https://ukraina.ru/20220928/1039184225.html

Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"

Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру

Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"

Страны Европы сильно пострадают в результате диверсии на газопроводе "Северный поток", поскольку газа в хранилищах надолго не хватит, и им придётся покупать СПГ по завышенным ценам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-09-28T16:57

2022-09-28T16:57

2022-09-28T16:57

новости

александр дудчак

газ

диверсии

северный поток

европа

сша

спг

кризис

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Он напомнил, что рост цен на газ ударит по всей европейской экономике.С другой стороны, США выгодна такая ситуация, рассказал эксперт. С одной стороны, они продают свой газ, с другой — из-за высоких цен на энергоносители конкурентоспособность европейских предприятий падает, идёт утечка капитала и перенос некоторых предприятий из Европы в США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220928/1039175587.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дудчак, газ, диверсии, северный поток, европа, сша, спг, кризис