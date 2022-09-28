https://ukraina.ru/20220928/1039163634.html

Диверсии на "Северном потоке", реакция Киева на референдумы. Главное на Украине на 12:00 28 сентября

Диверсии на "Северном потоке", реакция Киева на референдумы. Главное на Украине на 12:00 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру

Диверсии на "Северном потоке", реакция Киева на референдумы. Главное на Украине на 12:00 28 сентября

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T12:00

2022-09-28T12:00

2022-09-28T12:41

референдум

мид украины

хроники

эксклюзив

днр

лнр

всу

обстрелы

потери

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039012861_0:148:2990:1830_1920x0_80_0_0_c0a69e0dd70022a4650a8554b5efad15.jpg

Джабаров ответил на обвинения в адрес России в диверсии на «Северном потоке». ВСУ потеряли около 150 человек в боях с подразделениями ДНР и ЛНР. МИД Украины отреагировал на референдумы по присоединению освобожденных территорий к РФ.Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своих подозрениях в адрес России в намеренном повреждении газопровода «Северный поток».В ответ первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что только люди с нарушенной психикой, либо с зашкаливающим цинизмом могли обвинить Россию в диверсии на собственном газопроводе.Какие же мы, русские, «коварные», отметил законодатель.«Сначала строим два газопровода, закачиваем в него свой природный газ, а затем взрываем, исходя из принципа: так не доставайся же ты никому», — сыронизировал Джабаров.По его мнению, «только люди с нарушенной психикой, либо с зашкаливающим цинизмом могли прийти к подобным выводам».Джабаров также напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что вся доступная информация свидетельствует о том, что эти утечки были результатом преднамеренных действий. А также о готовности европейцев поддержать любое расследование.«Хотелось бы посмотреть на реакцию Борреля, когда расследование укажет на американский след в этой диверсии. Или британский, или польский», — отметил сенатор.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока — 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока». Причины также неизвестны.Работа «Северного потока» приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на «Северном потоке — 2» на юго-востоке от острова. Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что «доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема».Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с «Северных потоков» в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. СМИ сообщили, что полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на «Северном потоке».Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов «Северный поток» и "Северный поток — 2» произошли вследствие «взрывов».Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на «Северных потоках» пригрозила ответом на «преднамеренное нарушение» европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода «Северный поток», а также написал в соцсетях «Спасибо, США», не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.В Белом же доме немногим ранее заявили, что США не будут «спекулировать» о причинах утечек на «Северных потоках» и готовы оказать содействие странам Европы.Обстрелы ДонбассаПредставительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК сообщило о 48 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На Донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 мм.На Ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм.На Горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.Всего украинцы выпустили 200 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Червоногвардейском районе Макеевки и ранее освобожденном Никольском.Повреждены 14 домостроений, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.Следователи Следственного комитета РФ зафиксировали факт обстрела со стороны украинских боевиков гостиницы Park Inn в центре Донецка.Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин также сообщил о повреждении газопровода в Петровском районе Донецка.Кулемзин добавил, что из-за обстрела повреждены стены, кровля, остекление и забор одного частного домовладения.При этом, по словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери ВСУ в боях с подразделениями Донецкой Народной Республики и ВС РФ за сутки составили до 70 человек личного состава.«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три танка, четыре бронетранспортера, три беспилотных летательных аппарата, пять единиц специальной автомобильной техники и до 70 человек личного состава», — приводится его заявление в телеграм-канале Народной милиции.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, в боях с Луганской Народной Республикой украинцы также потеряли около 70 человек. «За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; четыре артиллерийские установки; семь бронетранспортеров; девять единиц специальной автомобильной техники», — приводится заявление в телеграм-канале Народной милиции.Филипоненко также рассказал, что ВСУ за сутки обстреляли Алчевск, Кременную и Брянку, используя американскую РСЗО M142 HIMARS и артиллерийские установки натовского калибра 155 миллиметров. По территории республики было выпущено 14 ракет и 6 снарядов.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в свою очередь сообщил о четырех погибших и двоих получивших ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Брянка в ЛНР во вторник.«Немного уточню ваши данные по Брянке. К сожалению, 4 человека погибли и 2 человека пострадали», — сказал он в среду в эфире Первого канала.Марочко сказал, что пострадали женщина 1982 года рождения, она доставлена в брянковскую больницу, и мужчина 1983 года рождения, его привезли в алчевскую больницу, их состояние средней степени тяжести.По словам офицера НМ ЛНР, погибшие и пострадавшие — сотрудники предприятия «Горгаз», удар был нанесен по административному зданию.Реакция Украины на референдумыМинистерство иностранных дел (МИД) Украины в связи с проведенными в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумами, на которых большинство граждан поддержали вхождение в состав РФ, опубликовал заявление с осуждением действий России и призывом к иностранным государствам усилить военную помощь Киеву.В заявлении утверждается, что прошедшие референдумы якобы «не имеют ничего общего с волеизъявлением и не несут никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины».По данным МИД Украины, компетентные органы уже приступили к розыску украинцев, принявших участие в организации референдумов на неподконтрольных Киеву территориях.«Все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа... понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы Украины уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности», — говорится в заявлении.Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что организаторам референдумов грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для них также предусмотрено лишение права занимать определенные должности сроком до 15 лет.Кроме того, Верещук допускала, что действия граждан, принявших участие в референдуме, может подпадать под статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», и тогда им грозит до пяти лет лишения свободы.С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ.В ДНР 99,23% проголосовавших поддержали вхождение в состав России, явка составила 97,51%, в ЛНР за вступление в РФ высказались 98,42% принявших участие в референдуме при явке в 94,15%, в Запорожской области — 93,11% при явке 85%, в Херсонской — 87,05% при явке 78,86%.

https://ukraina.ru/20220928/1039151531.html

https://ukraina.ru/20220927/1039135350.html

https://ukraina.ru/20220927/1039120675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

референдум, мид украины, хроники, эксклюзив, днр, лнр, всу, обстрелы, потери, северный поток, диверсии