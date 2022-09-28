Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"
Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру
Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"
Страны Европы сильно пострадают в результате диверсии на газопроводе "Северный поток", поскольку газа в хранилищах надолго не хватит, и им придётся покупать СПГ по завышенным ценам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-28T16:57
2022-09-28T16:57
новости
александр дудчак
газ
диверсии
северный поток
европа
сша
спг
кризис
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Он напомнил, что рост цен на газ ударит по всей европейской экономике.С другой стороны, США выгодна такая ситуация, рассказал эксперт. С одной стороны, они продают свой газ, с другой — из-за высоких цен на энергоносители конкурентоспособность европейских предприятий падает, идёт утечка капитала и перенос некоторых предприятий из Европы в США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220928/1039175587.html
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новости, александр дудчак, газ, диверсии, северный поток, европа, сша, спг, кризис
Новости, Александр Дудчак, газ, диверсии, Северный поток, Европа, США, СПГ, кризис

Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"

16:57 28.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Страны Европы сильно пострадают в результате диверсии на газопроводе "Северный поток", поскольку газа в хранилищах надолго не хватит, и им придётся покупать СПГ по завышенным ценам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
Он напомнил, что рост цен на газ ударит по всей европейской экономике.

Цены опять подросли, вообще, как в таких условиях будет выживать промышленность сложно представить

Александр Дудчак
Александр Дудчак
Эксперт Института стран СНГ
С другой стороны, США выгодна такая ситуация, рассказал эксперт. С одной стороны, они продают свой газ, с другой — из-за высоких цен на энергоносители конкурентоспособность европейских предприятий падает, идёт утечка капитала и перенос некоторых предприятий из Европы в США.
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
15:06
Европа будет покупать газ дороже. За диверсией на "Северных потоках" могут стоять США
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакгаздиверсииСеверный потокЕвропаСШАСПГкризис
 
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