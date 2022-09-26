https://ukraina.ru/20220926/1039093934.html

Геннадий Алехин о том, как Украина и США втягивают Россию в ядерную войну

Геннадий Алехин о том, как Украина и США втягивают Россию в ядерную войну - 26.09.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин о том, как Украина и США втягивают Россию в ядерную войну

Украина.ру, 26.09.2022

2022-09-26T16:28

2022-09-26T16:28

2022-09-26T16:28

украина

россия

интервью

ядерное оружие

ядерная война

сша

китай

спецоперация

провокация

владимир путин

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Зачем США провоцируют Россию, что решили по этому вопросу на саммите ШОС Индия, Китая и Россия рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.— Геннадий, госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что на случай применения Россией ядерного оружия на Украине , у США есть план, по его словам, последствия будут ужасающими. Как вы считаете, что он имеет ввиду? Почему этот план не озвучен, если в России не скрывают, в каких случаях будет применено ядерное оружие?— Они просто прощупывают нашу реакцию. Потому что они напуганы этими заявлениями. Конкретными заявлениями, что мы применим тактическое ядерное оружие. При этом мы таких заявлений не делали, начиная с президента и других официальных лиц. В отличии от некоторых официальных лиц Запада, Лиз Трасс и прочих лидеров. Это первое.Второй момент – в Пентагоне тоже не полные идиоты сидят и прекрасно понимают, что Россия обладает таким потенциалом, что мало не покажется! У России есть другие силы и средства, чтобы решить вопросы СВО. Опять же, президент выступил в Самарканде 21 сентября и сказал, что у нас есть силы и средства, чтобы дать достойный ответ. Имеется ввиду спецоперация.Я думаю до ядерного конечно не дойдет. Это идет чисто информационная игра, в первую очередь со стороны западных стран. И все заявления – Блинкена, Трасс и прочих – это серьезные вещи, это накаляет обстановку. Но я думаю, до этого дело не дойдет. Это понимают не ястребы, а здравомыслящие люди в Пентагоне.— У нас то план озвучен, в каких случаях это будет, а у них почему-то нет…— Мне трудно сказать, почему не озвучивают они свой план. Может, потому что напуганы, мне так кажется.— Может ли Киев взять (купить, получить в аренду) ядерное оружие у Израиля? Вообще, были ли в мире такие прецеденты?— Грязную какую-то бомбу они приобрести могут. Я не сомневаюсь, что Израиль им ничего не предоставит, как и США. Таких прецедентов не было. У нас есть страны, которые обладают ядерным потенциалом. Может какие-то закулисные дела идут, но именно в моменте ведения боевых действий такого не было. Ни в Сирии, ни в других горячих точках.— Может, Украина это хочет сделать для того, чтобы мы не могли обвинить НАТО в эскалации?— Нет, дело в том, что во главе Украины стоят неадекватные люди – это раз. Второе – они контролируются западными странами, НАТО – в первую очередь.— Можно ли утверждать, что Украина и США пытаются нас втянуть в ядерную войну?— А они и втягивают! По сути дела, втягивают вот этими провокационными заявлениями. Могут быть и какие-то провокационные действия.— Какие, например?— Например, создание грязной ядерной бомбы, оружия. Теоретически они могут это сделать. Это же делается в тишине, не предается огласке. Тут слишком, на мой взгляд, большую роль играет именно медийная составляющая. А такой составляющей со стороны Украины по другим направлениям так много, что им верить нельзя ни в коем случае.- Каковы в этой ситуации могут быть, с вашей точки зрения, действия наших друзей и союзников, например, Индии и Китая?— Индия и Китай наверняка эти вопросы и угрозы обсуждали и на встрече ШОС. Это кулуарно обсуждается, это никогда не объявляется публично. Я думаю, что Индия и Китай будут на это адекватно реагировать, в тесной связке с Россией. Они будут совместно обсуждать это и принимать решения. Наверняка они и Россия обсуждали это, я в этом не сомневаюсь. Вот, мол, ШОС – ничего не решили. Нет! Решили, еще как! Но это решается в тишине.Я знаю одно – позиция у стран ШОС по этому вопросу ядерных угроз – едина. То есть, действовать по ситуации. Говорить, кто ударит первый или вторым – гадать на кофейной гуще, всё зависит от ситуации, в связи с дальнейшим нарастанием этой угрозы. К сожалению, такие угрозы ядерного шантажа будут продолжаться в дальнейшем – в этом я не сомневаюсь.— Что вообще имеют в своем арсенале из ядерного оружия РФ и США?— И США и Россия имеют достаточное количество и ядерных боеголовок, и тактического ядреного оружия. Достаточное, чтобы если это развяжется, никому мало не покажется!В первую, очередь, для США. Верховный главнокомандующий сказал, помните, про розу ветров? Вот надо читать между строк. Это хороший намек его. Я думаю, американцы поняли и у них очередная истерия. А у нас есть силы и средства, в том числе ядерного арсенала, мягко говоря, чтобы доставить хлопоты американской стороне.Это очень опасные игры, я уверен, что до этого все-таки не дойдет.— Как быстро и с какими последствиями могут быть произведены удары?— В зависимости от того, какие удары, и чем удары будут. Тактическими – одно, боеприпасами – другое. Если наносить удары высокоточными с подлодок "Калибрами"… Всё зависит от дальности, мощности, но мы обладаем такими ресурсами.— А сколько времени от принятия решения до запуска?— Такие решения принимаются в считаные минуты.— Какова вероятность ядерного удара со стороны США? Известен ли в общих чертах алгоритм их действий?— Трудно сказать. Американцы имеют базы во многих точках мира. Такие же базы они хотели иметь на территории Украины. Такие же натовские базы хотели ставить на территории Харьковской области, чуть ли не возле Белгорода.— Где грань, за которой это может привести к концу всего живого на земле?— Это разум людей в первую очередь. С нашей стороны - это четко показано в наших заявлениях. А с их стороны – понятия есть, но действуют вообще неадекватно. Про Украину я вообще молчу. Их мнение и выступления Зеленского … этому не придают значения у нас. Каждый день какая-то лабуда – просто диву даешься. А то, что заявляют американцы – мы это имеем ввиду, это усиливает напряженность, но мы готовы.— Путин заявил, что есть высказывания высокопоставленных НАТОвских чиновников, которые угрожает ядерным оружием России и напомнил, что РФ тоже имеет такое оружие и при угрозе для России оно будет использовано. При каких обстоятельствах Россия первой применит тактическое оружие, а при каких - более серьезное ядерное? Насколько быстро РФ может "нажать кнопку"?— Если будет угроза национальной безопасности России, в том числе, если противник применит ядерное оружие. Это все есть в доктрине.— В каких случаях применяется тактическое ядерное оружие?— В разных случаях. Это мощность там меньше, чем у авиабомб или у стратегического. Тактическое обычно используется на небольших расстояниях. И в локальных случаях. Но, если будет оно использовано, это ой-ой-ой! Я исхожу из такой логики – если тактическое оружие, даже самой малой мощности, будет применено, даже один удар – это уже начало больших перемен. Но, я думаю, до этого не дойдет. Это понимают и американцы, даже не смотря на их шизофренические заявления.— Ну это какой объект нужно разбить, чтобы оно понадобилось? Это же крайняя ситуация?— Да, город, или объект критической инфраструктуры. Но до этого не дойдет.

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https://ukraina.ru/20220921/1038922657.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, интервью, ядерное оружие, ядерная война, сша, китай, спецоперация, провокация, владимир путин, энтони блинкен