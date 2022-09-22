https://ukraina.ru/20220922/1038974252.html
В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной
В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной - 22.09.2022 Украина.ру
В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной
В Россию вернули 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны России
2022-09-22T12:19
2022-09-22T12:19
2022-09-22T12:20
новости
обмен
минобороны
пленные
украина
спецоперация
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В ночь на 22 сентября состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной. С подконтрольных Киеву территорий вернули 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской Народных Республик. В плену военным угрожала смертельная опасность, заявили в Минобороны. "В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится в сообщении. Освобожденным из плена оказывают психологическую и медицинскую помощь, дали возможность связаться с родственниками.
https://ukraina.ru/20220921/1038922371.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обмен, минобороны, пленные, украина, спецоперация
Новости, обмен, Минобороны, Пленные, Украина, Спецоперация
В Минобороны России сделали заявление по обмену военнопленными с Украиной
12:19 22.09.2022 (обновлено: 12:20 22.09.2022)
В Россию вернули 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны России