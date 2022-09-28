В США рассказали о забытых из-за Украины неудачных военных авантюрах Вашингтона
10:15 28.09.2022 (обновлено: 10:22 28.09.2022)
© РИА Новости . Владимир Пирогов / Перейти в фотобанкЦентр транзитных перевозок ВВС США на базе "Манас"
Очень немногие политики США признают, что часть зарубежных военных авантюр Вашингтона терпят неудачу, а СМИ предпочитают терять интерес к странам, ставшим их жертвами. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника по обороне и внешней политике Института Катона Теда Карпентера, опубликованной 28 сентября изданием The American Conservative
Автор рассказывает, что американские СМИ, которые должны своей своевременной критикой предупреждать "внешнеполитические катастрофы" США, обычно игнорируют или оправдывают их.
Вместо этого, когда одна интервенция [Вашингтона в другой стране] терпит неудачу, они просто переходят к лоббированию следующего "крестового похода", продвигаемого лидерами США. Подумайте, как мало новостей сейчас посвящены продолжающемуся насилию и хаосу в таких местах, как Ливия, Сирия и Йемен, хотя Вашингтон был основным виновником всех этих трагедий
Автор добавляет, что события в Афганистане практически перестали освещаться в американских СМИ, несмотря на "огромные людские страдания", вызванные долгой войной с участием США в этой стране.
Новым центром внимания американских СМИ стала Украина, и конфликт там изображается в той же "упрощённой, мелодраматической манере", которая была характерна для освещения предыдущих "крестовых походов" Вашингтона, указывает автор.