ВСУ в Крыму: американский генерал-русофоб сделал странный прогноз
17:48 28.09.2022 (обновлено: 17:51 28.09.2022)
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерал-лейтенанта Бена Ходжеса в Киеве
Войска киевского режима якобы уже к концу этого года оттеснят союзные силы на позиции, которые они занимали 23 февраля, а к середине следующего года они могут оказаться в Крыму. Такой прогноз сделал 28 сентября бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью литовскому телерадиоканалу LRT
Он предположил, что российские войска будут продолжать оказывать давление на ВСУ, однако впоследствии ситуация изменится в пользу киевского режима.
Но я всё же надеюсь, что к концу этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму
Он призвал к дальнейшему усилению западной военной помощи киевскому режиму, в частности, средств ПВО и бронетехники, среди которой особо отметил американские танки M1 Abrams и немецкие Leopard.
8 июня, 11:50«Леопарды» раздора: СМИ рассказали, как Испания разозлила Германию из-за УкраиныНамерение испанского правительства поставить киевскому режиму 40 танков Leopard немецкого производства вызвало недовольство правительства Германии и трения внутри правящей коалиции в этой стране. Об этом сообщила 8 июня испанская газета ABC
Ранее в интервью Украина.ру военный корреспондент Дмитрий Астрахань упомянул Ходжеса среди отставных американских военных, наиболее активно выступающих с призывами к оказанию военной помощи киевскому режиму и обосновывающих эти призывы клеветническими русофобскими заявлениями.
Можно посмотреть заявление [Филипа] Бридлава, Ходжеса, в которых они объясняют, что основная цель, вокруг которых должен сплотиться весь западный мир и не пожалеть никакой помощи, — это остановить геноцид, который Россия якобы планирует осуществить на Украине, и что эта война при поражении Украины закончится геноцидом