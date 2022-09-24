https://ukraina.ru/20220924/1039059073.html

"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию

"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию - 24.09.2022 Украина.ру

"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию

Украина.ру, 24.09.2022

2022-09-24T19:45

2022-09-24T19:45

2022-09-24T19:45

григорий потемкин

xviii век

история

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24 сентября 1739 года на свет появился Григорий Потёмкин. Среди множества его высоких должностей и титулов был и высший военный чин императорской армии России - генерал-фельдмаршал. Тем не менее полководческие и военно-административные заслуги "министра обороны" и фельдмаршала Потёмкина оцениваются неоднозначно.Его симпатизанты ставят во главу угла безоговорочную победу в одной из наиболее тяжёлых войн в российской истории (с Турцией, 1787 - 1791 годов). Критики же заявляют, что его вклад в тот триумф был слишком скромен. Попробуем разобраться в этом споре.Боевое крещение молодого генерала Потёмкина произошло в 1769 г. во время осады русскими войсками османской крепости Хотин. Он отличился в том сражении, но настоящую известность ему принёс бой в январе 1770 г. при Фокшанах, что на границе Молдавии и Валахии. Его отряду из 900 кавалеристов и 1500 пехотинцев противостояли 11 тыс. турок (8000 конницы и 3000 пехоты).Русский командир построил свою пехоту в три каре, чередуя их с полуэскадронами конницы. На поле боя его отряд благодаря такому построению быстро маневрировал, из-за чего смог отбить атаку более многочисленного противника, перейти в наступление и победить.Современный военный историк Борис Кипнис считает этот эпизод первым применением тактики батальонных и полковых каре, получившей впоследствии название "суворовской". Причём, произошло это ещё до прибытия Александра Суворова и Петра Румянцева в I армию, действовавшую на территории Молдавии.Такая тактика позволила русским войскам громить существенно более многочисленные турецкие отряды и быстро получила широкое распространение.Вступивший в командование I армией Румянцев отмечал Потёмкина в рапорте императрице по итогам битвы при Рябой Могиле. Тогда отряд потёмкинцев смог захватить вражеское знамя и совершил смелый манёвр. За сражение при Ларге Потёмкин удостоился Святого Георгия третьей степени. В дальнейшем его имя упоминалось среди отличившихся при взятии турецких крепостей Измаил, Килия и Силистрия. Закончил "Румянцевскую" войну Потёмкин в должности командира корпуса.Получив прекрасную аттестацию Румянцева и личное расположение императрицы Екатерины II, летом 1774 г. Потёмкин стал помощником главы военной коллегии. Спустя же десять лет он сам возглавил оборонное ведомство.В тот период шёл спор между президентом коллегии Захаром Чернышовым и командующим регулярной кавалерией Румянцевым относительно соотношения тяжёлой и лёгкой конницы.Чернышов настаивал на сохранении сформировавшегося после Семилетней войны преобладания кирасирских полков. Румянцев же, оперируя опытом последнего русско-турецкого конфликта и необходимостью рационального использования ресурсов, высказывался за увеличение числа гусарских, пикинерных и легкоконнных полков.Едва вступив в должность, Потёмкин провёл инспекцию Казанского кирасирского полка. По её итогам вице-министр пришёл к выводу о недостаточной манёвренности и "стройности действий" кирасир. Совместно с Румянцевым он стал проводить линию на облегчение тяжёлой конницы. В 1776 г. вес амуниции кирасир снизился более, чем на 32 кг., существенно удешевилась и её стоимость. Для повышения мобильности кирасирских полков в их составе создавались конно-егерские батальоны.Численность тяжёлой конницы благодаря стараниям Потёмкина сокращалось, при этом увеличивалось количество полков драгун и гусар. Потёмкин был ещё более радикальным сторонником этой политики, чем его бывший командир Румянцев.Показательно, что для стимулирования службы в гусарских полках её продолжительность была уменьшена до десяти лет.Потёмкин стремился к созданию крупных кавалерийских соединений. В этом плане большое значение имело создание регулярной казачьей конницы (9 полков), а также иррегулярных казачьих войск.Данная стратегия сочеталась с глубокой личной симпатией Потёмкина к казакам, которую он не стеснялся публично высказывать. "Не похожи они на новые войска, кои сидят как клуши и прежде смерти уже окаменели" - выгодно выделял Потёмкин казаков на фоне других вновь учреждённых кавалерийских полков в письме атаману Матвею Платову.Во время войны 1787 - 1791 годов в казаки массово набирались однодворцы (мелкие землевладельцы) и даже мещане. "В Екатеринославской губернии мещанин, однодворец, Грек, раскольник, Серб и Волах преображен в казаки" - свидетельствовал о размахе этой акции Александр Безбородко.Соотношение пехоты и кавалерии в русской армии во время руководства военной коллегией Потёмкина достигало пропорции 1 к 2,8. За это его зачастую критиковали современники. Между тем признанные военные эксперты высоко оценивали качества русской кавалерии екатерининской эпохи.Между тем росла численность и пехотных войск. Приоритетное внимание Потёмкин отдавал гренадёрским частям. Это определялось тем, что им отводилась роль основной ударной силой при штыковых атаках. Мушкетеры же должны были поддерживать гренадеров огнем и служить резервом.Данное обстоятельство определило решение Военной коллегии оставить холодное клинковое оружие для рукопашных схваток лишь гренадёрам. Вместе с тем к их оружию предъявлялось требование максимальной облегчённости для обеспечения стремительности действий на поле боя. Потёмкин разделял мнение Александра Суворова о том, что гренадёрские полки необходимо формировать отборными кадрами.Важнейшее место в потёмкинской армии принадлежало егерям - пехотинцам, обученным меткой стрельбе, действиям в рассыпном строю. Сама идея формирования егерских команд принадлежала по итогам Семилетней войны Румянцеву. Потёмкин же способствовал созданию отдельных егерских батальонов. К 1785 г. были образованы семь (по другим данным восемь) егерских корпусов.Острейшей проблемой российской пехоты екатерининской эпохи был кадровый некомплект. После восстания Пугачёва масштаб рекрутских наборов был снижен. Однако подготовка к новой войне с Турцией требовала увеличения числа новобранцев.В этих целях "военный министр" пытался реформировать рекрутчину, а также выдвигал новые способы формирования армии. Рекрутские наборы были впервые распространены на Малороссию и Белоруссию. До 15-лет сокращался срок службы, проведение призыва ограничивалось двумя месяцами.Потёмкин предлагал учредить сверхсрочную службу для солдат уже отслуживших 15 лет. Трёхгодичную "сверхсрочку" он намеревался поощрять серебряной медалью, а пятилетнюю - золотой. Солдат, оставшихся в армии после истечения срока обязательной службы, планировалось полностью освободить от телесных наказаний.Ещё одним средством роста численности армии светлейший князь считал увеличения числа и состава поселенных войск."Обширность пределов не позволяет всюду поспеть с войсками на помощь, что армия национальная необходимо требует умножения милиции" - говорил Потёмкин.Для приумножения военных поселенцев во время "потёмкинской" русско-турецкой войны (1787 – 1791 гг.) в Новороссии проводился выкуп крестьянских селений у новороссийских помещиков, власти закрывали глаза на приём в казачьи полки даже крепостных крестьян.Широко известно также стремление фельдмаршала Потёмкина отказаться от прусских стандартов обмундирования солдат (пресловутые парики, букли, узкие кафтаны и лосины), использования солдат в хозяйственных работах, а также от жестоких наказаний рядовых в армии.Но если прогрессивный характер преобразований Потёмкина во главе военной коллегии особых возражений не вызывает, то вот выполнение им миссии российского главнокомандующего в войне 1787 - 1791 годов часто критикуется.Ещё в XIX в. у военных историков сложилось мнение, что медлительность и нерешительность главнокомандующего были причиной затягивания "потёмкинской" войны, что являлось следствием отсутствия у него полководческого таланта.Между тем изучение всего массива документов того времени, показывает, что Потёмкину принадлежит ведущая роль в планировании стратегии всей войны и её основных операций.На время руководства Потёмкиным военной коллегией России, а также южными армиями пришлись знаменитые победы русского оружия: окончательное покорение Очакова, разгром турок при Фокшанах и Рымнике, легендарное взятие Измаила.Отличительной особенностью "потёмкинской" войны были её невиданные для России конца XVIII в. масштабы. Она развернулась на огромной территории от Нижнего Подунавья до Кавказа, включала боевые действия как на суше, так и на море. Практически всюду русские армии и флот смогли нанести поражение довольно грозному противнику.Потёмкин не только координировал все эти "фронты", но и как глава военного ведомства вынужден был отвлекаться на подготовку к войне со Швецией (1788 - 1790 годов), думать о мерах отражения возможного вторжения Пруссии.Маршал Советского Союза Борис Шапошников употреблял понятие "интегральный полководец", под которым понимался лидер, способный мобилизовать все ресурсы страны для достижения военной победы. Именно такое лидерство и возложил на себя герой нашего повествования, взяв на себя выполнение важнейших административно-организаторских функций.Во время той войны на первые роли в русской армии и флоте выдвинулись по-настоящему уникальные командиры Александр Суворов и Фёдор Ушаков. И в этом также есть огромная заслуга Потёмкина, не старавшегося присвоить себе их заслуги.Главнокомандующий как организатор победы своей армии больше соответствует представлениям сегодняшнего дня, чем взглядам XVIII - XIX веков. Тогда от него ожидалось в основном лидерство на поле боя.Фельдмаршал Потёмкин же являлся главнокомандующим нового типа, существенно опередив своё время.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

григорий потемкин, xviii век, история