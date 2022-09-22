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Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей

Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей - 22.09.2022 Украина.ру

Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей

Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал обращение президента России Владимира Путина и интервью министра обороны России Сергея Шойгу, а также рассказал о главной цели предстоящих референдумов, о частичной мобилизации и о попытках США зажечь все болевые точки на карте мира:

2022-09-22T11:58

2022-09-22T11:58

2022-09-22T11:58

видео

александр асафов

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00:43 - Предстоящие референдумы: какие глобальные перемены нас ждут и с чем мы можем столкнуться в ходе проведения голосования? 04:25 - Ожидать ли резкого обострения и провокаций со стороны киевского режима?05:56 - Частичная мобилизация: что будет и в какие сроки? 09:23 - Как правильно донести информацию до общества? 13:11 - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН: изменится ли риторика на этом мероприятии в связи с предстоящими референдумами и частичной мобилизацией в России? 16:33 - Биоисследования США на украинцах: почему США всё сходит с рук? Как не оставить ситуацию безнаказанной? 19:08 - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях: удастся ли США разжечь тайваньский кризис?Президент России Владимир Путин утром 21 сентября выступил с обращением к гражданам, посвященным специальной военной операции РФ и угрозе со стороны стран Запада. Также комментарий о ходе боевых действий дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. ТГ-канал Александра Асафова: https://t.me/aasafov

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