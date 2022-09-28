Конец эпохи Меркель - 28.09.2022 Украина.ру
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Конец эпохи Меркель
Конец эпохи Меркель - 28.09.2022 Украина.ру
Конец эпохи Меркель
Украина.ру, 28.09.2022
2022-09-28T09:42
2022-09-28T09:43
мнение
меркель
германия
россия
северный поток-2
северный поток
газ
сша
украина
минские соглашения
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Формально эпоха Ангелы Меркель, продолжавшаяся 16 лет, завершилась в начале декабря прошлого года. Приходилось даже слышать мнение, что СВО не началась в 2021 году, чтобы не портить имидж "миротворицы". Однако фактически её политическое наследство обесценилось 27 сентября – вместе со взрывами труб "Северного потока".СП-2 – личный проект Ангелы Меркель. Цель её была в высшей степени прозрачна – обеспечить немецкую экономику газом прямой поставки из России. Это позволяло не только не зависеть от украинского и польского транзита (эти страны – транзитёры по определению ненадёжные, так как их политика не контролируется Германией), но и дать Германии возможность самой распределять получаемый из России газ. Кстати, даже в условиях, когда СП-2 не работает, Германия успела неплохо заработать на европейской газовой панике – она-то газ получает по фиксированной цене, определённой контрактом…Во многом ради этого амбициозного проекта Меркель влезла в Минские соглашения. Правда, вовсе не затем, чтобы принести мир на Украину и получить за это нобелевку. Нет, её интерес состоял именно в том, чтобы конфликт продолжался. Она-то понимала, что Майдан проводили не затем, чтобы потом заключать какие-то соглашения. Майдан нужен был для того, чтобы между Украиной и Россией началась война. И война, рано или поздно, сделала бы СП-1 и СП-2 безальтернативным (ну, или почти безальтернативным – если иметь в виду трубопровод "Ямал – Европа") источником поставок газа в Европу. Потому Германия неявно, но достаточно определённо поддерживала Украину. Понятно ведь, что простое неофициальное обещание заблокировать активы Петра Порошенко в Германии сделало бы его очень сговорчивым и лично заинтересованным в успехе дипломатического урегулирования кризиса.Очевидно, что после ухода Меркель вероятность реализации этого проекта существенно сократилась – новому немецкому правительству не нужен ни российский газ, ни немецкая промышленность. Их интересует противодействие глобальному изменению климата и "российской агрессии". Но, всё же, был шанс, что немецкое промышленное лобби заставит Шольца заниматься своими непосредственными обязанностями. Не заставило."Хитрый план", связанный с Минскими соглашениями, увенчался успехом – 21 февраля Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а Владимир Путин констатировал смерть соглашений задолго до этого акта. Ну а 24 февраля началась СВО. Правда, её "гибридный" характер никак не мешает "Газпрому" оплачивать транзит газа через территорию Украины, но объёмы транзита упали, а тут ещё и СП-1 встал из-за санкций. СП-2 так и не заработал.Ну а 27 сентября были уничтожены трубы. Дата совершенно не случайная – видимо в Вашингтоне тоже полагают, что проведение референдума и включение новых территорий в состав России – точка невозврата.Понятно, что западные СМИ уже провели молниеносное расследование и установили, что трубопроводы взорвала Россия: The Times – "Россию обвиняют в саботаже газопроводов"; Daily Express – "Путина обвиняют в “террористической атаке” против газопровода". Можно не сомневаться, что детальное расследование правоохранительных органов позволит установить, что дно вокруг труб истоптали Боширови Петров, сами они измазаны "новичком", а в стык вставлена визитка Путина.Понятно, что странную активность американских кораблей и самолётов в районе аварии никто не заметит, как не заметят твит бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского с благодарностью США за организацию аварии. Неясно, правда, что делать с заявлением Джозефа Байдена от 7 февраля: "если Россия вторгнется, я имею в виду, если её танки и войска пересекут границу Украины, опять, то не будет больше никакого “Северного потока-2”, мы положим ему конец". В конце концов, можно сказать, что дедушка старенький, не в себе – оговорился. Очень удобная позиция. Особенно если оговорки старенького дедушки приведут к ядерной войне.Не знаем, что сейчас думает Меркель, но склонность к "хитрым планам", похоже, сыграла с "фрау канцлерин" злую шутку. Сама себя перехитрила. Впрочем, разве она одна?
https://ukraina.ru/20220927/1039132040.html
https://ukraina.ru/20220608/1034114702.html
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Василий Стоякин
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мнение, меркель, германия, россия, северный поток-2, северный поток, газ, сша, украина, минские соглашения
Мнение, Меркель, Германия, Россия, Северный поток-2, Северный поток, газ, США, Украина, Минские соглашения

