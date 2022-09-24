Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы - 24.09.2022 Украина.ру
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Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы
Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы - 24.09.2022 Украина.ру
Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы
На территориях, где проходят референдумы нужно усилить внутреннюю безопасность, вести внимательный мониторинг, чтобы ВСУ не пересекали границу и не проявляли активность, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
2022-09-24T06:15
2022-09-24T06:15
референдум
новости
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Он добавил, что внутреннюю безопасность нужно усилить, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность на территории, на которой проходит референдум.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
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референдум, новости
референдум, Новости

Подберёзкин рассказал, чего ждать от Украины на территориях, где проходят референдумы

06:15 24.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На территориях, где проходят референдумы нужно усилить внутреннюю безопасность, вести внимательный мониторинг, чтобы ВСУ не пересекали границу и не проявляли активность, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
Нужно внимательный мониторинг вести, чтобы разведывательные группы не пересекали границу, наблюдение с воздуха должно быть усилено. Второе - именно на этих участках у нас нет сплошной линии, надо усилить противовоздушную оборону. Она должна быть сконцентрирована и проведена определенная передислокация.
Алексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин
директор Центра военно-политических исследований МГИМО
Он добавил, что внутреннюю безопасность нужно усилить, чтобы диверсионно-разведывательные группы не проявляли активность на территории, на которой проходит референдум.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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