https://ukraina.ru/20220925/1039045807.html
"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин - 25.09.2022 Украина.ру
"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что жители Донецка сейчас самостоятельно решить проблемы с завышенными ценами на продукты. Пушилин обещал эти вопросы взять под контроль
2022-09-25T06:45
2022-09-25T06:45
2022-09-25T06:45
новости
украина
проблемы
денис пушилин
цены
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По его словам, сейчас в Донецке наблюдаются проблемы с топливом, но их обещают решить. В своем обращении глава республики Денис Пушилин также ввел в курс того, как планируют решать проблему цен - они в городе очень хаотичные, рассказывает Гомольский. В Ростовской области те же продукты и вещи можно купить вдвое дешевле. Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220919/1038838532.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, проблемы, денис пушилин, цены
Новости, Украина, проблемы, Денис Пушилин, цены
"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что жители Донецка сейчас самостоятельно решить проблемы с завышенными ценами на продукты. Пушилин обещал эти вопросы взять под контроль