Конец эпохи Меркель

09:42 28.09.2022 (обновлено: 09:43 28.09.2022)
 
© AP / Markus SchreiberАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP / Markus Schreiber
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
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Формально эпоха Ангелы Меркель, продолжавшаяся 16 лет, завершилась в начале декабря прошлого года. Приходилось даже слышать мнение, что СВО не началась в 2021 году, чтобы не портить имидж "миротворицы". Однако фактически её политическое наследство обесценилось 27 сентября – вместе со взрывами труб "Северного потока".
СП-2 – личный проект Ангелы Меркель. Цель её была в высшей степени прозрачна – обеспечить немецкую экономику газом прямой поставки из России. Это позволяло не только не зависеть от украинского и польского транзита (эти страны – транзитёры по определению ненадёжные, так как их политика не контролируется Германией), но и дать Германии возможность самой распределять получаемый из России газ. Кстати, даже в условиях, когда СП-2 не работает, Германия успела неплохо заработать на европейской газовой панике – она-то газ получает по фиксированной цене, определённой контрактом…
Открытие газопровода Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 14:58
Кто стоит за диверсией на "Северных потоках". Версии и подозреваемые
Во многом ради этого амбициозного проекта Меркель влезла в Минские соглашения. Правда, вовсе не затем, чтобы принести мир на Украину и получить за это нобелевку. Нет, её интерес состоял именно в том, чтобы конфликт продолжался. Она-то понимала, что Майдан проводили не затем, чтобы потом заключать какие-то соглашения. Майдан нужен был для того, чтобы между Украиной и Россией началась война. И война, рано или поздно, сделала бы СП-1 и СП-2 безальтернативным (ну, или почти безальтернативным – если иметь в виду трубопровод "Ямал – Европа") источником поставок газа в Европу. Потому Германия неявно, но достаточно определённо поддерживала Украину. Понятно ведь, что простое неофициальное обещание заблокировать активы Петра Порошенко в Германии сделало бы его очень сговорчивым и лично заинтересованным в успехе дипломатического урегулирования кризиса.
Очевидно, что после ухода Меркель вероятность реализации этого проекта существенно сократилась – новому немецкому правительству не нужен ни российский газ, ни немецкая промышленность. Их интересует противодействие глобальному изменению климата и "российской агрессии". Но, всё же, был шанс, что немецкое промышленное лобби заставит Шольца заниматься своими непосредственными обязанностями. Не заставило.
"Хитрый план", связанный с Минскими соглашениями, увенчался успехом – 21 февраля Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР, а Владимир Путин констатировал смерть соглашений задолго до этого акта. Ну а 24 февраля началась СВО. Правда, её "гибридный" характер никак не мешает "Газпрому" оплачивать транзит газа через территорию Украины, но объёмы транзита упали, а тут ещё и СП-1 встал из-за санкций. СП-2 так и не заработал.
Ну а 27 сентября были уничтожены трубы. Дата совершенно не случайная – видимо в Вашингтоне тоже полагают, что проведение референдума и включение новых территорий в состав России – точка невозврата.
Понятно, что западные СМИ уже провели молниеносное расследование и установили, что трубопроводы взорвала Россия: The Times – "Россию обвиняют в саботаже газопроводов"; Daily Express – "Путина обвиняют в “террористической атаке” против газопровода". Можно не сомневаться, что детальное расследование правоохранительных органов позволит установить, что дно вокруг труб истоптали Боширови Петров, сами они измазаны "новичком", а в стык вставлена визитка Путина.
12-й саммит АСЕМ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:15
«Я чувствовала, что с "Минском" дела плохи»: Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге Путина и Байдена в 2021 годуЭкс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что могла бы «настоять» на диалоге ЕС с Москвой после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне 2021 года, однако все оказалось не так просто. Об этом она рассказала 7 июня в эфире немецкого телеканала Phoenix
Понятно, что странную активность американских кораблей и самолётов в районе аварии никто не заметит, как не заметят твит бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского с благодарностью США за организацию аварии.
Неясно, правда, что делать с заявлением Джозефа Байдена от 7 февраля: "если Россия вторгнется, я имею в виду, если её танки и войска пересекут границу Украины, опять, то не будет больше никакого “Северного потока-2”, мы положим ему конец". В конце концов, можно сказать, что дедушка старенький, не в себе – оговорился. Очень удобная позиция. Особенно если оговорки старенького дедушки приведут к ядерной войне.
Не знаем, что сейчас думает Меркель, но склонность к "хитрым планам", похоже, сыграла с "фрау канцлерин" злую шутку. Сама себя перехитрила. Впрочем, разве она одна?
 
МнениеМеркельГерманияРоссияСеверный поток-2Северный потокгазСШАУкраинаМинские соглашения
 
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