"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе - 24.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220924/1039057462.html
"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе - 24.09.2022 Украина.ру
"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
В течении всех восьми лет волонтерские организации помогали семьям и детям выезжать из обстреливаемых районов Донбасса, отправляли их в санатории и помогали адаптироваться к нормальной жизни. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
2022-09-24T18:34
2022-09-24T18:34
новости
дети
эвакуация
донбасс
донецк
горловка
волонтеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/26/1033912663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1c06fd73dbd04995ad0e1dd401a684e.jpg
Он объяснил, что в течении восьми лет ситуация была неопределенная, хаотично обстреливался и сам Донецк, и окраины, и другие города.Александров уточнил, что была очень обширная география: от Горловки до Донецка, и для детей заранее планировали программу, курсы, фестивали, встречи, и все остальное, чтобы дети жили нормальной социальной жизнью.По его словам, с началом ситуации волонтерская деятельность изменилась.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038949689.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/26/1033912663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_00716234e5d80febe869a8909cd93b2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дети, эвакуация, донбасс, донецк, горловка, волонтеры
Новости, дети, эвакуация, Донбасс, Донецк, Горловка, волонтеры

"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе

18:34 24.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирная жизнь в Левобережном районе Мариуполя
Мирная жизнь в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
В течении всех восьми лет волонтерские организации помогали семьям и детям выезжать из обстреливаемых районов Донбасса, отправляли их в санатории и помогали адаптироваться к нормальной жизни. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
Он объяснил, что в течении восьми лет ситуация была неопределенная, хаотично обстреливался и сам Донецк, и окраины, и другие города.
Мы постоянно вывозили оттуда детей, каждое лето у нас приезжали группы, но они, в основном были профориентированы, то есть для того, чтобы дать путевку в жизнь: юные спортсмены, кадеты, творческие деятели. Это и Горловская школа искусств, и кадетский корпус имени Захарченко (Александр Захарченко – прошлый глава республики, герой ДНР – ред.), и лицей Берегового (военный лицей – ред.), и сотая школа, боксерский клуб имени Александра Невского, борцовский клуб Ильи Муромца.
Александров уточнил, что была очень обширная география: от Горловки до Донецка, и для детей заранее планировали программу, курсы, фестивали, встречи, и все остальное, чтобы дети жили нормальной социальной жизнью.
По его словам, с началом ситуации волонтерская деятельность изменилась.
Полный текст интервью читайте здесь.
Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе
21 сентября, 15:47
Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. ВидеоДонецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью Украина.ру рассказал о том, как живёт Донецк в условиях войны, какие настроения у местного населения, что дончане думают по поводу предстоящего референдума о вхождении в состав России и почему из Донецка не эвакуируют детей:
 
НовостидетиэвакуацияДонбассДонецкГорловкаволонтеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45"Интегральный полководец". Как реформировать русскую армию и выиграть битву за Новороссию
19:27"Сорвались с цепи": Рогов заявил о небывалом обстреле Энергодара
19:18"Вредители!" - польский политик разозлился на немцев из-за Украины
19:10В Госдуме внесли проект новой выплаты для мобилизованных
19:00Попытки сорвать референдум. Итоги 24 сентября на Украине
18:34"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
18:28Путин подписал пакет поправок об ответственности за различные правонарушения на военной службе
18:05Политолог рассказал, что необходимо сделать, чтобы поменять вектор развития освобожденных территорий
17:21В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страны
16:45Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства для контрактников-иностранцев
16:32"Уверенность людей, что их не бросят" - политолог назвал цели референдумов
16:24Биологические исследования США над людьми будут продолжаться – Евстафьев
16:00Очереди на референдум, фейки и удары. Главное на Украине на 16:00 24 сентября
15:58Эксперт объяснил, почему мир не отреагировал на признание США в биоисследованиях на Украине
15:35В США рассказали о проблемах ВСУ с переданными Западом советскими танками
15:21Почему обменяли "азовцев"* и зачем нам Медведчук - Ищенко
15:05На юго-востоке Украины заявили, что никогда не вернутся под управление Киева
14:54Эксперт сравнил политику США с действиями японских самураев
14:48Министерство обороны объявило об изменениях в составе своего руководства
14:25"Легионеры и отбросы" - политолог объяснил, какие силы НАТО разворачивает на Украине
Лента новостейМолния