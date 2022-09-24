https://ukraina.ru/20220924/1039016646.html

Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы

Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы - 24.09.2022 Украина.ру

Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы

На территориях, где проходят референдумы нужно усилить внутреннюю безопасность, вести внимательный мониторинг, чтобы ВСУ не пересекали границу и не проявляли активность, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру

2022-09-24T06:15

2022-09-24T06:15

2022-09-24T06:15

референдум

новости

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Он добавил, что внутреннюю безопасность нужно усилить, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность на территории, на которой проходит референдум.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.

https://ukraina.ru/20220923/1039010399.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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референдум, новости