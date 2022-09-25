"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин - 25.09.2022 Украина.ру
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"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин - 25.09.2022 Украина.ру
"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что жители Донецка сейчас самостоятельно решить проблемы с завышенными ценами на продукты. Пушилин обещал эти вопросы взять под контроль
2022-09-25T06:45
2022-09-25T06:45
новости
украина
проблемы
денис пушилин
цены
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По его словам, сейчас в Донецке наблюдаются проблемы с топливом, но их обещают решить. В своем обращении глава республики Денис Пушилин также ввел в курс того, как планируют решать проблему цен - они в городе очень хаотичные, рассказывает Гомольский. В Ростовской области те же продукты и вещи можно купить вдвое дешевле. Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, проблемы, денис пушилин, цены
Новости, Украина, проблемы, Денис Пушилин, цены

"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин

06:45 25.09.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью изданию Украина.ру заявил, что жители Донецка сейчас самостоятельно решить проблемы с завышенными ценами на продукты. Пушилин обещал эти вопросы взять под контроль
По его словам, сейчас в Донецке наблюдаются проблемы с топливом, но их обещают решить.
В своем обращении глава республики Денис Пушилин также ввел в курс того, как планируют решать проблему цен - они в городе очень хаотичные, рассказывает Гомольский. В Ростовской области те же продукты и вещи можно купить вдвое дешевле.
Доходы у нас фактически сильно ниже, а цены - заметно выше, и с этим тоже приходится как-то мириться. Это к вопросу о том, что можно же как-то пересидеть. Вот говорят – а зачем люди пошли на улицу, если может прилететь снаряд? Ну как? Люди на работу пошли!
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Донецкий журналист, блогер
Полное интервью с донецким журналистом читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 07:45
Люди в ДНР без тепла не останутся - Денис ПушилинНесмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в ДНР на текущий момент составляет порядка 90 % - рассказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
 
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