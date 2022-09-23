https://ukraina.ru/20220923/1039026772.html

Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в Армению

Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в Армению - 23.09.2022 Украина.ру

Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в Армению

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению объясняется частично их обычной политикой, направленной на усиление своего влияния в Закавказье, и частично – личными амбициями самой Пелоси. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-23T14:23

2022-09-23T14:23

2022-09-23T14:23

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малек дудаков

армения

нэнси пелоси

турция

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Он уточнил, что эта политика направлена не только против России, но и, частично, против Турции, с которой у администрации президента США Джо Байдена непростые отношения.Кроме того, политолог считает, что Пелоси, которой осталось несколько месяцев пребывания на посту спикера, и она стремится “войти в историю” в качестве “защитницы демократии”, с чем связаны также её поездки на Украину и на Тайвань.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220919/1038835491.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, малек дудаков, армения, нэнси пелоси, турция, геноцид, джо байден