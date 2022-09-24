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В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах - 24.09.2022 Украина.ру
В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
Правительство Белоруссии ещё на полгода продлило запрет на вывоз из страны зерновах. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении Совета министров, опубликованного 23 сентября на национальном правовом портале pravo.by
2022-09-24T14:24
2022-09-24T14:24
2022-09-24T14:25
новости
зерно
белоруссия
экспорт
запрет
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Запрет распространяется как на вывоз зерна за пределы Евразийского экономического союза, так и в страны, входящие в него.Решение вступает в силу с немедленно. Всего в перечне запрещённых к вывозу из страны товаров 19 наименований, среди которых — пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки, вне зависимости от страны их происхождения,При этом запрет не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи, и на следующее через территорию Белоруссии транзитом. Исключение также делается для сертифицированного органического зерна, отмечается в распоряжении.
https://ukraina.ru/20220908/1038566310.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, зерно, белоруссия, экспорт, запрет
В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
14:24 24.09.2022 (обновлено: 14:25 24.09.2022)
Правительство Белоруссии ещё на полгода продлило запрет на вывоз из страны зерновах. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении Совета министров, опубликованного 23 сентября на национальном правовом портале pravo.by