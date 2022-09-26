https://ukraina.ru/20220926/1039083892.html

Обстрелы, "странный" NASAMS. Главное на Украине на 12:00 26 сентября

Обстрелы, "странный" NASAMS. Главное на Украине на 12:00 26 сентября - 26.09.2022 Украина.ру

Обстрелы, "странный" NASAMS. Главное на Украине на 12:00 26 сентября

Украинские военные ожесточённо обстреливают Донбасс и Северную Таврию. Пресс-секретарь Владимира Зеленского опроверг слова своего начальника о получении Украиной ЗРК NASAMS

2022-09-26T12:18

2022-09-26T12:18

2022-09-26T12:47

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК, за минувшие сутки нанесли 75 ударов по территории республики.«На Донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 мм, на Ясиноватском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, на Горловском — артиллерию 152 мм, танки, миномёты 120 мм, выпустив 354 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица Донецк (Ленинский, Калининский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Волноваха.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и ранее освобожденных Петровском и Старомлыновке», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 9 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Александровке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Позже представительство сообщило, что в Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» ранена женщина 1963 года рождения.Как сообщил представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко, за минувшие сутки ВСУ обстреляли Алчевск, Рубежное и Травневое с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив 28 ракет.«В результате обстрелов в населённом пункте Алчевск повреждено 4 многоквартирных жилых дома и Алчевский центр матери и ребенка; в населённом пункте Травневое повреждён гараж и автобус Дорожного ремонтно-строительного управления; в населённом пункте Рубежное разрушено 8 гаражей и 3 повреждено», — сообщил Филипоненко.Утром 26 сентября член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе.«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», — сообщил Рогов в 09:36 в своём телеграм-канале.Пока подробностей о произошедшем нет.В ночь на 26 сентября Украина также обстреливала Херсонскую область, о чём сообщала администрация Новой Каховки.«Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключён свет», — говорилось в сообщении, размещенном в телеграм-канале администрации района в 22:51.Позже обстрел продолжился.«В 04:00 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая сегодня... Работает ПВО: более 6 воздушных взрывов», — сообщила администрация рано утром 26 сентября.Помимо обстрелов Украина прибегает и к информационно-психологическим операциям. Как заявил на брифинге замначальника Центра общественных связей МВД республики капитан полиции Александр Бойко, боевики и террористы киевского режима наряду с обстрелами городов пытаются сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России ложными сообщениями о минировании объектов.«Периодически поступает информация о минированиях, эта информация проверяется сразу же. Подобные сообщения поступают систематически, их цель — сорвать референдум, посеять панические настроения, но мы ко всему этому готовы. Излюбленная тактика националистов и террористов наряду с непрекращающимися обстрелами, в том числе центральных районов городов нашей республики, — не располагая информацией о текущей ситуации в Донецке, они минируют наобум адреса, даже не уточняя, что это за адрес и какой это объект», — сообщил он.По его словам, более 2,5 тыс. сотрудников полиции республики обеспечивают безопасность голосования. Все места голосования и прилегающих участков обследованы сотрудниками МВД и МЧС, осуществляется контроль посетителей, доступ с оружием к местам голосования запрещён.Странности с ЗРК NASAMSЗенитно-ракетные комплексы NASAMS ещё не прибыли на Украину, заявил пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.«Получили решение, получили согласие, а сами NASAMS физически еще не поступили», — подчеркнул Никифоров в комментарии каналу «Суспільне».Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина получила от США зенитно-ракетные системы NASAMS. Он поблагодарил американского президента Джо Байдена и Конгресс США за принятое решение, но, по словам Зеленского, этого и «близко недостаточно» для того, чтобы «защитить Украину». Поэтому Зеленский призвал США проявить лидерство и предоставить Киеву больше систем ПВО.«Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность для того, чтобы привлечь наших украинцев возвращаться домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут работать здесь и будут платить налоги. И тогда у нас не будет дефицита в $ 5 млрд в нашем бюджете», — заявил Зеленский.По его словам, сейчас Штаты предоставляют Киеву деньги для поддержки бюджета и возможности воевать. Однако, уверен Зеленский, если украинцы вернутся, они будут работать на Украине — «и тогда Соединённым Штатам не нужно будет продолжать оказывать нам эту поддержку».«Извините, что я использую это высказывание о войне, но это будет win-win для всех. Для США это будет значительная экономия, а для нас это будет возможность сделать нашу территорию безопасной для населения», — заявил Зеленский.В то же время Минобороны РФ неоднократно подчёркивало что не наносит удары по гражданской инфраструктуре, в отличие от Украины, которая регулярно бьёт по гражданским объектам, вызывая жертвы среди мирного населения.Примечательно, что ранее украинские волонтёры, занимающиеся доставкой оружия для страны, неоднократно заявляли, что правила на рынке торговли оружием требуют тишины и объявлять о получении нового оружия стоит лишь после того, как его наличие выявил противник. Таким образом, слова Никифорова могут быть желанием прикрыть проболтавшегося Зеленского.Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты «воздух-воздух» средней дальности и центра распределения огня KDA. NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать самолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.В среду, 24 августа США объявили самый большой за все время пакет военной помощи Украине объемом почти $ 3 млрд, в который вошли среди прочего 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.

https://ukraina.ru/20220926/1039074257.html

https://ukraina.ru/20220925/1039068652.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив