https://ukraina.ru/20220928/1039148145.html

Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"

Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока" - 28.09.2022 Украина.ру

Дудчак рассказал, кому выгодна остановка "Северного потока"

Максимальную выгоду от остановки газопровода "Северный поток" получают США, потому что в результате европейцы попадают в большую зависимость от американского газа. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в интервью Украина.ру

2022-09-28T07:15

2022-09-28T07:15

2022-09-28T07:15

новости

александр дудчак

северный поток

авария

сша

европа

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По его словам, необходимые следственные действия с целью определения, являются ли проблемы газопровода результатом диверсии, должны произвести пострадавшие европейские страны.Он добавил, что пока неясно, как должна реагировать РФ, потому что доказательств диверсии пока что нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220206/1033221880.html

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новости, александр дудчак, северный поток, авария, сша, европа