https://ukraina.ru/20220923/1038990585.html

Виктория Федосова: Референдумы – это подтверждение правильности политики России

Виктория Федосова: Референдумы – это подтверждение правильности политики России - 23.09.2022 Украина.ру

Виктория Федосова: Референдумы – это подтверждение правильности политики России

Если народные республики и освобожденные территории по итогам референдумов войдут в состав России, это может изменить всю конфигурацию проводимой сейчас... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T13:13

2022-09-23T13:13

2022-09-23T13:13

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Если народные республики и освобожденные территории по итогам референдумов войдут в состав России, это может изменить всю конфигурацию проводимой сейчас спецоперации, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.- Виктория, начнём с проходящей сейчас сессии Генассамблеи ООН. Чего вы ожидаете от неё?– Генассамблея – это важное мероприятие в части заявления позиций, каких-то решений судьбоносных здесь не ожидается. Это презентации точек зрения стран. Конечно, для российских дипломатов важно оценить, какие заявлены позиции стран незападных – Латинской Америки, стран Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии и Африки.Потому что попытки представить Россию как изолированную страну, понятно, не увенчались успехом, и даже по вопросу нарушения регламента этой сессии Генассамблеи, когда выносилась на голосование возможность презентации Зеленского в видеоформате, которая в принципе, не предусмотрена правилами процедуры. Против такого выступления высказалась не одна Россия, нас поддержал еще ряд стран.(Западные страны – Ред.) - я не ожидаю, что они будут слушать нашу позицию, вникать в нее, пытаться какие-то точки соприкосновения найти. Это скорее протокольная встреча, повод еще раз заявить о том, что "Россия нарушает международное право". Хотя, на самом деле именно Россия выводит повестку защиты международного права – и, в сущности, отстаивает Организацию объединенных наций как институт международного управления на данный момент. В отличие от Запада, который выносит украинскую повестку, во главу угла ставит ее.Не проблема продовольствия, не проблема энергокризиса – только Украину будет обсуждать Запад в приоритетном порядке. Если касается проблем продовольствия и энергии, то понятно, что будет риторика такая же, как от Урсулы фон дер Ляйен, о том, что Россия виновата. И все забыли о санкциях, которые представляют собой обоюдоострый меч, который в конечном итоге ударил по этим странам.– Евросоюз задумался об отмене права вето на антироссийские санкции, то есть это отказ от принципа единого принятия решений. К чему ведет такая стратегия ЕС?– Они уже давно обсуждают переконфигурацию Европейского Союза. Под соусом солидарности, под флагом единого мнения, единой политики, они попытаются изменить конституирующие основы ЕС. Ведь это, в сущности, экономическое объединение, и страны, которые входили туда, входили, чтобы у них повышалось благосостояние и комфорт граждан.В конечном итоге, Совет глав государств, которые в ЕС принимают решение – это реальные представители национальных государств. И они имеют свой суверенитет, который сейчас всеми силами брюссельская бюрократия пытается преодолеть.Напомню, канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в Праге уже пробросил очень точные направления, где суверенитета быть не должно. Это как раз сферы обороны, внешней политики. И сфера налогообложения, где может быть переконфигурация. Конечно, в условиях кризиса потребуется централизованное налогообложение, наверное, к этому они и готовятся. И российские санкции на острие этих направлений очень даже вписываются в ранее заявленные инструменты.Для введения санкций в таком случае не потребуется единого согласия, просто будет достаточно половины (голосов – Ред.), простым большинством это будет решаться. (Рассмотрим – Ред.) с учетом мер, которые были приняты Россией по оплате газа в рублях. Мы видели, сколько разных позиций внутри стран Евросоюза наблюдается.Кто-то был готов к российской газовой политике, например, и этим продиктована более резкая позиция. Те же прибалтийские страны считают, что они с этим справятся, хотя инфляция у них уже двузначная, выходит за пределы двадцати процентов.