https://ukraina.ru/20220925/1039065374.html

"Накануне грандиозного шухера". Как гражданскую войну на Украине превратить в кинокомедию

"Накануне грандиозного шухера". Как гражданскую войну на Украине превратить в кинокомедию - 25.09.2022 Украина.ру

"Накануне грандиозного шухера". Как гражданскую войну на Украине превратить в кинокомедию

Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T12:57

2022-09-25T12:57

2022-09-25T12:57

история

кино

гражданская война

1960-е

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55 лет назад состоялась премьера музыкальной кинокомедии "Свадьба в Малиновке". Фильм покорил сердца советских зрителей, и уже 55 лет покоряет вновь и вновь, только теперь уже их потомков. В год проката картину посмотрели 74,6 миллионов зрителей. По популярности она уступила лишь суперхиту Леонида Гайдая.В середине 30-х годов прошлого века в Харькове на сцене была впервые представлена оперетта уроженца Гуляй-Поля Леонида Ароновича Юхвида на "Весiлля в Малинiвцi" ("Свадьба в Малиновке") на музыку уроженца города Харькова композитора Алексея Пантелеймоновича Рябова. Летом 1936 Юхвид показал переведённый на русский язык вариант "Свадьбы" художественному руководителю Московского театра оперетты Григорию Марковичу Ярону.Тот дал работе высокую оценку. Тема революционных событий была востребованной, но, так сказать, "скользкой", потому что легко можно было попасть под определение контрреволюции. Однако в этом случае автору удалось миновать все подводные камни, да ещё к тому же создать на такую, казалось бы, серьёзную тему произведение "легкого жанра" - оперетту.Ярон принял решение поставить её на сцене своего театра. К работе над либретто привлекли уроженца Одессы драматурга Виктора Яковлевеча Типота (Гинзбурга). Но когда Ярон увидел партитуру Рябова, то понял, что такая музыка для столичного театра не подходит. По его мнению, музыка являлась чисто украинской, не было в ней всесоюзности. Ярон обратился к композитору Борису Александровичу Александрову, сыну Александра Васильевича Александрова, основателя и первого руководителя ансамбля песни и пляски Красной Армии.Несмотря на отсутствие опыта в написании музыки к опереттам, Борис Александрович, руководивший в то время музыкальной частью Центрального театра Красной Армии, на эксперимент согласился, и, надо сказать, "втянулся". После "Свадьбы в Малиновке" он написал музыку ещё к семи опереттам. Не оставил он это занятие даже после смерти в 1946 году своего отца, когда возглавил ансамбль песни и пляски Красной Армии. Для него это стало своего рода приносящим удовольствие хобби.8 ноября 1937 года на сцене Московского театра оперетты состоялась премьера обновлённой оперетты. Успех был ошеломительный. В последующие годы практически во всех музыкальных театрах СССР делались постановки "Свадьбы в Малиновке" именно на музыку Александрова, и неизменно с ошеломительным успехом.Через 30 лет, к пятидесятилетию Октябрьской Революции, в Госкино приняли решение об экранизации оперетты. Так как съемки предполагалось проводить на Украине, производство фильма предложили Киевской киностудии имени Александра Довженко. Однако редакторский совет студии посчитал: "Кощунство в год 50-летия революции снимать такое кино, превращая священный юбилей в фарс". Тогда заказ на производство картины передали на "Ленфильм", но уже в приказном порядке.Но и здесь не всё было гладко.Режиссёры отказывались браться за производство ленты, считая фильм неконкурентоспособным по сравнению с комедиями Леонида Гайдая. В результате режиссёром ленты назначили Андрея Петровича Тутышкина, известного зрителю по своим ролям в фильмах "Волга-Волга" (счетовод Алёша Трубышкин) и "Карнавальная ночь" (бухгалтер Фёдор Петрович Миронов).Андрей Петрович имел опыт работы с опереттами, так как после войны руководил Ленинградским музыкальным театром. Кроме того он снял два музыкальных фильма: "Безумный день" (1956), "Вольный ветер" (1961) и комедию "Мы с вами где-то встречались" (1954) с Аркадием Исааковичем Райкиным в главной роли.Съёмочная группа приступила к работе. На главную роль командира "котовцев" Назара Васильевича Думы режиссёр пригласил Владимира Яковлевича Самойлова.Его супругу должна была играть известная ленинградская актриса, но перед самым началом съёмок она тяжело заболела, и срочно пришлось искать замену. На кинопробы пригласили актрису киевского ТЮЗа Людмилу Ивановну Алфимову. Её препроводили в гримёрную, а когда она вышла оттуда уже в образе Софьи, Андрей Петрович воскликнул: "Такой и должна быть солдатка Софья!". Так Людмилу Алфимову утвердили, не сделав ни одного кадра.На роль дочери Софьи и Назара – Яринку – утвердили Ларису Ивановну Голубкину, но её в составе делегации советских кинематографистов пригласили в Японию, и Голубкина от роли отказалась. Здесь помог случай.Ассистент режиссера по актёрам вышел за сигаретами и увидел плачущую на скамейке девушку. Выяснилось, что Валентина Николаенко, начинающая актриса кино, вопреки правилам театрального института снялась в эпизоде фильма "Не забудь… станция Луговая". По правилам студентам запрещалось сниматься, и девушку отчислили. Валентину пригласили в гримёрный цех, примерили накладную косу… и утвердили на одну из главных ролей.Ещё один курьёзный случай произошёл с приглашением на съёмки Михаила Ивановича Пуговкина, сразу намеченного Тутышкиным на роль артиллериста Яшки Бойко.Андрей Петрович дал своим ассистентам задание дозвониться до Михаила Ивановича в Москву и пригласить его для съёмок в Ленинград. Ассистентам же не хотелось ради актёра эпизодической роли заниматься билетами, гостиницей и прочим, они просто говорили режиссёру, что Пуговкин страшно занят, что его нет в Москве, и что он снимается чуть ли не в пяти картинах одновременно. Но Андрей Петрович видел в этой роли только Пуговкина.В результате он сам позвонил ему в Москву. Узнав, что Михаил Иванович нигде не снимается, совершенно свободен и сейчас находится в столице, Тутышкин пригласил его для съёмок в фильме и Пуговкин согласился. После разговора с актёром Андрей Петрович устроил своим ассистентам разнос, пообещав всех их уволить, но, будучи по натуре человеком мягким, наказывать никого не стал.На роль, пожалуй, самого яркого персонажа фильма – Попандопуло, адъютанта пана атамана Грициана Таврического, Тутышкин решил пригласить одесского актёра Михаила Григорьевича Водяного. В то время он снимался в роли Мишки Япончика в фильме Одесской киностудии "Эскадра уходит на запад". Режиссёр отправился в Южную Пальмиру, а когда вернулся, и его спрашивали, зачем такие сложности, неужели нельзя было пригласить кого-то из Ленинградских актёров, отвечал: "Пригласив Водяного, я привёл на съёмки всю Дерибасовскую".Тутышкин так же привлёк к созданию фильма других именитых актёров той эпохи: на роль деда Нечипора (сельского старосты) – Евгения Алексеевича Лебедева; на роль Горпины Дормидонтовны (жены Нечипора) – Зою Алексеевну Фёдорову; на роль бандита Сметаны – Алексея Макаровича Смирнова; на роли Грициана Таврического и его отца Балясного – отца и сына Андрея Львовича и Григория Андреевича Абрикосовых; на роль Андрейки (возлюбленного Яринки) – Гелия Борисовича Сысоева; на роль Петря Бессарабца (помощника Назара Думы) – Николая Алексеевича Сличенко и многих других.По сценарию фильма действие происходит на Украине по дороге из Бессарабии в Одессу. Но ассистенты и режиссёр посмотрели по карте, и нашли деревню Малиновку совсем в другом конце Украины – в Харьковской области. Туда отправилась группа подготовки, но, прибыв на место, обнаружила на месте планируемых съёмок запретную зону. Там располагалась какая-то секретная часть, куда и проезд, и проход были только по пропускам. Пришлось искать другое место.