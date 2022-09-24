"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог
14:17 24.09.2022 (обновлено: 14:19 24.09.2022)
Двадцать первый пакет помощи Украине, принятый Западом, не последним, стоит ожидать и следующий, выразил мнение в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев
Более того, абсолютно предсказуемый 22-й пакет. Я бы начал сомневаться насчет 23-го и 24-го, здесь такой очень важный момент. Соединенные Штаты, а особенно Европа, действительно исчерпали все запасы, которые у них были на складах, в особенности запасы вооружений советского стандарта.
Россия, по его мнению, может "частично похвалить себя за этот факт", так как ВСУ перемолоты, а оружейные запасы Европы иссякают.
Более того, по его словам, ВС РФ перемололи резерв сил НАТО, который и должен был опираться на мобилизацию людей, которые сидели в Варшавском договоре, и на то вооружение, которое им известно.
В данный момент, считает эксперт, происходит "перемалывание" разворачиваемых сил НАТО.
Полный текст интервью читайте здесь.
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