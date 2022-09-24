"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог - 24.09.2022 Украина.ру
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"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог
"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог - 24.09.2022 Украина.ру
"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог
Двадцать первый пакет помощи Украине, принятый Западом, не последним, стоит ожидать и следующий, выразил мнение в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
2022-09-24T14:17
2022-09-24T14:19
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спецоперация
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Россия, по его мнению, может "частично похвалить себя за этот факт", так как ВСУ перемолоты, а оружейные запасы Европы иссякают.Более того, по его словам, ВС РФ перемололи резерв сил НАТО, который и должен был опираться на мобилизацию людей, которые сидели в Варшавском договоре, и на то вооружение, которое им известно.В данный момент, считает эксперт, происходит "перемалывание" разворачиваемых сил НАТО.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220923/1039021163.html
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новости, санкции, запад, нато, украина, спецоперация
Новости, санкции, Запад, НАТО, Украина, Спецоперация

"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог

14:17 24.09.2022 (обновлено: 14:19 24.09.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Двадцать первый пакет помощи Украине, принятый Западом, не последним, стоит ожидать и следующий, выразил мнение в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Более того, абсолютно предсказуемый 22-й пакет. Я бы начал сомневаться насчет 23-го и 24-го, здесь такой очень важный момент. Соединенные Штаты, а особенно Европа, действительно исчерпали все запасы, которые у них были на складах, в особенности запасы вооружений советского стандарта.
Россия, по его мнению, может "частично похвалить себя за этот факт", так как ВСУ перемолоты, а оружейные запасы Европы иссякают.
Более того, по его словам, ВС РФ перемололи резерв сил НАТО, который и должен был опираться на мобилизацию людей, которые сидели в Варшавском договоре, и на то вооружение, которое им известно.
В данный момент, считает эксперт, происходит "перемалывание" разворачиваемых сил НАТО.
Полный текст интервью читайте здесь.
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 13:28
“Самый выгодный путь”: Политолог рассказал, как Индия выигрывает от санкций против РФПопытки Запада надавить на Индию с целью заставить её отказаться от торговых связей с Россией обречены на провал, поскольку эта страна исходит из своих национальных интересов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Малек Дудаков
 
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