https://ukraina.ru/20220928/1039179415.html
Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"
Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков" - 28.09.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"
Есть шанс, что подрыв газопроводов в Балтийском море станет поводом для пересмотра странами Европы своей санкционной антироссийской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-28T16:30
2022-09-28T16:30
2022-09-28T16:30
новости
александр дудчак
северный поток-2
северный поток
диверсии
санкции
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_6c6b9c72583f76915e104ed2e245955e.jpg.webp
Он рассказал, что России следует настаивать на отказе европейских стран от санкций и начале переговоров об увеличении поставок газа из России "на условиях здравого смысла".Он также призвал усилить меры по охране газопровода "Турецкий поток", поскольку, по его словам, существует угроза диверсий и на этом объекте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038839281.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:926:694_1920x0_80_0_0_1078e9d41849e6397916bdfb5aa4c1c0.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр дудчак, северный поток-2, северный поток, диверсии, санкции, турецкий поток
Новости, Александр Дудчак, Северный поток-2, Северный поток, диверсии, санкции, Турецкий поток
Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"
Есть шанс, что подрыв газопроводов в Балтийском море станет поводом для пересмотра странами Европы своей санкционной антироссийской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак