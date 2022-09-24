"От Горловки – до Донецка": Александров рассказал, как 8 лет волонтеры спасали детей в Донбассе
В течении всех восьми лет волонтерские организации помогали семьям и детям выезжать из обстреливаемых районов Донбасса, отправляли их в санатории и помогали адаптироваться к нормальной жизни. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор благотворительного фонда "Руспомощь" Василий Александров
Он объяснил, что в течении восьми лет ситуация была неопределенная, хаотично обстреливался и сам Донецк, и окраины, и другие города.
Мы постоянно вывозили оттуда детей, каждое лето у нас приезжали группы, но они, в основном были профориентированы, то есть для того, чтобы дать путевку в жизнь: юные спортсмены, кадеты, творческие деятели. Это и Горловская школа искусств, и кадетский корпус имени Захарченко (Александр Захарченко – прошлый глава республики, герой ДНР – ред.), и лицей Берегового (военный лицей – ред.), и сотая школа, боксерский клуб имени Александра Невского, борцовский клуб Ильи Муромца.
Александров уточнил, что была очень обширная география: от Горловки до Донецка, и для детей заранее планировали программу, курсы, фестивали, встречи, и все остальное, чтобы дети жили нормальной социальной жизнью.
По его словам, с началом ситуации волонтерская деятельность изменилась.
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21 сентября, 15:47Почему не эвакуируют детей из Донецка: журналист Гомольский честно о том, что происходит в городе. ВидеоДонецкий журналист и блогер Игорь Гомольский в интервью Украина.ру рассказал о том, как живёт Донецк в условиях войны, какие настроения у местного населения, что дончане думают по поводу предстоящего референдума о вхождении в состав России и почему из Донецка не эвакуируют детей: