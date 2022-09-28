https://ukraina.ru/20220928/1039117052.html
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США - 28.09.2022 Украина.ру
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-28T07:30
2022-09-28T07:30
2022-09-28T07:30
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По его словам, у РФ есть силы и средства, в том числе ядерного арсенала, "мягко говоря, чтобы доставить хлопоты американской стороне".Но эксперт выразил надежду, что до этого не дойдет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039097964.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша
"Мало не покажется": Алехин рассказал, что имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США
США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру