу молодёжь для обучения в США, в их "партшколы".У многих открылись глаза. Они многому научились на Западе, вернулись, чтобы руководить городским строительством в Китае. Управление нашими городами значительно улучшилось. Но среди них были и есть слабовольные люди, которые поддались на промывку мозгов. Они вернулись и стали "агентами Запада".Есть ещё один момент. Есть и такие, кто не обязательно хочет нанести вред. Это люди, которым легко сесть на ухо. Они инстинктивно симпатизируют всем и вся. С началом скрытой информационной войны в китайских соцсетях, на мобильных платформах, вдруг появилось много девушек-украинок. Я, дескать, студентка из Украины. Я в Китае, а мой брат на передовой. Поддержите нас! Мой брат воюет и так далее… И горько-горько плачет… Люди от природы сострадательны, китайцев легко разжалобить. Скажу честно, когда я первый раз увидел подобные видеоролики, тоже чуть не прослезился. Но потом я заметил одну особенность: девушки разные, но снято всё на один манер, говорят одно и то же. Что это значит? Это пример идеологической войны. Это означает, что кто-то курирует молодёжь. Это означает, что за сценой стоит режиссёр, тот, кто пишет сценарии. Это означает, что украинская пропаганда была подготовлена — обучались у нацистов, а затем у ЦРУ. Они очень хорошие профессионалы своего дела. Подобные материалы влияют на китайский народ. Это заставляет наш народ инстинктивно высказывать сочувствие слабым. Но проблема в том, что Украина не в состоянии сделать что-либо самостоятельно. За всем стоят США и Запад, это они строят козни, цель которых — удушить Россию. Конечно, об этом не будет говориться в коротеньком видео.Или ещё приведу вам один пример для иллюстрации. Во-первых, китайский народ сентиментален. Во-вторых, украинская пропаганда эффективна, прошла американскую подготовку. Всё ими сделанное имеет скрытые смыслы. В-третьих, мы должны быть активными и вести разъяснительную работу: выступать против войны хорошо, но война войне рознь. Сочувствие украинцам и поддержка Запада — это совершенно разные вещи. С тех пор как полгода назад начался конфликт на Украине, я много писал и говорил по этому поводу, разъяснял. Подобная работа часто бывает эффективной.И ещё, я хотел сказать. Коммунистическая партия Китая является сильным руководителем китайского народа. Наша партия – одно целое с нашим народом. Проукраинские силы в Китае не могут влиять на решения правительства, Центрального комитета КПК. На недавнем заседании ШОС, на встречах между руководителями наших двух стран и главами других стран-участниц на практике было доказано, что, так называемые проамериканские, прозападные, да и проукраинские круги не могут повлиять на независимую и самостоятельную внешнюю политику Китая. А США и Запад, пользуясь определением Председателя Мао, нашего руководителя, это "учителя наизнанку", то есть те, с кого нельзя брать пример.США не только агрессивны по отношению к России, но и пытаются запугивать Китай. Их агрессивность и напористость помогла и помогает китайскому народу укреплять патриотический дух. Поэтому, следя за борьбой русского народа, китайцы видят, что США способны сделать то же самое по отношению к Китаю. Поэтому все эти прозападные силы теряют влияние в Китае. Их не так много, как может показаться. К: Что вы можете сказать об отношении Китая к России и Украине?С: Китай очень сбалансировано подходит к вопросу отношений с Россией и Украиной. Что мы подразумеваем под сбалансированным подходом? Это означает, что если мы призываем все стороны прекратить воевать. Нужно решать противоречия мирным путём. Не ссорьтесь, сядьте и поговорите — это постоянная позиция Китая. Китай — не сторона конфликта. Китай торгует с Украиной. Китай торгует с Россией. У нас партнёрские торговые отношения, теперь и политические отношения хорошие. Именно поэтому Китай не желает видеть, как вы воюете. Но в то же время Китай очень хорошо понимает Россию, почему на Россию оказывается такое давление. Лишь после того, как НАТО шесть раз расширилось на восток, Россия начала военную операцию. Мы всё это понимаем. Почему Россия не использует оружие массового поражения? Почему Россия не просто воюет с Украиной, а проводит денацификацию и демилитаризацию, не воюет с украинским народом. Мы всё это хорошо понимаем и поэтому придерживаемся сбалансированной позиции по отношению к вам и Украине.Китай выступает против американского, западного господства в мире. Мы решительно выступаем против расширения НАТО на восток. Мы хорошо понимаем, что идёт война с американскими марионетками. Давление на Россию — огромное. Но поддержка курса президента Путина высока, российский народ един в стремлении противостоять агрессии, и вам нужна поддержка и понимание китайского народа. Большинство китайцев это хорошо понимаютНа недавнем саммите ШОС собрались представители более половины жителей Земли. Таким образом, Россия не изолирована, Китай не изолирован. Конфуций говорил: если человек делает добро, он никогда не будет одиноким. У него будет много друзей. К Китаю и России тянутся народы. США ведут агрессивную политику. Партнёрство между Китаем и Россией имеет потенциал и мы можем противостоять агрессии США.* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

https://ukraina.ru/20220905/1038436205.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

сыма нань, кнр (китай), россия, украина, сша, интервью