Другие страны были более позитивно и спокойно настроены по отношению к России, сейчас они не готовы к такому резкому повороту, та же Венгрия – самый яркий пример. Что останется Венгрии, если ее лишат права вето в едином экономическом теле Европейского Союза? Естественно, будет откат, будет фрагментация. Вопрос только в том, останется ли она (Венгрия – Ред.) в бюрократической административной системе, потому что - мы же понимаем, что в Евросоюзе под эту экономическую систему выстроены регулятивные механизмы. Из них так просто выйти не удастся, с этим будет вопрос.Нельзя просто взять и закрыться (от РФ – Ред.), Венгрия будет очевидно этим недовольна, как и ряд других стран, которые не проводили антироссийскую политику, и они не страховались от возможного резкого разрыва, который сейчас спровоцируют, в том числе, и США.Но это выстрел себе в ногу, как вы правильно отметили. Я, честно говоря, не понимаю бравурных выступлений Урсулы фон дер Ляйен. Недавно в Европарламенте она заявляла о том, что нужна солидарность, и эти шаги как раз ведут к солидарности… Только эта солидарность - через колено, потому что никто из национальных лидеров, если такие еще в Европе имеются, не могут положить на кон этой антироссийской истерики суверенитет своего государства.– Эрдоган заявил, что стремится скорее закончить кризис на Украине. Турция - в НАТО, но ее присутствия не исключают в ШОС. Какую политику ведет Анкара?– Не исключает (эта политика – Ред.) сидения на всех пяти стульях, которые предоставляются в современном мире для Турции. Оно и понятно. Турция – на стыке Востока, Запада, с параллельными партнерами в Центральной Азии. И в НАТО они входят, и уже с Финляндией и Швецией на эту тему сцепились.У Эрдогана – очень сложная стратегическая задача. Если смотреть на Россию, у нас все понятно: мы хотим безопасности. Это классическая оборонная стратегия, с вынужденным наступательными действиями сейчас в ходе Специальной военной операции. У Эрдогана совершенно другая (стратегия – Ред.). Внутриполитические моменты - да, оппозиция выступает. Здесь есть курдские формирования, сирийский вопрос, Иран, США, которые заигрались в гегемонизм - и Эрдогану, конечно же, это не нравится. Но при этом он не может просто взять и оторваться от тех структур, в которые он был включен. Это означало бы провалиться и не нащупать почву под ногами, вызвать ненужную агрессию.Поэтому Эрдоган плавно готовится к тому, чтобы войти в ШОС, плавно готовится к тому, чтобы быть в БРИКС, быть включенным в эти системы нового миропорядка. Если мы посмотрим на его последние заявления – он акцентирует внимание на том, что Индия, Китай, Россия и Турция – это часть мира, это не часть Запада или часть Востока, а часть мира. Он не добавил слово "многополярный" или "полицентричный", но мы же понимаем, о чем идет речь.Интенсивные усилия Турции к тому, чтобы реформировать Совет безопасности ООН и стать одним из членов этого постоянного Совбеза, утвердить новую структуру миропорядка – это тоже говорит о том, что Турция ищет свое место в новом мире.В целом, Эрдогану респект в плане высокой политики. Он может говорить на одной площадке одно, то, что нравится американцам, он скажет на другой, что нравится (России – Ред.). А мы сиди и гадай, что на уме у султана.– Какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях, помимо защиты мирного населения? Как изменится вектор развития?– Я думаю, что это фиксация побед на реальном театре боевых действий. Это меняет картину прохождения спецоперации, потому что, если раньше были обстрелы постоянные, военные действия, была возможность (у ВСУ – Ред.) на эти территории наступать… Если они (эти территории – Ред.) теперь будут территорией России – понятно, что и ответка изменится, и все позиционирование спецоперации может измениться. Я напомню, что в Государственной Думе (приняты – ред.) законопроект о военном положении, о мобилизации. Целый пакет новых абсолютно терминов, которыми будет оперировать мир и Россия. И, конечно, эти референдумы - подтверждение правильности политики России.Это доказательство того, что там люди нас ждали. И на самом деле, они и сейчас задаются вопросом после последних событий в Харьковской области. Нужно подтверждение политического статуса того субъекта, который зашел на эти территории. Это, безусловно, и поддержка курса, который проводится сейчас, и недопущение сомнений в том, что мы действительно будем идти до конца, как бы ни складывались события с прохождением Специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20220830/1038213814.html

https://ukraina.ru/20220920/1038882816.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, оон, ес, рф, турция, кнр (китай), тайвань