https://ukraina.ru/20220928/1039179415.html

Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"

Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков" - 28.09.2022 Украина.ру

Дудчак рассказал, какой должна быть позиция РФ в связи с подрывом "Северных потоков"

Есть шанс, что подрыв газопроводов в Балтийском море станет поводом для пересмотра странами Европы своей санкционной антироссийской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-09-28T16:30

2022-09-28T16:30

2022-09-28T16:30

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диверсии

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Он рассказал, что России следует настаивать на отказе европейских стран от санкций и начале переговоров об увеличении поставок газа из России "на условиях здравого смысла".Он также призвал усилить меры по охране газопровода "Турецкий поток", поскольку, по его словам, существует угроза диверсий и на этом объекте.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038839281.html

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новости, александр дудчак, северный поток-2, северный поток, диверсии, санкции, турецкий поток