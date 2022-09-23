https://ukraina.ru/20220923/1039018304.html

Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей

Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей - 23.09.2022 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев о референдумах: Люди будут уверены, что не окажутся в лапах карателей

Вокруг народных республик и освобожденных территорий должна быть создана зона безопасности, только тогда можно будет говорить о возможности их экономического... Украина.ру, 23.09.2022

2022-09-23T17:22

2022-09-23T17:22

2022-09-23T17:44

интервью

спецоперация

референдум

лднр

сша

биолаборатории

политика

херсонская область

запорожская область

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Вокруг народных республик и освобожденных территорий должна быть создана зона безопасности, только тогда можно будет говорить о возможности их экономического возрождения и развития. А референдумы создадут политические условия для этого, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.— Дмитрий, чиновник Совбеза США Джон Кирби заявил о поставках США дальнобойных РСЗО Киеву. Приближает ли это нас к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО?— Технически говоря, формально, Кирби заявил о возможности, о том, что это решение обсуждается, но пока определенности в этом нет. Если вас интересует мое личное мнение, то я уже месяца полтора назад сказал, что система атак с дальностью до трехсот, чуть-чуть даже больше трехсот километров, уже находится либо на Западной Украине, либо в приграничных районах Польши, чтобы иметь возможность максимально быстрой переброски на территорию Украины.Более того, я бы не сказал, что есть гарантированные свидетельства применения такого оружия, но тем не менее целый ряд эпизодов последних полутора месяцев говорит о том, что в тестовом режиме, по крайней мере, развертывание таких систем имело место.Поэтому Соединенные Штаты последовательно, не отвлекаясь ни на какую полемику, ни на какое балабольство про мирный процесс — они последовательно последние три месяца повышали ставки в украинском конфликте.Это связано с осознанием — надо сказать, очень своевременным, надо отдать должное американской элите, — осознанием того, что в отношении России не получилось не только экономического блицкрига, но и вот этой пресловутой «Анаконды», плана длительного удушения и т. д. Что в экономическом аспекте время работает не на американцев. Поэтому нужно любой ценой решать вопрос именно на поле боя.И второе осознание: что украинская армия, именно как украинская армия, закончилась. ВСУ Украины, как они существовали на вечер 23 февраля, больше не существуют. И необходимо цементировать линию фронта разного рода подразделениями, которые, может, и не будут носить шевроны и значки отдельных стран НАТО, но фактически будут подразделениями стран НАТО.Поставка комплексов с дальностью в районе трехсот километров — это абсолютно четкий, осмысленный, абсолютно логичный и прагматический шаг в этой новой стратегии войны, стратегии закамуфлированного участия НАТО в украинском конфликте.Ничего удивительного, ничего революционного. Более того, скажу вам прямо, ничего непредсказуемого в действиях США нет. Соединенные Штаты до боли предсказуемые. Вопрос в том, чтобы нам всем — и политической части российского общества, и военной части — понять, что эта предсказуемость не изменится и действовать в соответствии с опережающей логикой событий, а не пытаться бить по хвостам.— То есть это предсказуемый, 21-й по счету военный пакет помощи Украине.— Более того, абсолютно предсказуемый 22-й пакет. Я бы начал сомневаться насчет 23-го и 24-го, здесь такой очень важный момент. Соединенные Штаты, а особенно Европа, действительно исчерпали все запасы, которые у них были на складах, в особенности запасы вооружений советского стандарта. В этом смысле мы себя все-таки… Мы очень любим себя ругать, но здесь мы должны честно себя похвалить. Мы перемололи вооруженные силы Украины, их больше нет.Мы перемололи резерв сил НАТО, который и должен был опираться на мобилизацию людей, которые сидели в Варшавском договоре, и на то вооружение, которое им известно. Сейчас мы начинаем перемалывать действующие развернутые или, я смягчу, разворачиваемые силы НАТО. Пока они разворачиваются в виде ЧВК, иностранных легионов, тех активистов, иногда отбросов общества, давайте прямо говорить, которые у них есть в наличии.