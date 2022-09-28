Европа без газопроводов. Какой план у Запада? - 28.09.2022 Украина.ру
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Европа без газопроводов. Какой план у Запада?
Европа без газопроводов. Какой план у Запада? - 28.09.2022 Украина.ру
Европа без газопроводов. Какой план у Запада?
Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T15:40
2022-09-28T15:40
эксклюзив
европа
великобритания
газ
зеленая экономика
газопровод
северный поток-2
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Подрыв на подводных газопроводах из России в Германию, который уже расценивается специалистами как диверсия, обсуждается западными экспертами в одном главном ключе. Как собирается жить Европа, которую умышленно отрезают от поставок российского газа благодаря целенаправленной стратегии Соединенных Штатов Америки и ряда полностью зависимых от нее государств?Ведь до начала текущего гола Российская Федерация стабильно обеспечивала свыше 30% газовых потребностей Европейского и Великобритании, а весь газ поставлялся туда по трубопроводам. Объем этого экспорта сократился к середине сентября на 75%, а после повреждения "Северного потока" и "Северного потока-2" эти поставки вообще поставлены под угрозу. Даже не по политическим, а по техническим причинам.Пропагандистские заявления о том, что этот дефицит можно будет покрыть за счет поставок американских или ближневосточных энергоносителей уже никого не греют. Их отложили в сторону, и самые влиятельные западные издания предметно рассуждают о том, как пережить предстоящую зиму так, чтобы не замерзнуть.Судя по всему, европейские политики не будут придумывать в этом смысле ничего нового, и сделают ставку на банальную экономию топлива, которой придется заниматься простым людям. Они уже сейчас начинают активнее взывать к гражданской сознательности своих сограждан, призывая их прикрутить газовый кран, и экономить голубое топливо, спасаясь с помощью теплых пледов."Газ нужен Европе прежде всего для отопления домов. Если европейцы этой зимой уменьшат температуру в своих домах в среднем на три градуса, до 19 градусов Цельсия, разница будет огромная.Если зимой опустить температуру в домах со среднего значения в 22 градуса всего на один градус Цельсия, экономия газа в ЕС и Британии составит десять миллиардов кубометров.А теперь посмотрим, что будет, если ее уменьшить на три градуса. Сосредоточимся на девяти европейских странах, по которым имеются самые подробные данные. Это Германия, Британия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Чехия и Словакия. В 2021 году на долю этой группы приходилось 69 процентов от общего объема спроса в ЕС и Британии.Если температуру понизить до 19 градусов Цельсия, удастся ликвидировать две трети остающегося дефицита по этим девяти странам. А если дополнительно сократить потребление электричества на 5% (добиться этого можно выключая свет в тех комнатах и зданиях, которые не используются), то дефицит исчезнет полностью.Такие неудобства продлятся всего пару лет, поскольку Европа постепенно увеличивает закупки СПГ, одновременно наращивая производство солнечной и ветровой энергии", – пишет на страницах Financial Times британский экономист Пьер Андюран – директор по инвестициям компании Andurand Capital Management.В подтверждение своих слов он совершает экскурс в историю. Ведь оказывается, несколько десятилетий назад, британцы проводили зимы при еще более низких температурах. Но, несмотря на это, они как-то сумели выжить – а значит, выживут и сейчас.Однако это логика вызвала у британской публики иронию, которая граничит с подлинным возмущением.Во-первых, зимы в холодных квартирах пережили в те годы отнюдь не все. Многие, особенно старики или бедняки, оказались в результате на кладбище или заработали хронические заболевания, от которых страдали последующие годы. Именно поэтому британцы добились повышения тепла в квартирах – до нормального, существующего сегодня уровня. А теперь им предлагают добровольно от этого отказаться.Люди не понимают, почему они должны жить хуже, чем раньше, хотя на это не никаких веских причин – кроме внешнеполитических интересов правительства и повышения прибылей у американских поставщиков СПГ. Но главное, простые граждане осознают, что выходцы из истеблишмента все равно не собираются накладывать на себя ни малейших ограничений, а экономить предлагается только бедным.Да, богачи могут прикрутить газовый кран, сопровождая это моральными сентенциями по поводу своего гражданского долга. Но взамен они просто включат в своем особняке электрические обогреватели. А обыкновенные британцы не могут позволить себе такой вид обогрева из-за тарифов на электроэнергию.Что касается надежды на солнечные батареи и ветряные электростанции, о которых так оптимистично рассказал Пьер Андюран, подобные лозунги давно утратили общественное доверие.