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Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 13.09.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Страны G7 планируют установить предельный уровень цен на российскую нефть, а в ЕС не смогли согласовать решение о введении предельных цен на газ из России

2022-09-13T06:34

2022-09-13T06:34

2022-09-13T06:34

европа

украина

олег хавич

энергетика

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Потолок цен на российскую нефть страны G7 могут ввести к 5 декабряСтраны "Большой семёрки" (G7) планируют установить предельный уровень цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года. Об этом 8 сентября сообщил замминистра финансов США Уолли Адейемо в интервью американскому изданию Yahoo Finance.По словам американского чиновника, введение ценового потолка на российскую нефть привязано к дате вступления в силу шестого пакета антироссийских санкций Евросоюза. Адейемо заявил, что потолок будет введен США, их союзниками по "Большой семерке" и рядом других стран, которые согласились присоединиться к этой коалиции."Мы надеемся, что Индия поддержит это решение, а Китай также рассмотрит такую возможность. Это создаст прозрачность в отношении цены, которую готовы платить участники коалиции по ограничению цен, и поставит такие страны, как Индия, Индонезия, страны по всей Азии, в более выгодное положение для переговоров с Россией о снижении цен в будущем" – сказал замминистра финансов США.По его словам, лимит цены позволит создать ситуацию, чтобы Россия продолжала отправлять свою нефть, пользуясь услугами G7, но только при условии, что она продается по определенной цене. Уолли Адейемо также выразил уверенность в том, что "потолок цены будет эффективной мерой" против России. По словам чиновника, при обсуждении потолка цен рассматривается критический уровень для российской нефтедобычи. По оценкам Минфина США, добыча нефти в России станет убыточной, если цена опустится ниже 44 долларов за баррель. В июле 2022-го американское агентство Bloomberg писало, что США и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40-60 долларов за баррель.На следующий день управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало предварительное руководство по применению предельных цен на российскую нефть. В нём сказано, что компании, осуществляющие существенные закупки российской нефти по цене, выше предельной, и намеренно пользующиеся при этом услугами, связанными с морской перевозкой российской нефти, могут стать объектами мер принуждения в связи с нарушением санкционного режима, включая денежные штрафы. США разрешат американским компаниям оказывать услуги, связанные с морскими перевозками российской нефти, если нефть продается по цене, равной или ниже предельной. Перечень услуг будет обнародован позднее, вероятно в него войдет страхование, брокерские услуги, заправка судна топливом и т.д. В OFAC также подчеркнули, что запрет на импорт российской нефти в США остается в силе.Напомню, что 2 сентября 2022 года министры финансов стран G7 согласовали введение предельных цен на российскую нефть. Механизм будет введен путем запрета на обслуживание морских перевозок нефти и нефтепродуктов из России, закупленных по превышающей лимит цене. Также будет запрещено страхование и финансирование компаний, осуществляющих перевозку такой нефти.По словам министра финансов Японии Сюнъити Судзуки, решение было принято единогласно, при этом технические детали схемы предстоит доработать и уточнить. Изначальный уровень ограничения цен будет принят, исходя из технических аспектов, и может быть в дальнейшем пересмотрен. Кроме того, допускается введение дополнительных мер для обеспечения эффективности вводимой меры. Сроки введения потолка цен на российскую нефть 2 сентября официально названы не были.При этом министры финансов стран G7 заявили, что они также "работают над механизмом смягчения, который обеспечит доступ уязвимых стран к энергорынку, в том числе российскому, и призвали все страны присоединиться к ограничению и внести свой вклад в разработку потолка цен. Такая необходимость обусловлена тем, что механизм ограничения предельных цен на российскую нефть и нефтепродукты будет эффективно работать лишь в том случае, если его поддержат третьи страны, например, Индия и Китай, ставшие за последние месяцы крупнейшими покупателями российской нефти.Кстати, Уолли Адейемо в интервью Bloomberg 6 сентября 2022 заявил, что он "получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии", и в Индии обсуждают присоединение к лимиту цен на российскую нефть. Однако уже 10 сентября американский чиновник разразился угрозами в адрес тех стран, "которые после введения США и их партнерами потолка цен на нефть из РФ будут сознательно уклоняться от этих ограничений".Выступая в Брукингском институте, замминистра финансов США заявил: "В случае уклонения от соблюдения потолка цен путем фальсификации документов или иного способа сокрытия истинного происхождения или цены нефти, столкнутся с последствиями, предусмотренными национальным законодательством США в рамках юрисдикций, осуществляющих применение ценового порога".Судя по всему, эти слова в первую очередь были обращены к Индии, поскольку уже 12 сентября индийское издание Business Standard ссылкой на официальных лиц страны сообщило, что Россия предложила Индии скидку на нефть при условии отказа от поддержки инициативы стран G7 по установлению ценового потолка. Предполагается, что "существенные скидки" на российскую нефть будут больше, чем те, которые предлагал индийским потребителям Ирак в последние два месяца.