Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039046151.html
Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине - 25.09.2022 Украина.ру
Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
Удары по военкоматам армии киевского режима сорвали бы мобилизацию и уменьшили бы численное преимущество ВСУ перед союзными силами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-09-25T08:00
2022-09-25T08:00
новости
константин сивков
всу
военкоматы
генштаб
удары
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101521/47/1015214787_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_1ea9f8aaa7a9268fadeb69b3efbe61ec.jpg
Отметив, что удар по Генштабу ВСУ тоже затруднил бы проведение мобилизации, Сивков предложил в качестве целей для ударов военкоматы.Кроме того, Сивков подчеркнул, что удары по Верховной Раде - также абсолютно законная цель ВС РФ, потому что именно там принимают законы и непосредственное участие в ведении боевых действий. По мнению эксперта, такие удары привели бы к параличу законондательной и политической систем Украины. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220601/1034073004.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101521/47/1015214787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_33de1e82e21ef04b020f126ba2b12548.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константин сивков, всу, военкоматы, генштаб, удары, спецоперация
Новости, Константин Сивков, ВСУ, военкоматы, Генштаб, удары, Спецоперация

Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине

08:00 25.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Удары по военкоматам армии киевского режима сорвали бы мобилизацию и уменьшили бы численное преимущество ВСУ перед союзными силами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Отметив, что удар по Генштабу ВСУ тоже затруднил бы проведение мобилизации, Сивков предложил в качестве целей для ударов военкоматы.

Нужно бить по военкоматам, и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч (мобилизованных солдат ВСУ – ред.), просто не было бы физически.

Кроме того, Сивков подчеркнул, что удары по Верховной Раде - также абсолютно законная цель ВС РФ, потому что именно там принимают законы и непосредственное участие в ведении боевых действий. По мнению эксперта, такие удары привели бы к параличу законондательной и политической систем Украины.
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
1 июня, 10:15
«Очередей в военкоматы нет». Военный эксперт о том, кто из ВСУ чаще всего сдается в пленУ Украины резервы не слишком большие. Киевские власти могут заявлять, что они поставят в строй миллион человек, но на самом деле взять их просто неоткуда. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКонстантин СивковВСУвоенкоматыГенштабударыСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:14Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию
08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
07:30"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
07:15Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
07:00Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
06:45"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
06:30Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
06:15На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
06:00"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
05:45Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
05:30Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
05:15"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке
05:05"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
05:00"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
04:45"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
04:30"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС
Лента новостейМолния