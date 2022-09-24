В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах - 24.09.2022 Украина.ру
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В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах - 24.09.2022 Украина.ру
В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах
Правительство Белоруссии ещё на полгода продлило запрет на вывоз из страны зерновах. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении Совета министров, опубликованного 23 сентября на национальном правовом портале pravo.by
2022-09-24T14:24
2022-09-24T14:25
новости
зерно
белоруссия
экспорт
запрет
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Запрет распространяется как на вывоз зерна за пределы Евразийского экономического союза, так и в страны, входящие в него.Решение вступает в силу с немедленно. Всего в перечне запрещённых к вывозу из страны товаров 19 наименований, среди которых — пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки, вне зависимости от страны их происхождения,При этом запрет не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи, и на следующее через территорию Белоруссии транзитом. Исключение также делается для сертифицированного органического зерна, отмечается в распоряжении.
https://ukraina.ru/20220908/1038566310.html
https://ukraina.ru/20220802/1037091234.html
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новости, зерно, белоруссия, экспорт, запрет
Новости, зерно, Белоруссия, Экспорт, запрет

В Белоруссии продлили запрет на вывоз из страны зерновах

14:24 24.09.2022 (обновлено: 14:25 24.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВ Минсельхозе заявили о снижении цен на гречку
В Минсельхозе заявили о снижении цен на гречку - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Правительство Белоруссии ещё на полгода продлило запрет на вывоз из страны зерновах. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении Совета министров, опубликованного 23 сентября на национальном правовом портале pravo.by
Запрет распространяется как на вывоз зерна за пределы Евразийского экономического союза, так и в страны, входящие в него.
polarnet
8 сентября, 17:13
El País: ЕС получает существенную часть вывозимого с Украины зернаПо меньшей мере 38% зерна, вывезенного по "зерновому коридору" с Украины, поступило в страны Евросоюза. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 сентября в испанской газете El País
Решение вступает в силу с немедленно. Всего в перечне запрещённых к вывозу из страны товаров 19 наименований, среди которых — пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки, вне зависимости от страны их происхождения,
При этом запрет не распространяется на зерно, вывозимое для оказания гуманитарной помощи, и на следующее через территорию Белоруссии транзитом. Исключение также делается для сертифицированного органического зерна, отмечается в распоряжении.
Экспорт российской кукурузы из России в Японию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 09:55
Без проверки никуда: судно с украинским зерном досмотрят в СтамбулеПервое судно, вывозящее из Одессы груз украинского зерна, будет досмотрено в среду в Стамбуле офицерами Совместного координационного центра, сообщили 2 августа РИА Новости.
 
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