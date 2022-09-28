https://ukraina.ru/20220928/1039134031.html
Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие
Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие - 28.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие
Россия может применить тактическое ядерное оружие только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие с двух сторон и у противника осталась действенная армия, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-09-28T05:45
2022-09-28T05:45
2022-09-28T05:45
новости
россия
алексей леонков
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По его словам, Россия может применить тактическое ядерное оружие, когда она воюет со страной-агрессором, которая может входить в агрессивный блок, и она ведет против РФ боевые действия, пользуясь численным преимуществом.По его мнению, у действенной армии противника есть спецкомплекты, спецзащита и другая специальная экипировка, поэтому тактическое ядерное оружие с российской стороны может применяться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220927/1039114982.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, алексей леонков
Военный эксперт объяснил, при каком условии РФ может применить тактическое ядерное оружие
Россия может применить тактическое ядерное оружие только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие с двух сторон и у противника осталась действенная армия, сказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
По его словам, Россия может применить тактическое ядерное оружие, когда она воюет со страной-агрессором, которая может входить в агрессивный блок, и она ведет против РФ боевые действия, пользуясь численным преимуществом.
Но нужно понимать, что оно у нас применяется только тогда, когда уже было применено основное ядерное оружие. То есть, когда уже обе стороны применили ядерное оружие, но у противника осталась действенная армия, потому что армия, в отличии от гражданского населения лучше подготовлена к условиям постядерного существования, когда уже ядерные заряды отработаны.
Алексей Леонков
военный эксперт
По его мнению, у действенной армии противника есть спецкомплекты, спецзащита и другая специальная экипировка, поэтому тактическое ядерное оружие с российской стороны может применяться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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