https://ukraina.ru/20220928/1039134031.html

Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие

Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие

Россия может применить тактическое ядерное оружие только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие с двух сторон и у противника осталась действенная армия, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-09-28T05:45

2022-09-28T05:45

2022-09-28T05:45

новости

россия

алексей леонков

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По его словам, Россия может применить тактическое ядерное оружие, когда она воюет со страной-агрессором, которая может входить в агрессивный блок, и она ведет против РФ боевые действия, пользуясь численным преимуществом.По его мнению, у действенной армии противника есть спецкомплекты, спецзащита и другая специальная экипировка, поэтому тактическое ядерное оружие с российской стороны может применяться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220927/1039114982.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, алексей леонков