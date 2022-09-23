Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ
Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ - 23.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ
Усиление российской группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру
2022-09-23T04:15
2022-09-23T04:15
новости
украина
рф
тактики
всу
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При этом эксперт подчеркнул, что приток новых войск на передовую не означает, что противник обязательно будет взят в большое кольцо в Запорожской, Харьковской областях и в Донбассе. По его мнению, может быть использована другая тактика боевых действий.Усиление группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий, добавил Алёхин. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220911/1038623429.html
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Новости, Украина, РФ, тактики, ВСУ

Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ

04:15 23.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
Усиление российской группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин заявил в интервью изданию Украина.ру
При этом эксперт подчеркнул, что приток новых войск на передовую не означает, что противник обязательно будет взят в большое кольцо в Запорожской, Харьковской областях и в Донбассе. По его мнению, может быть использована другая тактика боевых действий.
Усиление группировки позволит более конкретно и решительно действовать по всей линии фронта, изменив тактику ведения боевых действий, добавил Алёхин.
Мы вернемся к старым, проверенным классическим схемам, где будут и охваты, и прорывы, и маневренные действия. Без них никуда.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
11 сентября, 16:07
Тактика выжженной земли: Лизан объяснил, на что рассчитывает Киев. Видео
 
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Заголовок открываемого материала
05:14Эксперт рассказал о влиянии военных заказов по особой цене на ВВП России
05:00"Началась истерия": Алёхин о том, к чему призывают россиян украинские и западные СМИ
04:45Корнилов о том, вернутся ли жители Республик Донбасса обратно после воссоединения ЛДНР с Россией
04:30Корнилов о том, что приобретет РФ после референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях
04:15Военный эксперт рассказал о тактике РФ, которая может быть использована против ВСУ
04:00Суздальцев: Украина – орда с космическими аппетитами, которой не хватит и всей России, чтобы наесться
19:30"Будет понятно, что Донбасс наш": блогер объяснил, что даст референдум дончанам
19:00Обмен пленными. Итоги 22 сентября на Украине
18:18Испанский политик обрушился на Борреля и НАТО
18:05В ЦИК ДНР показали бюллетень для референдума
17:52Эрдоган в роли миротворца, а Макрон только мечтает об этом: что говорили об Украине в мире 22 сентября
17:46Зачем проводятся референдумы, возможное наступление ВСУ. О чём говорили эксперты 22 сентября
17:24Эксперт ответил, пойдут ли “змагары” из ВСУ “освобождать” Белоруссию
17:23"Была неуверенность": донецкий журналист рассказал о настроениях жителей ДНР после событий под Харьковом
17:23Следователи возбудили уголовное дело после обстрела Крытого рынка в Донецке
17:03"Третья мировая начинается": что в Москве и Питере говорят о мобилизации. Видео
16:35Эксперт рассказал о роли Минска в конфликте на Украине
16:09Байден выступил на Генассамблее ООН: переврал слова Путина и не поддержал Зеленского
16:05Через оптимизм и эйфорию до победы. Три точки зрения на референдумы
16:04Удар по Донецку, обмен Медведчука, студентов на фронт. Главное на Украине на 16:00 22 сентября
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