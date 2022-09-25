https://ukraina.ru/20220925/1039033153.html

Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов

Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов - 25.09.2022 Украина.ру

Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов

Генассамблея ООН – это важное мероприятие для российских дипломатов в части заявления позиций незападных стран, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-09-25T04:00

2022-09-25T04:00

2022-09-25T04:00

новости

генассамблея оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6e970c8458697900abb578e4ccdc3bd.jpg

Сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 20 сентября. Впервые за два года она проходит в очном формате.По ее словам, западные страны не будут слушать российскую позицию, вникать в нее, искать точки соприкосновения, это скорее протокольная встреча, повод еще раз заявить о том, что "Россия нарушает международное право".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038841433.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, генассамблея оон, россия