Евросоюз не смог ввести предельную цену на российский газПосле упомянутой выше встречи министров финансов стран G7 глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ограничить стоимость российского трубопроводного газа, поступающего в Европу. Она пообещала, что министры энергетики стран-членов Европейского Союза обсудят этот вопрос в ходе внеочередного заседания 9 сентября.Однако на этой встрече, состоявшейся в Праге, министры не смогли согласовать решение о введении предельных цен на газ из России. Об этом 9 сентября сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщало, что предложение ограничить цену на российский газ не получило широкой поддержки министров.По словам Сийярто, на встрече велась политическая дискуссия, результаты которой должны стать ориентиром для ЕК. Ожидается, что в ближайшие недели с реальными предложениями по этому вопросу выступят не только страны-члены Евросоюза, но и Еврокомиссия. От неё ожидают решений, которые будут способствовать снижению цен на весь поставляемый в ЕС газ, но в то же время не поставят газоснабжение Европы под угрозу.К внеочередной встрече министров энергетики ЕК подготовила документ с перечнем ряда экстренных и временных мер, которые, по мнению еврочиновников, помогут смягчить ситуацию на энергетическом рынке ЕС. Среди экстренных мер как раз и было предложено введение потолка цен на российский трубопроводный газ. По информации брюссельской редакции американского издания Politico, предельную цену на российский газ ЕК планировала установить на уровне 50 евро за мегаватт-час (520 долларов США за тысячу кубометров), что почти в пять раз ниже текущих цен на газ в Европе.Как сообщило Politico, реализовать введение предельной цены предполагалось или с помощью принятия специальных законов, которые уже ранее использовались в 2022 году для введения мер по нормированию газа в ЕС, или с помощью создания единой европейской компании – покупателя газа, которая будет вести переговоры с РФ о закупках. Документ также включал в себя предложения по снижению цен на энергоносители и предотвращению энергетического кризиса в Европе.Противоречие между странами ЕС в вопросе установления предельных цен на газ заключается в том, устанавливать ли этот предел исключительно на российский газ или распространить его на всех поставщиков в ЕС. С точки зрения процедуры, установление общего потолка цен потребуется поддержка квалифицированного большинства, тогда как введение потолка цен исключительно для российского газа потребует одобрения от всех 27 стран-членов ЕС.По данным британского издания The Financial Times (FT), не менее десяти стран ЕС выступают за общие ограничения для всех поставщиков. В руководстве этих стран имеются опасения, что введение ограничений исключительно для России может "разозлить Москву". Среди таких стран издание называет Грецию, Италию и Польшу.Позиция этих стран, особенно Польши, обусловлено тем, что введение потолка цен исключительно для российского газа потребует одобрения от всех стран-членов ЕС, а для принятия общего ограничения достаточно квалифицированного большинства. Против любых ограничений выступают Венгрия, Австрия и Нидерланды.FT приводит заявление главного советника премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по энергетике Никоса Цафоса, который считает, что Россия, скорее всего, примет ответные меры. В свою очередь, Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани выступил в пользу общих ограничений и призвал ввести разумную цену.Неназванный высокопоставленный чиновник ЕК сообщил FT об опасениях по поводу "эффекта домино" в случае прекращения поставок, поскольку страны ЕС тесно связаны. Сторонники введения потолка цен на весь поставляемый в Евросоюз газ предлагают установить цены выше текущих цен в Азии и США, чтобы у международных поставщиков был стимул осуществлять поставки в Европу.Опасения стран ЕС связаны с тем, установление предельных цен на газ приведет к сокращению или прекращению поставок. В случае России такая перспектива озвучена на уровне главы государства: Владимир Путин предупредил, что Россия прекратит поставки любых энергоносителей – газа, нефти, угля, топочного мазута – в страны, поддержавшие ограничение цен на них.При более широком введении потолка цен ЕС рискует лишиться значительной части поставок сжиженного природного газа (СПГ), который пришёл на рынок ЕС в ответ на рекордные цены. Дальнейшего сокращения трубопроводных поставок можно ожидать и со стороны Алжира, у которого растет потребление газа внутри страны и есть альтернатива в виде экспорта СПГ. Поставки, скорее всего, сохранят Азербайджан и Норвегия.Азербайджан, как сравнительно новый поставщик газа в ЕС, заинтересован в расширении мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Норвегия, в свою очередь, не имеет альтернатив для экспорта своего газа, кроме европейского рынка, – основная доля норвежского газа экспортируется по газопроводам, а мощность единственного СПГ-завода в королевстве несопоставима с трубопроводными мощностями. Пользуясь этим обстоятельством, Европа, по данным FT, уже призывала Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, чтобы покрыть дефицит.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

европа, украина, олег хавич, энергетика