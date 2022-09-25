https://ukraina.ru/20220925/1039040831.html

Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины

Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины - 25.09.2022 Украина.ру

Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины

Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях означают то, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-09-25T05:30

2022-09-25T05:30

2022-09-25T05:30

новости

референдум

лднр

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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.По ее мнению, это поддержка курса, который проводится сейчас, что РФ будет идти до конца, как бы ни складывались события с прохождением СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, референдум, лднр