https://ukraina.ru/20220927/1039120675.html
Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября
Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру
Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября
Украина.ру, 27.09.2022
2022-09-27T12:00
2022-09-27T12:00
2022-09-27T12:00
медведев
нато
ядерное оружие
лнр
днр
обстрелы
всу
избирком
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Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие. Обстрелы Донбасса и потери ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил дело после обстрела членов избиркома в ДНРРоссия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-каналеОн уточнил, что такая реакция последует при возникновении угрозы существованию России.Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.Кроме того, Медведев предостерег западные страны от размещения ядерного оружия на Украине."Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — подчеркнул политик.При этом зампред Совбеза РФ считает, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт напрямую, если дело дойдет до ядерного оружия.По его мнению, Запад беспокоится за свою безопасность куда сильнее, чем за "судьбу никому не нужной погибающей Украины".По словам Медведева, поставка оружия Киеву - не более чем просто бизнес для западных стран, хоть и "густо замешанный на ненависти" к РФ."Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. <....> Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально", - заключил политик.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что "в ход пошел ядерный шантаж". Путин также подчеркнул, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Лидер США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о "ядерных угрозах против Европы".На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 45 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На донецком направлении противник применял- РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм.На ясиноватском– артиллерию 155 и 152 мм.На горловском- РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм.Всего украинцы выпустили 194 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский, Центрально-городской и Кировский районы), Старомихайловка, Александровка, Ясное.Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц (в том числе двух детей) в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки.Повреждены 29 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери Вооруженных сил Украины в боях с подразделениями Донецкой Народной Республики и ВС РФ за сутки составили более 40 человек. Басурин также сообщил, что в республике продолжается комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток".В то же время официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки, в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике."Уничтожено до 60 человек личного состава; три танка; девять бронетранспортёров; один беспилотный летательный аппарат; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сказал он.По словам капитана, противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. Так, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Рубежное, Мостки и Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 14 ракет."В результате обстрелов: в н.п. Мостки три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом; в н.п. Старобельск получили ранения 2 мирных жителя, разрушен продуктовый магазин, повреждено 16 жилых домов. линия электропередач, а также повреждения получили здания четырех сельскохозяйственных предприятий и 4 легковых автомобиля; в н.п. Рубежное разрушена средняя школа, в здании которой располагался избирательный участок, а также повреждено 4 многоквартирных жилых дома", - сказал Филипоненко.С начала текущих суток украинские войска также подвергли обстрелу Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив шесть ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Пострадавшие члены избиркомаСледственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, при одном из которых оказались ранены члены избиркома, сообщается в телеграм-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ в отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Винника, а также иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел, среди которых военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко и 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий Беляков", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, 25 сентября они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, а также в Ясиновке в ДНР. В результате получили ранения два члена выездной избирательной комиссии Никитовского района Горловки, повреждены пять домов и объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщали в ЦИК ДНР, серьезных травм из-за обстрела удалось избежать.По данным ведомства, 24 сентября они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Енакиево, Макеевке и Горловке, а также населенном пункте Новомихайловка ДНР. В результате ранены шесть мирных жителей, повреждены 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и детского сада.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
https://ukraina.ru/20220927/1039110465.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
медведев, нато, ядерное оружие, лнр, днр, обстрелы, всу, избирком
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие. Обстрелы Донбасса и потери ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил дело после обстрела членов избиркома в ДНР
Россия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
"Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания", — написал Медведев.
Он уточнил, что такая реакция последует при возникновении угрозы существованию России.
Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.
Кроме того, Медведев предостерег западные страны от размещения ядерного оружия на Украине.
"Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — подчеркнул политик.
При этом зампред Совбеза РФ считает, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт напрямую, если дело дойдет до ядерного оружия.
По его мнению, Запад беспокоится за свою безопасность куда сильнее, чем за "судьбу никому не нужной погибающей Украины".
По словам Медведева, поставка оружия Киеву - не более чем просто бизнес для западных стран, хоть и "густо замешанный на ненависти" к РФ.
"Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. <....> Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально", - заключил политик.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и начале частичной мобилизации в России.
Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что "в ход пошел ядерный шантаж". Путин также подчеркнул, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Лидер США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о "ядерных угрозах против Европы".
На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.
Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 45 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.
На донецком направлении противник применял- РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм.
На ясиноватском– артиллерию 155 и 152 мм.
На горловском- РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм.
Всего украинцы выпустили 194 единицы различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский, Центрально-городской и Кировский районы), Старомихайловка, Александровка, Ясное.
Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц (в том числе двух детей) в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки.
Повреждены 29 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.
По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери Вооруженных сил Украины в боях с подразделениями Донецкой Народной Республики и ВС РФ за сутки составили более 40 человек.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", два БпЛА, семь единиц бронированной и специальной техники. Потери среди личного состава противника составили более 40 националистов", - приводится его заявление в телеграм-канале народной милиции.
Басурин также сообщил, что в республике продолжается комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток".
В то же время официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки, в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике.
"Уничтожено до 60 человек личного состава; три танка; девять бронетранспортёров; один беспилотный летательный аппарат; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сказал он.
По словам капитана, противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.
Так, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Рубежное, Мостки и Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 14 ракет.
"В результате обстрелов: в н.п. Мостки три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом; в н.п. Старобельск получили ранения 2 мирных жителя, разрушен продуктовый магазин, повреждено 16 жилых домов. линия электропередач, а также повреждения получили здания четырех сельскохозяйственных предприятий и 4 легковых автомобиля; в н.п. Рубежное разрушена средняя школа, в здании которой располагался избирательный участок, а также повреждено 4 многоквартирных жилых дома", - сказал Филипоненко.
С начала текущих суток украинские войска также подвергли обстрелу Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив шесть ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Пострадавшие члены избиркома
Следственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, при одном из которых оказались ранены члены избиркома, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ в отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Винника, а также иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел, среди которых военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко и 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий Беляков", - говорится в сообщении.
По данным СК РФ, 25 сентября они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, а также в Ясиновке в ДНР.
В результате получили ранения два члена выездной избирательной комиссии Никитовского района Горловки, повреждены пять домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщали в ЦИК ДНР, серьезных травм из-за обстрела удалось избежать.
"Кроме того, в СК России возбуждено уголовное дело [по той же статье] в отношении военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрия Белякова и иных военнослужащих ВСУ", - добавляется в материале.
По данным ведомства, 24 сентября они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Енакиево, Макеевке и Горловке, а также населенном пункте Новомихайловка ДНР.
В результате ранены шесть мирных жителей, повреждены 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и детского сада.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.