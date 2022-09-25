https://ukraina.ru/20220925/1039033153.html
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов - 25.09.2022 Украина.ру
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов
Генассамблея ООН – это важное мероприятие для российских дипломатов в части заявления позиций незападных стран, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-09-25T04:00
2022-09-25T04:00
2022-09-25T04:00
новости
генассамблея оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6e970c8458697900abb578e4ccdc3bd.jpg
Сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 20 сентября. Впервые за два года она проходит в очном формате.По ее словам, западные страны не будут слушать российскую позицию, вникать в нее, искать точки соприкосновения, это скорее протокольная встреча, повод еще раз заявить о том, что "Россия нарушает международное право".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038841433.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_beb4f5b554b54fa277505a7eba56528f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, генассамблея оон, россия
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов
Генассамблея ООН – это важное мероприятие для российских дипломатов в части заявления позиций незападных стран, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру