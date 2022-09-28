https://ukraina.ru/20220928/1039156129.html

В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона

В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона - 28.09.2022 Украина.ру

В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона

Очень немногие политики США признают, что часть зарубежных военных авантюр Вашингтона терпят неудачу, а СМИ предпочитают терять интерес к странам, ставшим их жертвами. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative

2022-09-28T10:15

2022-09-28T10:15

2022-09-28T10:22

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Автор рассказывает, что американские СМИ, которые должны своей своевременной критикой предупреждать "внешнеполитические катастрофы" США, обычно игнорируют или оправдывают их.Автор добавляет, что события в Афганистане практически перестали освещаться в американских СМИ, несмотря на "огромные людские страдания", вызванные долгой войной с участием США в этой стране.Новым центром внимания американских СМИ стала Украина, и конфликт там изображается в той же "упрощённой, мелодраматической манере", которая была характерна для освещения предыдущих "крестовых походов" Вашингтона, указывает автор.

https://ukraina.ru/20210816/1032066089.html

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новости, сша, сми, пропаганда, афганистан, сирия, ливия, йемен