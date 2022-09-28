Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"
Максимальную выгоду от остановки газопровода "Северный поток" получают США, потому что в результате европейцы попадают в большую зависимость от американского газа. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру
По его словам, необходимые следственные действия с целью определения, являются ли проблемы газопровода результатом диверсии, должны произвести пострадавшие европейские страны.
Пусть следствие идет, пусть европейцы разбираются. Они же пострадавшая сторона, вроде как, ну, и с Россией
Он добавил, что пока неясно, как должна реагировать РФ, потому что доказательств диверсии пока что нет.
6 февраля, 18:24НАТО собирается построить газопровод из Испании в Германию, чтобы снабжать немцев американским СПГСевероатлантический альянс изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией, откуда поставки газа смогут достигнуть Германии, сообщила испанская газета la Vanguardia 6 февраля со ссылкой на правительственные источники
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.