Рано или поздно они начнут частичную мобилизацию и своих вооруженных сил. 23-й пакет помощи понятен, когда мы говорим «23-й пакет помощи», мы должны понять, что это не только вооружение. Это еще люди, разведка, штабное обеспечение. Самое главное сейчас будет штабное обеспечение и замещение должностей, замещение очень сильно подвыбитого среднего офицерского состава. Вот это для американцев и для британцев сейчас на Украине главный вызов. — Делегация США в Женеве призналась в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцев. Почему многие страны воздерживаются от комментариев?— Американцам абсолютно по барабану, что про них думает большая часть мира. Соединенные Штаты не просто поймали за руку в истории с разработкой биологического оружия. США фактически перешли одну из главных красных линий, которые были в международных отношениях, которые, простите, даже Гитлер не перешел. Ее пытались перейти самураи, японские милитаристы, известны отряды биологической войны, которые были в Маньчжурии. Но даже Гитлер черту биологической войны не переходил.Американцев поймали на пересечении этой черты. Они сказали: «Ну да, ну а что?» И дальше началось самое интересное. Большая часть людей, большая часть стран мира понимает, что американцы по уши увязли в этой истории. Они понимают, что американцы нарушили все, что можно нарушить. Ну и дальше что? Они как хорошие дворовые собачонки: все понимают, сказать не могут, потому что прилетит от американцев.Поэтому ловим мы американцев, не ловим — с точки зрения положения США в текущей, или, как принято говорить, актуальной системе международных отношений для США ничего не изменится. Они ее игнорируют, в грош не ставят. Они в грош не ставят даже ближайших союзников, не то что развивающиеся страны, которые как рыбы на льду в магазине лежат и думают, когда их начнут разделывать.Потому что все понимают, что подобные исследования производились не только на Украине, но и в странах Ближнего и Среднего Востока. В Восточной Азии есть биолаборатории, на Южном Кавказе странная активность. В некоторых центральноазиатских государствах постсоветского пространства, бравирующих своей многовекторностью. И все на себя это тихо перенесли. В этом смысле, конечно, всем страшно, но сделать никто ничего не может.— Будут и дальше проводиться исследования?— Конечно. Туземцы не заканчиваются… Это ментальность ухудшенного англосакса. Что такое американцы? Это англосаксы без образования. В ментальности англосаксов туземец не человек. А в ментальности анлосакса американского разлива туземец не человек, который никогда не кончается. Одни кончились, начнутся другие.— Вопрос о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Какое значение они имеют, помимо системной защиты мирных жителей на освобожденных территориях?— Главное значение референдумов — и в этом смысле, я, безусловно, их поддерживаю, считаю, что не надо затягивать, — это уверенность жителей, что их не бросят, что их не сдадут, что мы не совершим очередного маневра или жеста доброй воли, и они не окажутся в лапах карателей. Это главное.Референдумы не заменят побед на фронте, референдумы не заменят социально-экономического возрождения этих территорий, потому что там речь идет именно о социально-экономической реконструкции и возрождении. Но референдумы создадут у населения освобожденных территорий абсолютно новое психологическое отношение к ситуации. И вот это важно.— Как поменяется вектор развития этих регионов?— Пока никак. Чтобы вектор развития поменялся, необходимо освободить всю территорию Донецкой народной республики, создать вокруг ДНР зону безопасности. Потому что системы залпового огня с дальностью 65-80 километров — это повседневная жизнь Донецка и части городов Луганской народной республики. И мы должны их защитить, шестьдесят-семьдесят, может быть, сто километров зоны отчуждения вокруг границ зоны безопасности — это должно быть создано. Тогда да, создадутся возможности для возрождения экономического, прежде всего, — и Славянска, и Краматорска, великого машиностроительного города, возможности создания там новой социальной инфраструктуры, которая находится в тяжелом состоянии, после того как город был оккупирован нацистами.Но, помимо векторов развития, есть то, что называется «политические условия». Политические условия для этого развития будут референдумом, безусловно, созданы.

https://ukraina.ru/20220921/1038908599.html

https://ukraina.ru/20220913/1038675785.html

https://ukraina.ru/20220718/1036520266.html

https://ukraina.ru/20220923/1039010289.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, спецоперация, референдум, лднр, сша, биолаборатории, политика, херсонская область, запорожская область