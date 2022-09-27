https://ukraina.ru/20220927/1039120675.html

Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября

Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру

Право на применение ядерного оружия, обстрелы членов избиркома. Главное на Украине на 12:00 27 сентября

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T12:00

2022-09-27T12:00

2022-09-27T12:00

медведев

нато

ядерное оружие

лнр

днр

обстрелы

всу

избирком

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Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие. Обстрелы Донбасса и потери ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил дело после обстрела членов избиркома в ДНРРоссия имеет право применить ядерное оружие, если это будет необходимо. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-каналеОн уточнил, что такая реакция последует при возникновении угрозы существованию России.Также Москва имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку страны или ее союзников с использованием данного вида вооружений.Кроме того, Медведев предостерег западные страны от размещения ядерного оружия на Украине."Если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придется ответить. Ни у кого не спрашивая разрешения, без долгих консультаций. И это точно не блеф", — подчеркнул политик.При этом зампред Совбеза РФ считает, что страны НАТО не будут вмешиваться в конфликт напрямую, если дело дойдет до ядерного оружия.По его мнению, Запад беспокоится за свою безопасность куда сильнее, чем за "судьбу никому не нужной погибающей Украины".По словам Медведева, поставка оружия Киеву - не более чем просто бизнес для западных стран, хоть и "густо замешанный на ненависти" к РФ."Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому - проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. <....> Хорошо бы, чтобы этот печальный вывод хоть частично осознали власти в Киеве. Увы, это почти нереально", - заключил политик.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и начале частичной мобилизации в России. Президент указал на агрессивную политику западных стран, отметив, что "в ход пошел ядерный шантаж". Путин также подчеркнул, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Лидер США Джо Байден заявил, что Москва пренебрегла уставом ООН и заявила о "ядерных угрозах против Европы".На слова американского президента отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Байдена в ложном цитировании Путина.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Москву предупредили о последствиях применения ядерного оружия. Госсекретарь Энтони Блинкен также сообщил, что у США есть план на этот случай.Согласно российской ядерной доктрине (Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года) применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.Обстрелы ДонбассаПредставительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило о 45 фактах ведения огня со стороны украинских военных за сутки.На донецком направлении противник применял- РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм.На ясиноватском– артиллерию 155 и 152 мм.На горловском- РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 мм.Всего украинцы выпустили 194 единицы различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский, Центрально-городской и Кировский районы), Старомихайловка, Александровка, Ясное.Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц (в том числе двух детей) в Кировском районе Донецка и Центрально-городском районе Горловки.Повреждены 29 домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.По словам официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, потери Вооруженных сил Украины в боях с подразделениями Донецкой Народной Республики и ВС РФ за сутки составили более 40 человек. Басурин также сообщил, что в республике продолжается комплекс работ по разминированию противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток".В то же время официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки, в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике."Уничтожено до 60 человек личного состава; три танка; девять бронетранспортёров; один беспилотный летательный аппарат; шесть единиц специальной автомобильной техники", - сказал он.По словам капитана, противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. Так, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Рубежное, Мостки и Старобельск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 14 ракет."В результате обстрелов: в н.п. Мостки три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом; в н.п. Старобельск получили ранения 2 мирных жителя, разрушен продуктовый магазин, повреждено 16 жилых домов. линия электропередач, а также повреждения получили здания четырех сельскохозяйственных предприятий и 4 легковых автомобиля; в н.п. Рубежное разрушена средняя школа, в здании которой располагался избирательный участок, а также повреждено 4 многоквартирных жилых дома", - сказал Филипоненко.С начала текущих суток украинские войска также подвергли обстрелу Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив шесть ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Пострадавшие члены избиркомаСледственный комитет России возбудил еще два дела об обстрелах украинскими военными населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, при одном из которых оказались ранены члены избиркома, сообщается в телеграм-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 356 УК РФ в отношении командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Винника, а также иных военнослужащих ВСУ, которые уже являются фигурантами других уголовных дел, среди которых военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко и 68-й отдельной егерской бригады ВСУ Юрий Беляков", - говорится в сообщении.По данным СК РФ, 25 сентября они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке, а также в Ясиновке в ДНР. В результате получили ранения два члена выездной избирательной комиссии Никитовского района Горловки, повреждены пять домов и объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщали в ЦИК ДНР, серьезных травм из-за обстрела удалось избежать.По данным ведомства, 24 сентября они отдавали и исполняли приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Енакиево, Макеевке и Горловке, а также населенном пункте Новомихайловка ДНР. В результате ранены шесть мирных жителей, повреждены 18 домов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и детского сада.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

медведев, нато, ядерное оружие, лнр, днр, обстрелы, всу, избирком