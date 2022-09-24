https://ukraina.ru/20220924/1039053047.html

"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог

"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог - 24.09.2022 Украина.ру

"Будет 22-й пакет помощи Украине" - политолог

Двадцать первый пакет помощи Украине, принятый Западом, не последним, стоит ожидать и следующий, выразил мнение в интервью Украина.ру политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев

2022-09-24T14:17

2022-09-24T14:17

2022-09-24T14:19

новости

санкции

запад

нато

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039020354_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_4056e28b71974c2bfab24c8ac0b65a4a.jpg

Россия, по его мнению, может "частично похвалить себя за этот факт", так как ВСУ перемолоты, а оружейные запасы Европы иссякают.Более того, по его словам, ВС РФ перемололи резерв сил НАТО, который и должен был опираться на мобилизацию людей, которые сидели в Варшавском договоре, и на то вооружение, которое им известно.В данный момент, считает эксперт, происходит "перемалывание" разворачиваемых сил НАТО.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220923/1039021163.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, запад, нато, украина, спецоперация