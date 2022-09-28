https://ukraina.ru/20220928/1039184225.html
Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"
Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке" - 28.09.2022 Украина.ру
Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"
Страны Европы сильно пострадают в результате диверсии на газопроводе "Северный поток", поскольку газа в хранилищах надолго не хватит, и им придётся покупать СПГ по завышенным ценам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-28T16:57
2022-09-28T16:57
2022-09-28T16:57
новости
александр дудчак
газ
диверсии
северный поток
европа
сша
спг
кризис
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Он напомнил, что рост цен на газ ударит по всей европейской экономике.С другой стороны, США выгодна такая ситуация, рассказал эксперт. С одной стороны, они продают свой газ, с другой — из-за высоких цен на энергоносители конкурентоспособность европейских предприятий падает, идёт утечка капитала и перенос некоторых предприятий из Европы в США.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220928/1039175587.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр дудчак, газ, диверсии, северный поток, европа, сша, спг, кризис
Новости, Александр Дудчак, газ, диверсии, Северный поток, Европа, США, СПГ, кризис
Эксперт назвал проигравших и выигравших от диверсии на "Северном потоке"
Страны Европы сильно пострадают в результате диверсии на газопроводе "Северный поток", поскольку газа в хранилищах надолго не хватит, и им придётся покупать СПГ по завышенным ценам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак