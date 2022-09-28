https://ukraina.ru/20220928/1039188816.html

ВСУ в Крыму: американский генерал-русофоб сделал странный прогноз

ВСУ в Крыму: американский генерал-русофоб сделал странный прогноз - 28.09.2022 Украина.ру

ВСУ в Крыму: американский генерал-русофоб сделал странный прогноз

Войска киевского режима якобы уже к концу этого года оттеснят союзные силы на позиции, которые они занимали 23 февраля, а к середине следующего года они могут оказаться в Крыму. Такой прогноз сделал 28 сентября бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью литовскому телерадиоканалу LRT

2022-09-28T17:48

2022-09-28T17:48

2022-09-28T17:51

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Он предположил, что российские войска будут продолжать оказывать давление на ВСУ, однако впоследствии ситуация изменится в пользу киевского режима.Он призвал к дальнейшему усилению западной военной помощи киевскому режиму, в частности, средств ПВО и бронетехники, среди которой особо отметил американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard.Ранее в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань упомянул Ходжеса среди отставных американских военных, наиболее активно выступающих с призывами к оказанию военной помощи киевскому режиму и обосновывающих эти призывы клеветническими русофобскими заявлениями.

https://ukraina.ru/20220608/1034116868.html

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новости, спецоперация, литва, бен ходжес, крым, m1 abrams, леопард, киевский режим, всу