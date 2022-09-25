https://ukraina.ru/20220925/1039045807.html

"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин

"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин - 25.09.2022 Украина.ру

"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что жители Донецка сейчас самостоятельно решить проблемы с завышенными ценами на продукты. Пушилин обещал эти вопросы взять под контроль

2022-09-25T06:45

2022-09-25T06:45

2022-09-25T06:45

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По его словам, сейчас в Донецке наблюдаются проблемы с топливом, но их обещают решить. В своем обращении глава республики Денис Пушилин также ввел в курс того, как планируют решать проблему цен - они в городе очень хаотичные, рассказывает Гомольский. В Ростовской области те же продукты и вещи можно купить вдвое дешевле. Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220919/1038838532.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, проблемы, денис пушилин, цены