Как остроумно заметил один из британских блогеров, несмотря на весь накал энергетического кризиса европейские правительства почему-то не бросились ставить новые зеркала или ветряки, чтобы компенсировать нехватку природного газа. В это продолжают вкладывать какие-то деньги, но не больше, чем раньше. Потому что понимают – энергетическую проблему за этот счет не решить."Зеленая энергия", безусловно, имеет свою нишу будущем – но только в качестве вспомогательных мощностей. А нестабильность работы подобных электростанций, связанная с зависимостью от погоды, уже не раз создавала европейским странам большие проблемы с перебоями генерации. Например, когда в Испании случались пасмурные месяцы, а в Голландии стояла продолжительная безветренная погода.Но даже меры экономии, вкупе со снижением спроса, поставками СПГ и попытками спешно перевести промышленность на неэкологичную нефть, не помогут полностью компенсировать нехватку российского природного газа. Зияющую дыру видит и обозреватель Financial Times, оптимистично прогнозируя газовый дефицит в объеме 28 миллиардов кубометров. Но, как говориться на модном слэнге, "это не точно".Как сообщает британский автор, "чтобы не допустить общественных волнений, правительства стран ЕС и Британии решили частично защитить потребителей от роста оптовых цен на газ". Однако Пьер Андюран все равно призывает готовиться к значительному снижению потребительского спроса. Потому что после оплата газовых платежек денег у людей больше не останется – ни у британцев, ни у европейцев.По данным немецкого издания Focus, топить квартиру площадью 70 квадратных метров стало дороже на 67% – цена выросла с 820 до 1370 евро за год. Альтернативный вариант – древесные гранулы – подорожали сразу на 53%. Промышленное производство Германии сократилось за восемь месяцев на 1,8%, именно в результате новых тарифов. Хотя, в особенно зависимом от газа химико-фармацевтическом секторе зафиксирован совсем уже катастрофический спад – 10,7%.Все это говорит о том, что Европу и Великобританию ожидает без российского газа печальное будущее. Зиму они, конечно, переживут – за счет экономии на простых людях и массового исхода бизнеса, который уже сейчас убегает за океан. Но перспективы экономического и социального развития Старого континента подорваны вместе с газопроводами. А выгодоприобретателем ситуации остаются только США.
https://ukraina.ru/20220928/1039150649.html
https://ukraina.ru/20220928/1039167324.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, европа, великобритания, газ, зеленая экономика, газопровод, северный поток-2
Эксклюзив, Европа, Великобритания, газ, зеленая экономика, газопровод, Северный поток-2

Европа без газопроводов. Какой план у Запада?

15:40 28.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНовое хранилище газа в Калининградской области
Новое хранилище газа в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Сергей Котвицкий
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Подрыв на подводных газопроводах из России в Германию, который уже расценивается специалистами как диверсия, обсуждается западными экспертами в одном главном ключе. Как собирается жить Европа, которую умышленно отрезают от поставок российского газа благодаря целенаправленной стратегии Соединенных Штатов Америки и ряда полностью зависимых от нее государств?
Ведь до начала текущего гола Российская Федерация стабильно обеспечивала свыше 30% газовых потребностей Европейского и Великобритании, а весь газ поставлялся туда по трубопроводам. Объем этого экспорта сократился к середине сентября на 75%, а после повреждения "Северного потока" и "Северного потока-2" эти поставки вообще поставлены под угрозу. Даже не по политическим, а по техническим причинам.
Пропагандистские заявления о том, что этот дефицит можно будет покрыть за счет поставок американских или ближневосточных энергоносителей уже никого не греют. Их отложили в сторону, и самые влиятельные западные издания предметно рассуждают о том, как пережить предстоящую зиму так, чтобы не замерзнуть.
Судя по всему, европейские политики не будут придумывать в этом смысле ничего нового, и сделают ставку на банальную экономию топлива, которой придется заниматься простым людям. Они уже сейчас начинают активнее взывать к гражданской сознательности своих сограждан, призывая их прикрутить газовый кран, и экономить голубое топливо, спасаясь с помощью теплых пледов.
"Газ нужен Европе прежде всего для отопления домов. Если европейцы этой зимой уменьшат температуру в своих домах в среднем на три градуса, до 19 градусов Цельсия, разница будет огромная.
Если зимой опустить температуру в домах со среднего значения в 22 градуса всего на один градус Цельсия, экономия газа в ЕС и Британии составит десять миллиардов кубометров.
А теперь посмотрим, что будет, если ее уменьшить на три градуса. Сосредоточимся на девяти европейских странах, по которым имеются самые подробные данные. Это Германия, Британия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Чехия и Словакия. В 2021 году на долю этой группы приходилось 69 процентов от общего объема спроса в ЕС и Британии.
Если температуру понизить до 19 градусов Цельсия, удастся ликвидировать две трети остающегося дефицита по этим девяти странам. А если дополнительно сократить потребление электричества на 5% (добиться этого можно выключая свет в тех комнатах и зданиях, которые не используются), то дефицит исчезнет полностью.
Такие неудобства продлятся всего пару лет, поскольку Европа постепенно увеличивает закупки СПГ, одновременно наращивая производство солнечной и ветровой энергии", – пишет на страницах Financial Times британский экономист Пьер Андюран – директор по инвестициям компании Andurand Capital Management.
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В подтверждение своих слов он совершает экскурс в историю. Ведь оказывается, несколько десятилетий назад, британцы проводили зимы при еще более низких температурах. Но, несмотря на это, они как-то сумели выжить – а значит, выживут и сейчас.
Однако это логика вызвала у британской публики иронию, которая граничит с подлинным возмущением.
Во-первых, зимы в холодных квартирах пережили в те годы отнюдь не все. Многие, особенно старики или бедняки, оказались в результате на кладбище или заработали хронические заболевания, от которых страдали последующие годы. Именно поэтому британцы добились повышения тепла в квартирах – до нормального, существующего сегодня уровня. А теперь им предлагают добровольно от этого отказаться.
Люди не понимают, почему они должны жить хуже, чем раньше, хотя на это не никаких веских причин – кроме внешнеполитических интересов правительства и повышения прибылей у американских поставщиков СПГ. Но главное, простые граждане осознают, что выходцы из истеблишмента все равно не собираются накладывать на себя ни малейших ограничений, а экономить предлагается только бедным.
Да, богачи могут прикрутить газовый кран, сопровождая это моральными сентенциями по поводу своего гражданского долга. Но взамен они просто включат в своем особняке электрические обогреватели. А обыкновенные британцы не могут позволить себе такой вид обогрева из-за тарифов на электроэнергию.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Что касается надежды на солнечные батареи и ветряные электростанции, о которых так оптимистично рассказал Пьер Андюран, подобные лозунги давно утратили общественное доверие.
Как остроумно заметил один из британских блогеров, несмотря на весь накал энергетического кризиса европейские правительства почему-то не бросились ставить новые зеркала или ветряки, чтобы компенсировать нехватку природного газа. В это продолжают вкладывать какие-то деньги, но не больше, чем раньше. Потому что понимают – энергетическую проблему за этот счет не решить.
"Зеленая энергия", безусловно, имеет свою нишу будущем – но только в качестве вспомогательных мощностей. А нестабильность работы подобных электростанций, связанная с зависимостью от погоды, уже не раз создавала европейским странам большие проблемы с перебоями генерации. Например, когда в Испании случались пасмурные месяцы, а в Голландии стояла продолжительная безветренная погода.
Но даже меры экономии, вкупе со снижением спроса, поставками СПГ и попытками спешно перевести промышленность на неэкологичную нефть, не помогут полностью компенсировать нехватку российского природного газа. Зияющую дыру видит и обозреватель Financial Times, оптимистично прогнозируя газовый дефицит в объеме 28 миллиардов кубометров. Но, как говориться на модном слэнге, "это не точно".
Как сообщает британский автор, "чтобы не допустить общественных волнений, правительства стран ЕС и Британии решили частично защитить потребителей от роста оптовых цен на газ". Однако Пьер Андюран все равно призывает готовиться к значительному снижению потребительского спроса. Потому что после оплата газовых платежек денег у людей больше не останется – ни у британцев, ни у европейцев.
По данным немецкого издания Focus, топить квартиру площадью 70 квадратных метров стало дороже на 67% – цена выросла с 820 до 1370 евро за год. Альтернативный вариант – древесные гранулы – подорожали сразу на 53%. Промышленное производство Германии сократилось за восемь месяцев на 1,8%, именно в результате новых тарифов. Хотя, в особенно зависимом от газа химико-фармацевтическом секторе зафиксирован совсем уже катастрофический спад – 10,7%.
Все это говорит о том, что Европу и Великобританию ожидает без российского газа печальное будущее. Зиму они, конечно, переживут – за счет экономии на простых людях и массового исхода бизнеса, который уже сейчас убегает за океан. Но перспективы экономического и социального развития Старого континента подорваны вместе с газопроводами. А выгодоприобретателем ситуации остаются только США.
 
ЭксклюзивЕвропаВеликобританиягаззеленая экономикагазопроводСеверный поток-2
 
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