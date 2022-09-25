Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине

«Очередей в военкоматы нет». Военный эксперт о том, кто из ВСУ чаще всего сдается в плен

У Украины резервы не слишком большие. Киевские власти могут заявлять, что они поставят в строй миллион человек, но на самом деле взять их просто неоткуда. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру