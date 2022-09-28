"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США - 28.09.2022 Украина.ру
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"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США - 28.09.2022 Украина.ру
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-28T07:30
2022-09-28T07:30
новости
россия
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По его словам, у РФ есть силы и средства, в том числе ядерного арсенала, "мягко говоря, чтобы доставить хлопоты американской стороне".Но эксперт выразил надежду, что до этого не дойдет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html
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новости, россия, сша
Новости, Россия, США

"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США

07:30 28.09.2022
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
И США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия. Достаточное, чтобы если это развяжется, никому мало не покажется!
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, у РФ есть силы и средства, в том числе ядерного арсенала, "мягко говоря, чтобы доставить хлопоты американской стороне".
Но эксперт выразил надежду, что до этого не дойдет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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