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Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ
Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ
Усиление российской группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T04:15
2022-09-23T04:15
2022-09-23T04:15
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При этом эксперт подчеркнул, что приток новых войск на передовую не означает, что противник обязательно будет взят в большое кольцо в Запорожской, Харьковской областях и в Донбассе. По его мнению, может быть использована другая тактика боевых действий.Усиление группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий, добавил Алёхин. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, рф, тактики, всу
Новости, Украина, РФ, тактики, ВСУ
Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ
Усиление российской группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру