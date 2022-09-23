https://ukraina.ru/20220923/1038968945.html

Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ

Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ

Усиление российской группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру

2022-09-23T04:15

2022-09-23T04:15

2022-09-23T04:15

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При этом эксперт подчеркнул, что приток новых войск на передовую не означает, что противник обязательно будет взят в большое кольцо в Запорожской, Харьковской областях и в Донбассе. По его мнению, может быть использована другая тактика боевых действий.Усиление группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий, добавил Алёхин. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html

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новости, украина, рф, тактики, всу