https://ukraina.ru/20220928/1039157670.html
"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке Украины
"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке Украины - 28.09.2022 Украина.ру
"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке Украины
Поклонники певицы Наташи Королевой возмутились тем, что цветовая гамма ее костюма и реквизита подтанцовки на недавнем концерте в Москве напоминает расцветку украинского флага, сообщила "Комсомольская правда" 27 сентября
2022-09-28T10:27
2022-09-28T10:27
2022-09-28T10:27
новости
наташа королева
певица
москва
скандал
флаг
украина
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Певица исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье оттенка кобальт и синее ожерелье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне).Тем не менее, фанаты певицы углядели в этом симпатии киевскому режиму и желание намеренно показать желто-синие цвета украинского флага."Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье";"Синее платье и желтые флаги";"Кто-то пытается переобуться в полете?".Ранее скандал разгорелся вокруг матери Королевой, украинского дирижера и хормейстера Людмилы Порывай. Она на концерте в Майами кричала "Слава Украине" и выступила с заявлением, что она переживает за Украину.
https://ukraina.ru/20220818/1037823199.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наташа королева, певица, москва, скандал, флаг, украина
Новости, Наташа Королева, певица, Москва, скандал, флаг, Украина
"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке Украины
Поклонники певицы Наташи Королевой возмутились тем, что цветовая гамма ее костюма и реквизита подтанцовки на недавнем концерте в Москве напоминает расцветку украинского флага, сообщила "Комсомольская правда" 27 сентября
Певица исполнила свой знаменитый хит "Желтые тюльпаны". Сама Королева была одета в синее платье оттенка кобальт и синее ожерелье, а группа подтанцовки использовала в качестве реквизита желтые ленты (в цвет тюльпанов, о которых поется в песне).
Тем не менее, фанаты певицы углядели в этом симпатии киевскому режиму и желание намеренно показать желто-синие цвета украинского флага.
"Мне как-то сразу бросились в глаза эти желтые флаги и рядом стоящая Наташа в синем платье";
"Синее платье и желтые флаги";
"Кто-то пытается переобуться в полете?".
Ранее скандал разгорелся вокруг матери Королевой, украинского дирижера и хормейстера Людмилы Порывай. Она на концерте в Майами кричала "Слава Украине" и выступила с заявлением, что она переживает за Украину.