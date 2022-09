https://ukraina.ru/20220927/1039108884.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 27.09.2022

Хроника энергетической войны: последние события

Украина.ру, 27.09.2022

2022-09-27T07:53

2022-09-27T07:53

2022-09-27T07:55

Главным выгодополучателем возможного ограничения цены на российскую нефть в Евросоюзе будут американские нефтетрейдеры. Они уже готовы поставлять в Европу 1 миллион баррелей нефти ежедневно.ЕС пока не удалось согласовать потолок цен на российскую нефтьПо меньшей мере, две страны Европейского Союза – Венгрия и Кипр – высказались против ограничения цены на нефть из России вместе со странами "Большой семёрки" (G7), что, скорее всего, отсрочит введение этой меры на уровне ЕС. Об этом со ссылкой на информированных собеседников сообщило 26 сентября американское агентство Bloomberg.По данным агентства, в течение минувших выходных представители Европейской комиссии встретились с послами стран ЕС, чтобы обсудить новый пакет санкций против России, на этот раз – в ответ на проведение референдумов о присоединении к РФ на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины. Отмечается, что стороны достигли согласия по ограничению экспорта в Россию электроники, которая используется для производства оружия – этот шаг был признан эффективным, особенно на фоне частичной мобилизации в РФ.В то же время по предельной цене на российскую нефть такого согласия нет. Так, те страны-члены Евросоюза, которые добились для себя ограничений в ранее введённом ЕС эмбарго на поставки нефти из РФ, просят также освободить из-под действия предельной цены ту российскую нефть, которую они будут импортировать. Кроме того, Греция, Кипр и Мальта, которые зарабатывают на морских перевозках, могут просить о соответствующих исключениях в санкционном режиме, считают собеседники Bloomberg.Предельная цена на нефть должна быть согласована в ЕС до 5 декабря – именно тогда страны "Большой семёрки" планируют ввести аналогичную меру на своих национальных уровнях. Ранее сообщалось, что ЕС может принять новый пакет санкций против России уже 6-7 октября 2022 года, когда состоится саммит Европейского совета, а Европейская комиссия внесет соответствующие предложения уже на этой неделе.Пока что Брюсселю удалось несколько пошатнуть позицию одного из "бунтовщиков" – глава МИД Кипра заявил, что "не подтверждает" сообщения о несогласии его страны с лимитом цен на нефть из РФ. Однако Будапешт пока твёрдо стоит на своём, что может привести к задержке введения потолка цен на российскую нефть в ЕС, прогнозируют в Bloomberg.При этом американские трейдеры – а именно США продавливают ограничения на цену российской нефти – ведут себя так, будто ценовой потолок уже введён. 26 сентября директор швейцарско-нидерландской компании Vitol, которая является крупнейшим в мире нефтетрейдером, Рассел Харди, заявил, что США будут ежедневно поставлять в Европу более 1 миллиона баррелей нефти, чтобы заменить российское сырьё. Это заявление он сделал на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции, передает британское агентство Reuters.Глава Vitol добавил, что российское сырье, в свою очередь, "должно будет найти дом" за пределами Великобритании, США и Евросоюза. "Оно будет преодолевать большие расстояния, и находить новые рынки, и при этом его придётся продавать со скидкой", – сказал Харди. По его прогнозу, топливо из России будет поставляться в Азию и на Ближний Восток, а нефть оттуда будет направляться на Запад. "Вы можете видеть, что на Восток поступает топливо, которое иначе осталось бы в Европе, а топливо с Востока поставляется Западу, чтобы покрыть дефицит" – отметил он.До начала российской спецоперации на Украине, на поставки в страны ЕС приходилось свыше 60% экспорта российской нефти. В 2021 году ЕС получал из РФ 2,2 млн барр./сутки нефти, а также 1,2 млн барр./сутки нефтепродуктов. Но в ответ на давление Запада и добровольный отказ ряда трейдеров, в т.ч. Vitol, от работы с российской нефтью, Россия активно перестраивает маршруты экспорта нефти. Уже в апреле текущего года Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, опередив Европу.Индия приостановит закупки одного из видов российской нефтиНефтеперерабатывающие предприятия Индии намерены отказаться от закупок российской сырой нефти марки ESPO до конца этого месяца из-за более высоких фрахтовых ставок, и целиком переключиться на импорт нефти из стран Африки и Ближнего Востока. Об этом 23 сентября сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники в индийской нефтяной отрасли.По их данным, стоимость доставки российской нефти увеличилась на $5-7 за баррель по сравнению с незначительным ростом цены перевозки этого сырья из ОАЭ и стран на западе Африки, которые стали продавать нефть со скидками, сопоставимыми с российскими. Такие скидки ближневосточные и африканские государства намерены сохранить и в октябре. Не менее важный момент – поставки из России занимают около месяца, а западноазиатская нефть поступает в Индию через неделю.ESPO – малосернистый сорт сибирской нефти, который производится в России и поставляется на экспорт по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан. Индия импортирует смесь сортов нефти из России, а именно Urals, Siberian Light, CPC blend и ESPO, однако доля нефти ESPO в структуре поставок небольшая. По данным американо-британской аналитической компании Refinitiv, с начала сентября в Индию было отгружено 2 миллиона тонн российской сырой нефти – по сравнению с 3,55 млн т в августе, когда были поставлены в том числе 585,09 тыс. т нефти марки ESPO. При этом в сентябре Индия купила 2,35 млн т нефти в Африке – против 1,16 млн т в августе.