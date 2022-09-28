https://ukraina.ru/20220928/1039117052.html

"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США - 28.09.2022 Украина.ру

"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-28T07:30

2022-09-28T07:30

2022-09-28T07:30

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По его словам, у РФ есть силы и средства, в том числе ядерного арсенала, "мягко говоря, чтобы доставить хлопоты американской стороне".Но эксперт выразил надежду, что до этого не дойдет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html

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2022

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новости, россия, сша