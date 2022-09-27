https://ukraina.ru/20220927/1039110465.html

Военное положение в ЛДНР, ракетные удары, бесполезность HIMARS. Главное на Украине на утро 27 сентября

Военное положение в ЛДНР, ракетные удары, бесполезность HIMARS. Главное на Украине на утро 27 сентября - 27.09.2022 Украина.ру

Военное положение в ЛДНР, ракетные удары, бесполезность HIMARS. Главное на Украине на утро 27 сентября

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T09:00

2022-09-27T09:00

2022-09-27T09:59

оружие

himars

эксклюзив

хроники

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обстрелы

военное положение

леонид пасечник

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В ЛНР и ДНР примут решение о военном положении с руководством России. ВСУ за сутки выпустили 14 ракет по Луганской Народной Республике. Украинское командование признало бесполезность HIMARSГлавы Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) в случае вхождения республик в состав РФ примут решение по военному положению на своих территориях вместе с российским руководством, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Политик напомнил, что в случае присоединения ЛНР и ДНР станут субъектом России. Если введут военное положение в РФ, оно будет действовать и в Донбассе, допустил Пасечник.Он уточнил, что тогда главы республик будут выполнять указания из Москвы.«Поэтому мы, просто будучи людьми военными, хоть и не покоренными, но исполняющими четко приказы, выполним любое распоряжение. Будем принимать решение вместе», — добавил он.При этом в Кремле накануне заявили, что никаких решений о введении в России военного положения и закрытии границ пока не принималось.В сентябре Уголовный кодекс России дополнили понятиями «мобилизация», «военное положение» и «военное время».На прошлой неделе в ЛНР и ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.В Кремле пообещали своевременно сообщить о дате принятия новых регионов в состав России. Официальный представитель президента страны Дмитрий Песков уточнил, что для этого нужно пройти определенную процедуру.Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что после завершения референдума и вхождения территорий в состав России специальная военная операция (СВО) на Украине перейдет в разряд контртеррористической.«Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — отметил Аксенов.По словам главы республики, в скором времени будет пройдена определенная точка невозврата. Он уточнил, что в настоящее время важна безопасность тех, кто проживает на данных территориях. Эти люди, добавил глава республики, в результате референдума получат определенность и ясность.Обстрелы ДонбассаПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»), всего выпущено 14 ракет. Об этом во вторник сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.В результате обстрелов ранены пять мирных жителей.В Рубежном огнем ВСУ разрушена средняя школа, в здании которой располагался участок для голосования, также повреждены четыре многоквартирных жилых дома. В Старобельске разрушен продуктовый магазин, повреждены 16 жилых домов, линия электропередач, здания четырех сельскохозяйственных предприятий и четыре легковых автомобиля. В Мостках в результате обстрела разрушена больница.Кроме того, украинские военные в ночь на вторник подвергли обстрелам девять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по ним в общей сложности 53 снаряда. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, по состоянию на 06:00 мск по Донецку было выпущено десять снарядов калибра 152 мм и одиннадцать снарядов натовского калибра 155 мм, три снаряда 155 мм — по Макеевке, по три снаряда калибра 152 мм — по Каштановому и Яковлевке, по четыре снаряда калибра 152 мм — по Пантелеймоновке и Зайцеву, восемь снарядов калибра 152 мм — по Гольмовскому. Еще три снаряда 152 мм было выпущено по Александровке и четыре снаряда калибра 122 мм по Старомихайловке.Глава ДНР Денис Пушилин на днях отмечал, что украинские силовики подвергают массированным обстрелам Донецк и другие населенные пункты ДНР, чтобы попытаться помешать проведению референдума по вопросу о вхождении региона в состав России.Разведчики ВС России рассказали, как, находясь на боевых позициях, регулярно наблюдают намеренные обстрелы силами украинских военных городских кварталов и социальной инфраструктуры.«Находишься порой в окопе на передовой, а снаряды летят, они проходят мимо нас, уходят именно в населенный пункт... там дети, старики, женщины. Зачем уничтожают нацию, с которой 8 лет назад, грубо говоря, они были побратимы?», — сказал один из бойцов разведки с позывным «Ладан».По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за 8 лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли более 8700 мирных жителей, среди которых свыше 130 детей.Бесполезность HIMARSКомандование Вооруженных сил Украины заявило, что наличие у солдат американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не оказало существенного влияния в боях, которые велись за Артемовск, таким образом признав их бесполезность, сообщила газета New York Times (NYT).Издание отметило, что по мнению украинских военных, противник достаточно быстро адаптировался к появлению у них нового вида вооружений.По данным газеты, российские силы смогли перераспределить склады с боеприпасами таким образом, чтобы те стали менее уязвимыми для нанесения ракетных ударов. Кроме того, как подчеркивает NYT, им удается постепенно освобождать город, уничтожая военных и технику ВСУ.Ранее Министерство обороны США озвучило, какое количество оружия Вашингтон передал Киеву с начала российской военной спецоперации. Для его доставки потребовалось 764 рейса в Европу, а также были задействованы 42 корабля, 104 поезда и 2,5 тысячи грузовиков. Общая масса оружия и техники оценивается Пентагоном в более чем 48,7 тысячи тонн.Киев получил 142 артиллерийские системы, 47 тысяч переносных ракетных комплексов и более 1,4 тысячи переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 42 контрбатарейных радара, 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, почти 64 миллиона патронов и 18 патрульных катеров.Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте недавно заявил о готовности увеличить поставки оружия Украине. Помимо этого он пообещал работать над усилением санкций в отношении России и способствовать ее изоляции.Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал об опасениях западных государств осуществлять новые поставки оружия Украине. Он пояснил, что они боятся возможного ответа Москвы на эти действия. Кроме того, у многих стран НАТО, снабжающих Киев вооружениями, заканчиваются запасы, которые можно было бы передать таким образом, чтобы не подвергать угрозе собственную безопасность, добавил Кортунов.

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

оружие, himars, эксклюзив, хроники, лнр, днр, всу, обстрелы, военное положение, леонид пасечник