Однако о прекращении или ощутимом сокращении объёма поставок российской нефти в Индию речь не идёт – ведь, как сообщили на минувшей неделе местные СМИ, Индия с февраля сэкономила 439,7 миллионов долларов на импорте у России нефти со скидкой. Эта сумма была сэкономлена в результате наращивания закупок российской нефти с марта, когда она начала продаваться со скидкой в $30 за баррель.В марте этого года Индия закупила углеводородного сырья у РФ в марте на более чем $12 млрд против немногим более $1,5 млрд в этом же месяце 2021-го. А в апреле – июле импорт российской нефти составил $11,2 млрд, что почти в восемь раз больше показателя в $1,3 млрд за тот же прошлогодний период. $7 млрд из этой суммы пришлись на импорт в июне-июле. С конца февраля индийские государственные и частные компании закупили около 62,5 млн баррелей российской нефти."Покупка российской нефти со значительной скидкой имела решающее значение для Индии, поскольку ее потребности в этом энергоносителе на 83% удовлетворяются за счет его импорта. Общие расходы страны на закупку нефти за рубежом возросли до $119 млрд в прошлом 2021-2022 финансовом году (закончился 31 марта), что стало значительным бременем для индийской финансовой системы и повлияло на темпы восстановления экономики после пандемии коронавируса", – отмечала индийская газета The Economic Times.После усиления западных санкций из-за конфликта на Украине РФ объявила о продаже российской нефти на мировом рынке со значительными скидками, Индия резко увеличила ее закупки, несмотря на сильное давление со стороны США. В результате Индия стала крупнейшим после Китая импортером российской нефти. С марта на нее приходилось 12% общих индийских закупок нефти – по сравнению с 1% до начала спецоперации РФ на Украине.Россия и Иран сделали очередной шаг по созданию "газовой ОПЕК"Иран вскоре начнет закупать природный газ у России. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на отчёт иранского Министерства нефти. Объёмы поставок пока будут небольшими. Так, 9 миллионов кубометров газа в сутки Иран будет покупать в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной корпорацией (NIOC). А 6 миллионов кубометров в сутки будет получать по свопу для поставок в форме сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны из южных портов Ирана, при этом "Газпром" будет партнером в процессе сжижения.Судя по всему, эти 15 миллионов кубометров сутки, или 5,5 млрд м. куб. в год могут быть своеобразной "пробой пера". Дело в том, что "Газпром" и NIOC в июле 2022 года подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 миллиардов долларов. Он предусматривает сотрудничество по разработке газовых месторождений Ирана, в реализации СПГ-проектов и строительстве магистральных газопроводов. Кроме того, российская компания поможет завершить строительство газопроводов из Ирана в Пакистан и Оман, и ряд проектов по производству СПГ в стране. Собственно, в рамках этого меморандума и предусмотрено, что Иран будет получать российский газ через территорию Азербайджана.Однако все вышеуказанные работы вряд ли потянут на 40 миллиардов долларов. Аналитики считают, что меморандум является шагом, позволяющим России и Ирану реализовать свой давний план – стать основными участниками глобального картеля поставщиков газа. "Газовая ОПЕК" позволит координировать огромную долю мировых запасов газа и контролировать цены на газ в ближайшие годы.Россия и Иран сосредоточены на привлечении открытой или скрытой поддержки "газовой ОПЕК" со стороны других крупных производителей газа на Ближнем Востоке, которые, как считается, не определились с присоединением к оси Россия-Иран-Китай или к оси США-Европа-Япония. Если Иран и Россия смогут уменьшить влияние Соединенных Штатов на рынках нефти, газа и продуктов, работая вместе, это пойдет на пользу обеим странам.С одной стороны, в условиях сокращения поставок газа в Европу, очевидно, что в России тестируют поставки в новые регионы, коими вполне могут поставки в Индию, Китай и Пакистан. С другой – Иран давно хочет стать мощным газовым хабом и активно сотрудничает с соседями по свопу, транзиту газа и т.д. Даже при 100% обеспечении внутреннего рынка газом собственной добычи, Ирану выгодно продолжать закупки более дешёвого туркменского и российского газа с целью последующего экспорта по более высокой цене в соседние страны.Таким образом, Иран будет использовать поставки газа из России для укрепления своей внутренней газотранспортной системы и поставок в густонаселенные регионы на северо-западе. При этом объемы газа собственной добычи Иран будет экспортировать: в Турцию и Ирак – на западе, в Пакистан и Индию – в виде СПГ из своих южных портов, или по будущим магистральным газопроводам, которые планирует построить совместно с Россией.

