Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины - 25.09.2022 Украина.ру
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Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины - 25.09.2022 Украина.ру
Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях означают то, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-09-25T05:30
2022-09-25T05:30
новости
референдум
лднр
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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.По ее мнению, это поддержка курса, который проводится сейчас, что РФ будет идти до конца, как бы ни складывались события с прохождением СВО.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, референдум, лднр
Новости, референдум, ЛДНР

Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины

05:30 25.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к РФ в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях означают то, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Я думаю, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий. Это меняет картину прохождения спецоперации, потому что, если раньше были обстрелы постоянные, военные действия, была возможность (у ВСУ – Ред.) на эти территории наступать… Если они (эти территории – Ред.) теперь будут территорией России – понятно, что и ответка изменится, и все позиционирование спецоперации может измениться.
Виктория Федосова интервью
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее мнению, это поддержка курса, который проводится сейчас, что РФ будет идти до конца, как бы ни складывались события с прохождением СВО.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 10:04
Начало референдума, немецкие танки. Главное на Украине на утро 23 сентябряВ Донбассе, Северной Таврии и за их пределами начались референдумы о будущем регионов. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у Германии танки
 
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