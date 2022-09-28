Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков" - 28.09.2022 Украина.ру
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Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"
Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков" - 28.09.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"
Есть шанс, что подрыв газопроводов в Балтийском море станет поводом для пересмотра странами Европы своей санкционной антироссийской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-09-28T16:30
2022-09-28T16:30
новости
александр дудчак
северный поток-2
северный поток
диверсии
санкции
турецкий поток
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Он рассказал, что России следует настаивать на отказе европейских стран от санкций и начале переговоров об увеличении поставок газа из России "на условиях здравого смысла".Он также призвал усилить меры по охране газопровода "Турецкий поток", поскольку, по его словам, существует угроза диверсий и на этом объекте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, александр дудчак, северный поток-2, северный поток, диверсии, санкции, турецкий поток
Новости, Александр Дудчак, Северный поток-2, Северный поток, диверсии, санкции, Турецкий поток

Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"

16:30 28.09.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Есть шанс, что подрыв газопроводов в Балтийском море станет поводом для пересмотра странами Европы своей санкционной антироссийской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
Он рассказал, что России следует настаивать на отказе европейских стран от санкций и начале переговоров об увеличении поставок газа из России "на условиях здравого смысла".

Может, это будет повод подумать о произошедшем и пересмотреть свою санкционную антироссийскую политику!

Александр Дудчак
Александр Дудчак
Эксперт Института стран СНГ
Он также призвал усилить меры по охране газопровода "Турецкий поток", поскольку, по его словам, существует угроза диверсий и на этом объекте.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 07:13
Турция анонсировала скорое начало оплаты российского газа рублямиСоглашение об оплате 25% поставляемого в Турцию российского газа в рублях вступит в силу в ближайшее время, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез, передает 19 сентября газета Yeni Şafak
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакСеверный поток-2Северный потокдиверсиисанкцииТурецкий поток
 
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