https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html

В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной

В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной - 22.09.2022 Украина.ру

В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной

В Россию вернули 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны России

2022-09-22T12:19

2022-09-22T12:19

2022-09-22T12:20

новости

обмен

минобороны

пленные

украина

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102039/37/1020393798_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e9901752d57c9b2a2fe70e102852272.jpg

В ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. В плену военным угрожала смертельная опасность, заявили в Минобороны. "В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении. Освобожденным из плена оказывают психологическую и медицинскую помощь, дали возможность связаться с родственниками.

https://ukraina.ru/20220921/1038922371.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обмен, минобороны, пленные, украина, спецоперация