И тут группа подготовки попала в деревню Пески Любенского района Полтавской области. Особый восторг у Тутышкина и у его оператора Вячеслава Ксаверьевича Фастовича вызвал тот факт, что деревня не была электрифицирована. Это позволяло спокойно снимать общие планы, не опасаясь, попадания в кадр опор электропередач. Ведь в 1919 году, когда происходит действие фильма, электричества в деревнях и сёлах не было и подавно. Для обеспечения рабочего процесса из Ленинграда пригнали пять грузовиков – лихтвагенов с электрогенераторами. Кроме деревни Пески съёмки проходили ещё в двух местах: в селе Хорошки снимали графскую усадьбу, а в селе Мацковцы – ветряную мельницу. Интерьерные съемки происходили на "Ленфильме".Начались натурные съёмки. Чтобы не тратить время на дорогу, актёров разместили по хатам у местных жителей. Начало съёмочного процесса практически остановило работу в колхозе, так как все жители деревни постоянно крутились около съёмочной площадки. Тем более, что участие в съёмочном процессе позволяло заработать от 50 копеек до 3 рублей за день. Больше всего платили тем местным, кто предоставлял для съёмок свою живность: кур, гусей, лошадей и коров.Приезд любимых актёров в деревню стал событием "вселенского масштаба".Селяне готовили для съёмочной группы обеды. Особенно всем полюбился приготовленный в украинской печи борщ, а Зоя Фёдорова в свою очередь научила местных жителей готовить цыплёнка табака. Каждый вечер в яблоневом саду проходили посиделки с чаепитием и песнями под гитару. До сих пор старожилы вспоминают, как исполнял цыганские романсы Николай Сличенко. Но были у популярности актёров и отрицательные стороны, потому что каждый норовил налить кумиру. Когда дело дошло до того, что пьянство стало мешать съёмочному процессу, режиссер в тайне от всех вызвал на съёмочную площадку жён актёров, и обстановка наладилась.Для исполнения в фильме хореографических номеров в Пески пригласили молдавский танцевальный коллектив "Жок". Участники коллектива вспоминали, что лето было особенно жарким, температура поднималась выше сорока градусов, а им ещё и плясать. После каждого дубля они убегали прятаться в ледник (погреб с запасённым с зимы льдом для сохранения продуктов). Местные относились к этому с пониманием. Так же для плясок в фильме нанимали и местных девчат, которые плясали не хуже артистов.С хореографией в фильме связан ещё один интересный момент.В одной из сцен герой Михаила Пуговкина исполняет в кадре с Зоей Фёдоровой шуточный танец "В ту степь". На его подготовку с балетмейстером Галиной Александровной Шеховской у Михаила Ивановича ушло полтора месяца. Когда эпизод отсняли, и на просмотре его увидел директор "Ленфильма" Илья Николаевич Киселёв, он потребовал, чтобы в эпизоде работал профессиональный танцор, но Тутышкин наотрез отказался что-то менять, сказав, что он потому и взял Пуговкина, что тот и споёт, и спляшет, и так, как этого не сделает никто.Занятно, но, когда картина вышла в прокат и набрала невероятную популярность, тот же директор при встрече похвалил Михаила Ивановича за этот эпизод.На самом деле исполненный Пуговкиным танец назывался "Two steps" (два шага) и пришёл в советские республики из Америки после 1920 года, так что Яшка-артиллерист никак не мог танцевать его в 1919 году.По сценарию Яринка должна была в начале фильма, убегая от Попандопулы, прыгнуть с дерева в реку, а в конце, убегая уже от Грициана Таврического, за которого её хотели выдать замуж, запрыгнуть в бричку и, стоя в ней, управлять лошадьми. Но Валентина Николаенко наотрез отказалась исполнять трюки, пришлось задействовать каскадёра – переодетого в платье мужчину.Для съёмок на фоне графской усадьбы пришлось построить бутафорский фасад, потому что от былой красоты здания осталось одно название. Сцены же внутри усадьбы снимались на "Ленфильме".В конце фильма происходит поединок Назара Думы и Грициана Таврического на саблях. По этому поводу каскадёр Александр Самойлович Массарский вспоминал, как он дублировал в этой сцене Назара (Самойлова). Они с Григорием Абрикосовым отрепетировали сцену поединка, всё обсудили, а как начали снимать, то Абрикосов так махал шашкой, как будто и вправду хотел зарубить. Александр Массарский насилу отбился, съёмки эпизода чудом завершились без членовредительства. Позже выяснилось, что Григорий Андреевич накануне для храбрости выпил бутылку водки и, как только прозвучала команда "мотор", всё отрепетированное напрочь забыл.Завершились натурные съёмки, актёры вернулись по местам службы, но ещё долго вспоминали и переписывались со своими друзьями из украинской деревни.А Гелий Борисович Сысоев, исполнитель роли Андрейки (возлюбленного Яринки), даже периодически получал с Украины посылки. За время съёмок он успел выучить украинский язык, за что в театре его прозвали "Украинским". Художественный руководитель всегда сам проверял содержимое всех приходивших Сысоеву в театр с Полтавщины посылок. Однажды у него с актёром состоялся такой диалог: "Гелий Борисович Украинский, тебе самогонку в клизме прислали". "Не в клизме, а в грелке". "Всё равно резиной пахнет". "А вы откуда знаете?" "Так попробовал немножко…".Съёмки фильма закончились и двумя настоящими свадьбами.Деревенский парень влюбился в девушку, она работала у Тутышкина водителем, и уехал следом за ней в Ленинград, где они и поженились. А председатель колхоза влюбился в сыгравшую роль Софьи Людмилу Алфимову. Оба были несвободны, но через несколько лет сыграли свадьбу, когда освободились. Людмила Ивановна уехала из Киева к новому мужу в деревню, где он выкупил для них старинный особняк.25 сентября 1967 года состоялась премьера музыкальной кинокомедии "Свадьба в Малиновке". Вопреки всем опасениям, фильм заслужил у советских зрителей огромную популярность. За прокатный год его посмотрели порядка 74,6 миллионов зрителей. Он вошёл в пятёрку лидеров за всю историю советского кинопроката. В 1967 году фильм по популярности уступил только "Кавказкой пленнице" Леонида Гайдая – 76,5 миллионов зрителей.В 1968 году на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде фильм "Свадьба в Малиновке" получил приз "За лучший комедийный ансамбль", его вручили актёрам: Зое Фёдоровой, Владимиру Самойлову, Михаилу Водяному и Михаилу Пуговкину.А цитаты из фильма до сих пор живут в нашем обиходе и так влились в нашу повседневную речь, что уже, кажется, будто они всегда там и были: - "Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера; "Гриш, и шо я в тебя такой влюблённый?"; "И топай отсюда ножками"; "Нажми на клавиши, продай талант"; "Если так пойдёт и дальше, я тоже разбегусь в разные стороны"; "Я замэрз как на морском дне"; "Я тебе оторву голову и скажу, шо так и було!"; "Кони стоят пьяные, хлопцы запряжённые"; "Сочини что-нить такое, чтобы душа развернулась, а потом обратно завернулась"; "На тебе сто мильонов. Да бери усе, я себе ещё нарисую!".В чём секрет такой популярности музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке"? Наверное, в её гениальности, доказательством которой может служить хотя бы то, что прошло уже более полувека с первого её показа, а сюжет живёт до сих пор и, к сожалению, как никогда актуален.Всё так же неспокойно на многострадальной Украине, всё так же рвут её на части различные новоиспечённые паны-атаманы, и всё так же не унывает и надеется на лучшее её жизнерадостный народ.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Алексей Стаценко

история, кино, гражданская война, 1960-е