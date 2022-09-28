Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие
Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие
Россия может применить тактическое ядерное оружие только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие с двух сторон и у противника осталась действенная армия, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T05:45
2022-09-28T05:45
новости
россия
алексей леонков
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По его словам, Россия может применить тактическое ядерное оружие, когда она воюет со страной-агрессором, которая может входить в агрессивный блок, и она ведет против РФ боевые действия, пользуясь численным преимуществом.По его мнению, у действенной армии противника есть спецкомплекты, спецзащита и другая специальная экипировка, поэтому тактическое ядерное оружие с российской стороны может применяться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220927/1039114982.html
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новости, россия, алексей леонков
Новости, Россия, Алексей Леонков

Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие

05:45 28.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Россия может применить тактическое ядерное оружие только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие с двух сторон и у противника осталась действенная армия, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его словам, Россия может применить тактическое ядерное оружие, когда она воюет со страной-агрессором, которая может входить в агрессивный блок, и она ведет против РФ боевые действия, пользуясь численным преимуществом.
Но нужно понимать, что оно у нас применяется только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие. То есть, когда уже обе стороны применили ядерное оружие, но у противника осталась действенная армия, потому что армия, в отличии от гражданского населения лучше подготовлена к условиям постядерного существования, когда уже ядерные заряды отработаны.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт
По его мнению, у действенной армии противника есть спецкомплекты, спецзащита и другая специальная экипировка, поэтому тактическое ядерное оружие с российской стороны может применяться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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