В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона - 28.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220928/1039156129.html
В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона
В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона - 28.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона
Очень немногие политики США признают, что часть зарубежных военных авантюр Вашингтона терпят неудачу, а СМИ предпочитают терять интерес к странам, ставшим их жертвами. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
2022-09-28T10:15
2022-09-28T10:22
новости
сша
сми
пропаганда
афганистан
сирия
ливия
йемен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101185/15/1011851513_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b7d6fc8be08793031751bcc3cc4fb48.jpg
Автор рассказывает, что американские СМИ, которые должны своей своевременной критикой предупреждать "внешнеполитические катастрофы" США, обычно игнорируют или оправдывают их.Автор добавляет, что события в Афганистане практически перестали освещаться в американских СМИ, несмотря на "огромные людские страдания", вызванные долгой войной с участием США в этой стране.Новым центром внимания американских СМИ стала Украина, и конфликт там изображается в той же "упрощённой, мелодраматической манере", которая была характерна для освещения предыдущих "крестовых походов" Вашингтона, указывает автор.
https://ukraina.ru/20210816/1032066089.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101185/15/1011851513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d433fdad292785a25cf28dee7f41f1ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, сми, пропаганда, афганистан, сирия, ливия, йемен
Новости, США, СМИ, пропаганда, Афганистан, Сирия, Ливия, Йемен

В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона

10:15 28.09.2022 (обновлено: 10:22 28.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкЦентр транзитных перевозок ВВС США на базе "Манас"
Центр транзитных перевозок ВВС США на базе Манас - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Владимир Пирогов
Перейти в фотобанк
Читать в
Очень немногие политики США признают, что часть зарубежных военных авантюр Вашингтона терпят неудачу, а СМИ предпочитают терять интерес к странам, ставшим их жертвами. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Автор рассказывает, что американские СМИ, которые должны своей своевременной критикой предупреждать "внешнеполитические катастрофы" США, обычно игнорируют или оправдывают их.

Вместо этого, когда одна интервенция [Вашингтона в другой стране] терпит неудачу, они просто переходят к лоббированию следующего "крестового похода", продвигаемого лидерами США. Подумайте, как мало новостей сейчас посвящены продолжающемуся насилию и хаосу в таких местах, как Ливия, Сирия и Йемен, хотя Вашингтон был основным виновником всех этих трагедий

Тед Карпентер
Американский исследователь
Автор добавляет, что события в Афганистане практически перестали освещаться в американских СМИ, несмотря на "огромные людские страдания", вызванные долгой войной с участием США в этой стране.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа 2021, 08:43
«Великий американский эксперимент рассыпался в прах». СМИ США о ситуации в АфганистанеСтремительный захват городов движением «Талибан»* и коллапс афганского правительства привлекает внимание американских СМИ, выносящих на первые полосы связанные с этим события и мнения
Новым центром внимания американских СМИ стала Украина, и конфликт там изображается в той же "упрощённой, мелодраматической манере", которая была характерна для освещения предыдущих "крестовых походов" Вашингтона, указывает автор.
 
НовостиСШАСМИпропагандаАфганистанСирияЛивияЙемен
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Американский исследователь разоблачил "успехи" НАТО в Югославии
10:27"Пытается переобуться в полете": разгневанные фанаты обвинили Наташу Королеву в поддержке Украины
10:22Спиридон Килинкаров: Киев сделал все для того, чтобы референдумы состоялись
10:17Жители Запорожья перекрыли трассу в знак протеста против Зеленского
10:15В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона
10:01"Меня уже повесили и расстреляли". Как завершался референдум в ЛНР
09:55Американский учёный: Украина – последний пункт в списке вызванных Вашингтоном кровавых трагедий
09:46Радость и веселье в Умани. Паломники-хасиды отмечают на Украине 5783-й год
09:44Украинская пьеса на московской сцене: юмор один на всех
09:42Конец эпохи Меркель
09:35Главное на 28 сентября: в России и в мире
09:33Адвокат Медведчука рассказал, как Киев обвиняет граждан в госизмене, чтобы обменивать на пленных
09:30ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где проживали члены миссии ОБСЕ
09:08Власти Дании назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием
09:00Итоги референдумов, разрешение США бить по входящим в РФ регионам. Главное на Украине на утро 28 сентября
08:46Запорожская область де-факто отсоединилась от Украины - Балицкий
08:40"Добро пожаловать в Россию": Медведев прокомментировал прошедшие референдумы
08:34В Германии не стали отказываться от "нацистского" девиза военной полиции
08:21Оператор "Северного потока" не смог ответить, когда газопровод возобновит работу
08:15Spiegel: США предупреждали Германию о возможных нападениях на газопроводы
Лента новостейМолния