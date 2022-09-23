Американист объяснил, зачем Пелоси ездила в Армению
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Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению объясняется частично их обычной политикой, направленной на усиление своего влияния в Закавказье, и частично – личными амбициями самой Пелоси. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
Он уточнил, что эта политика направлена не только против России, но и, частично, против Турции, с которой у администрации президента США Джо Байдена непростые отношения.
Последние шаги администрации Байдена носят откровенно антитурецкий характер - например, признание геноцида армян. … Во время поездки Нэнси Пелоси мы видели, как она расплакалась около памятника жертвам геноцида. Очевидно, что это в пику не Азербайджану с его вооружёнными военными действиями, а в пику Турции
Кроме того, политолог считает, что Пелоси, которой осталось несколько месяцев пребывания на посту спикера, и она стремится “войти в историю” в качестве “защитницы демократии”, с чем связаны также её поездки на Украину и на Тайвань.
19 сентября, 05:45"Человек-катастрофа": эксперт оценил политическое будущее Пашиняна во главе Армении Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру выразил мнение, что пока у власти в Армении будет находиться Пашинян, совершенно очевидно, что "расхлёбывать" любые обострения в Карабахе будет Россия
Полный текст интервью можно прочитать здесь.