Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей - 22.09.2022 Украина.ру
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Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей
Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей - 22.09.2022 Украина.ру
Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей
Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал обращение президента России Владимира Путина и интервью министра обороны России Сергея Шойгу, а также рассказал о главной цели предстоящих референдумов, о частичной мобилизации и о попытках США зажечь все болевые точки на карте мира:
2022-09-22T11:58
2022-09-22T11:58
видео
александр асафов
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00:43 - Предстоящие референдумы: какие глобальные перемены нас ждут и с чем мы можем столкнуться в ходе проведения голосования? 04:25 - Ожидать ли резкого обострения и провокаций со стороны киевского режима?05:56 - Частичная мобилизация: что будет и в какие сроки? 09:23 - Как правильно донести информацию до общества? 13:11 - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН: изменится ли риторика на этом мероприятии в связи с предстоящими референдумами и частичной мобилизацией в России? 16:33 - Биоисследования США на украинцах: почему США всё сходит с рук? Как не оставить ситуацию безнаказанной? 19:08 - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях: удастся ли США разжечь тайваньский кризис?Президент России Владимир Путин утром 21 сентября выступил с обращением к гражданам, посвященным специальной военной операции РФ и угрозе со стороны стран Запада. Также комментарий о ходе боевых действий дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. ТГ-канал Александра Асафова: https://t.me/aasafov
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видео, александр асафов, видео
Видео, Александр Асафов

Асафов о мобилизации, новых границах России и реакции людей

11:58 22.09.2022
 
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Политолог Александр Асафов в студии Украина.ру прокомментировал обращение президента России Владимира Путина и интервью министра обороны России Сергея Шойгу, а также рассказал о главной цели предстоящих референдумов, о частичной мобилизации и о попытках США зажечь все болевые точки на карте мира:
00:43 - Предстоящие референдумы: какие глобальные перемены нас ждут и с чем мы можем столкнуться в ходе проведения голосования?
04:25 - Ожидать ли резкого обострения и провокаций со стороны киевского режима?
05:56 - Частичная мобилизация: что будет и в какие сроки?
09:23 - Как правильно донести информацию до общества?
13:11 - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й Генеральной ассамблее ООН: изменится ли риторика на этом мероприятии в связи с предстоящими референдумами и частичной мобилизацией в России?
16:33 - Биоисследования США на украинцах: почему США всё сходит с рук? Как не оставить ситуацию безнаказанной?
19:08 - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях: удастся ли США разжечь тайваньский кризис?
Президент России Владимир Путин утром 21 сентября выступил с обращением к гражданам, посвященным специальной военной операции РФ и угрозе со стороны стран Запада. Также комментарий о ходе боевых действий дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТГ-канал Александра Асафова: https://t.me/aasafov
 
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