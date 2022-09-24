"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе

Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. Видео

Донецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью Украина.ру рассказал о том, как живёт Донецк в условиях войны, какие настроения у местного населения, что дончане думают по поводу предстоящего референдума о вхождении в состав России и почему из Донецка не эвакуируют детей: