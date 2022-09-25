Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
Удары по военкоматам армии киевского режима сорвали бы мобилизацию и уменьшили бы численное преимущество ВСУ перед союзными силами. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Отметив, что удар по Генштабу ВСУ тоже затруднил бы проведение мобилизации, Сивков предложил в качестве целей для ударов военкоматы.
Нужно бить по военкоматам, и тогда бы не было мобилизации, не было бы этих 700 тысяч (мобилизованных солдат ВСУ – ред.), просто не было бы физически.
Кроме того, Сивков подчеркнул, что удары по Верховной Раде - также абсолютно законная цель ВС РФ, потому что именно там принимают законы и непосредственное участие в ведении боевых действий. По мнению эксперта, такие удары привели бы к параличу законондательной и политической систем Украины.
1 июня, 10:15«Очередей в военкоматы нет». Военный эксперт о том, кто из ВСУ чаще всего сдается в пленУ Украины резервы не слишком большие. Киевские власти могут заявлять, что они поставят в строй миллион человек, но на самом деле взять их просто неоткуда. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Полный текст интервью можно прочитать здесь.