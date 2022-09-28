https://ukraina.ru/20220928/1039151531.html

Итоги референдумов, разрешение США бить по входящим в РФ регионам. Главное на Украине на утро 28 сентября

Итоги референдумов, разрешение США бить по входящим в РФ регионам. Главное на Украине на утро 28 сентября - 28.09.2022 Украина.ру

Итоги референдумов, разрешение США бить по входящим в РФ регионам. Главное на Украине на утро 28 сентября

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T09:00

2022-09-28T09:00

2022-09-28T09:36

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обстрелы

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Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поддержали вхождение регионов в Россию. Украинские войска ужесточили обстрелы Донбасса во время проведения референдума. США разрешили Киеву наносить удары по идущим в Россию территориямПодавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей проголосовали на референдумах за вхождение регионов в состав России на правах субъектов федерации.Так, в ДНР за присоединение отдали голоса 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожье — 93,11 процента избирателей.Плебисциты проходили на фоне активизации подразделений Вооруженных сил Украины вдоль всей линии фронта.Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что это является реакцией украинской армии на подсчет голосов по референдуму.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, жители Донбасса совершили подвиг.«Ну а теперь вперед, вперед — в Россию! Созидать, строить и, конечно же, побеждать!», — заявил он.По завершении референдума стало известно, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подготовит документ для президента России Владимира Путина по вопросу вхождения ЛНР в состав России. Он представит соответствующую бумагу в среду.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил итоги волеизъявления жителей регионов. Он констатировал, что референдумы завершились, и назвал их итоги очевидными.«Добро пожаловать домой, в Россию!», — сказал Медведев.Член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков заверил, что уже ведутся разъяснения касательно будущего этих регионов.«Мы им говорим о том, что в Крыму произошли разительные изменения за восемь лет нашего нахождения. Мы объясняем, что то же самое будет происходить и у вас — все то, что разрушалось фактически после распада Советского Союза, будет восстанавливаться при всесторонней поддержке России», — высказался сенатор.Также Цеков предположил, что технически регионы могут быть присоединены буквально в течение недели. При этом интеграция будет проходить значительно дольше, как и в случае с Крымом.Однако спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос, пояснила, что Совфед не видит необходимости в проведении внепланового заседания и может рассмотреть вопрос 4 октября.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, а также Крым могут быть объединены в новый федеральный округ, указал Цеков.Название образования пока не раскрывается. Однако уже появились домыслы, что на картах появится Крымский федеральный округ. Руководителем округа может стать бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, покинувший пост в июле.Впрочем, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможном создании в России нового округа после референдумов. По его словам, Кремль никогда не анонсирует подобные указы. Песков подчеркнул, что это также касается кадровых вопросов о полпредах в новых регионах.«Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», — заявил он журналистам.Ужесточенные обстрелы ДонбассаУкраинские войска ужесточили обстрелы Донецка во время проведения референдума в отместку за желание республики войти в состав России, сообщил командир арторудия ДНР.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ворошиловскому району Донецка пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров рано утром.В 05:14 в направлении этого же района города было выпущено еще два снаряда того же калибра, добавили в представительстве.Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки также четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено 19 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). Об этом в среду сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Алчевск, Кременная и Брянка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (19 ракет типа M31 GMLRS) и артиллерийских орудий калибра 155 мм (6 снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.В результате обстрелов в Алчевске повреждены помещения оптовых баз по торговле продуктами питания и промышленными товарами, а также территория городского кладбища. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.Кроме того, украинские военные обстреляли в среду Лисичанск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 00:20 по н. п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)», — отметили в представительстве. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили там.Украинские военные усилили обстрелы территории ЛНР в период проведения в республике референдума о вхождении в состав России (23−27 сентября).По данным представительства республики в СЦКК, за это время зафиксировано 17 обстрелов из РСЗО и тяжелой артиллерии. В результате погибли 3 человека, 12 мирных жителей пострадали, разрушено и повреждено 35 жилых домов в семи населенных пунктах (Старобельск, Рубежное, Алчевск, Стаханов, Нижняя Дуванка, Мостки, Сватово, Травневое). Уже после завершения голосования во вторник обстрелу из HIMARS подверглась Брянка, где три человека погибли и пять были ранены.Удары по входящим в РФ территориямСША отказались запрещать Киеву наносить удары и использовать западное оружие по территориям, которые могут присоединиться к России после референдумов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Такое заявление он сделал на пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос о том, позволит ли Вашингтон Киеву использовать американское оружие для защиты в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях Украины.«Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая тем или иным образом была незаконно занята Россией», — сказал Блинкен.Американский чиновник подчеркнул, что США не признают изменения статуса территорий, на которых прошли референдумы, и продолжат считать их частью Украины.Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Ожидается, что пакет будет утвержден в ближайшие дни.Предыдущий пакет американской помощи Украине включал боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками, радары, снаряжение для разминирования, стрелковое оружие, приборы ночного видения и утепленное обмундирование для холодной погоды.По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Киев будет просить Запад продолжать поставки оружия и боеприпасов до тех пор, пока военные действия не закончатся.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вероятные атаки ВСУ по территориям Донбасса, Запорожья и Херсонской области после принятия положительного решения на референдумах будут приравниваться к нападению на Россию. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что все возможные новые территории России полностью защищены государством.Кроме того, посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что, допуская удары по ЛНР и ДНР, США становятся стороной украинского конфликта.«В администрации по-прежнему игнорируют тот факт, что поставки Украине вооружений ведут к дальнейшей эскалации конфликта. Американская и натовская военная техника сеет смерть и разрушения», — сказал Антонов.

https://ukraina.ru/20220927/1039135350.html

https://ukraina.ru/20220927/1039120675.html

https://ukraina.ru/20220927/1039110465.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

энтони блинкен, сша, лнр, днр, референдум, голосование, хроники, эксклюзив, обстрелы, всу