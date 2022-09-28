Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока" - 28.09.2022 Украина.ру
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Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"
Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока" - 28.09.2022 Украина.ру
Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"
Максимальную выгоду от остановки газопровода "Северный поток" получают США, потому что в результате европейцы попадают в большую зависимость от американского газа. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру
2022-09-28T07:15
2022-09-28T07:15
новости
александр дудчак
северный поток
авария
сша
европа
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По его словам, необходимые следственные действия с целью определения, являются ли проблемы газопровода результатом диверсии, должны произвести пострадавшие европейские страны.Он добавил, что пока неясно, как должна реагировать РФ, потому что доказательств диверсии пока что нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, александр дудчак, северный поток, авария, сша, европа
Новости, Александр Дудчак, Северный поток, авария, США, Европа

Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"

07:15 28.09.2022
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Максимальную выгоду от остановки газопровода "Северный поток" получают США, потому что в результате европейцы попадают в большую зависимость от американского газа. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру
По его словам, необходимые следственные действия с целью определения, являются ли проблемы газопровода результатом диверсии, должны произвести пострадавшие европейские страны.

Пусть следствие идет, пусть европейцы разбираются. Они же пострадавшая сторона, вроде как, ну, и с Россией

Александр Дудчак
Эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что пока неясно, как должна реагировать РФ, потому что доказательств диверсии пока что нет.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 18:24
НАТО собирается построить газопровод из Испании в Германию, чтобы снабжать немцев американским СПГСевероатлантический альянс изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией, откуда поставки газа смогут достигнуть Германии, сообщила испанская газета la Vanguardia 6 февраля со ссылкой на правительственные источники
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакСеверный потокаварияСШАЕвропа
 
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