Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях означают то, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Я думаю, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий. Это меняет картину прохождения спецоперации, потому что, если раньше были обстрелы постоянные, военные действия, была возможность (у ВСУ – Ред.) на эти территории наступать… Если они (эти территории – Ред.) теперь будут территорией России – понятно, что и ответка изменится, и все позиционирование спецоперации может измениться.
По ее мнению, это поддержка курса, который проводится сейчас, что РФ будет идти до конца, как бы ни складывались события с прохождением СВО.
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