Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
На территориях, где проходят референдумы нужно усилить внутреннюю безопасность, вести внимательный мониторинг, чтобы ВСУ не пересекали границу и не проявляли активность, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Нужно внимательный мониторинг вести, чтобы разведывательные группы не пересекали границу, наблюдение с воздуха должно быть усилено. Второе - именно на этих участках у нас нет сплошной линии, надо усилить противовоздушную оборону. Она должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.
Он добавил, что внутреннюю безопасность нужно усилить, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность на территории, на которой проходит референдум.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.