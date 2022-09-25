Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов - 25.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220925/1039033153.html
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов - 25.09.2022 Украина.ру
Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов
Генассамблея ООН – это важное мероприятие для российских дипломатов в части заявления позиций незападных стран, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-09-25T04:00
2022-09-25T04:00
новости
генассамблея оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6e970c8458697900abb578e4ccdc3bd.jpg
Сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 20 сентября. Впервые за два года она проходит в очном формате.По ее словам, западные страны не будут слушать российскую позицию, вникать в нее, искать точки соприкосновения, это скорее протокольная встреча, повод еще раз заявить о том, что "Россия нарушает международное право".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220919/1038841433.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/62/1027756225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_beb4f5b554b54fa277505a7eba56528f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, генассамблея оон, россия
Новости, Генассамблея ООН, Россия

Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов

04:00 25.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День третий
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День третий
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Генассамблея ООН – это важное мероприятие для российских дипломатов в части заявления позиций незападных стран, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке открылась 20 сентября. Впервые за два года она проходит в очном формате.
Генассамблея – это важное мероприятие в части заявления позиций, каких-то решений судьбоносных здесь не ожидается. Это презентации точек зрения стран. Конечно, для российских дипломатов важно оценить, какие заявлены позиции стран незападных – Латинской Америки, стран Ближнего Востока, стран Юго-Восточной Азии и Африки.
Виктория Федосова интервью
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского Университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее словам, западные страны не будут слушать российскую позицию, вникать в нее, искать точки соприкосновения, это скорее протокольная встреча, повод еще раз заявить о том, что "Россия нарушает международное право".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Митинг с требованием выхода из ОДКБ в Ереване
19 сентября, 09:19
В поисках украинской сестры по несчастью. Как и зачем США поджигают Россию по периметру
 
НовостиГенассамблея ООНРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
05:00"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
04:45"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
04:30"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС
04:15"Родители от себя не отпустят": журналист из Донецка объяснил, почему дети всё еще остаются в городе
04:05"Играют в русских против фашистов": волонтер рассказал о детях в Донбассе
04:00Федосова объяснила, чем Генассамблея ООН важна для российских дипломатов
20:56"Оккупант!": Киевские вандалы снова ополчились на Пушкина
20:43Украинские пленные проголосовали на референдуме в ДНР – СМИ
20:32В Совете Федерации назвали дату, когда могут рассмотреть проект вхождения новых территорий в состав РФ
19:45"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию
19:27"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
19:18"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
19:10В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
19:00Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине
18:34"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
18:28Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
18:05Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
17:21В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
16:45Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
Лента новостейМолния