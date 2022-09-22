В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру
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В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ
В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ
Войска киевского режима понесли “ужасные” потери в ходе провалившегося контрнаступления в Херсонской области. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
2022-09-22T10:51
2022-09-22T12:04
новости
спецоперация
сша
сми
потери всу
херсонская область
контрнаступление
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Он отмечает, что киевский режим, вероятнее всего, исполняя рекомендации от американских и британских военных советников, выбрал стратегию сосредоточения своих войск в городах и защиты их “до последнего”.Это отвечало стратегии Москвы по выведению из строя максимального числа бойцов ВСУ и одновременной минимизации российских потерь, отмечает автор.Потери сил киевского режима были больше, чем он признавал, на протяжении всего периода военных действий, однако, благодаря “недавнему провалу украинских контратак в Херсонской области они достигли ужасного уровня, который невозможно скрыть”, отмечает Макгрегор.Он оценивает последние потери ВСУ в 20000 убитых и раненых в месяц.
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новости, спецоперация, сша, сми, потери всу, херсонская область, контрнаступление
Новости, Спецоперация, США, СМИ, потери ВСУ, Херсонская область, контрнаступление

В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ

10:51 22.09.2022 (обновлено: 12:04 22.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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Войска киевского режима понесли “ужасные” потери в ходе провалившегося контрнаступления в Херсонской области. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
Он отмечает, что киевский режим, вероятнее всего, исполняя рекомендации от американских и британских военных советников, выбрал стратегию сосредоточения своих войск в городах и защиты их “до последнего”.

В ответ российские силы методично изолировали и громили защитников, оставляя их без возможности отступления или спасения со стороны других украинских сил

Дуглас Макгрегор
Бывший советник министра обороны США
Это отвечало стратегии Москвы по выведению из строя максимального числа бойцов ВСУ и одновременной минимизации российских потерь, отмечает автор.
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 17:18
"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направленииРаненые солдаты ВСУ рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсонскую область. Комментарии военнослужащих опубликовали 7 сентября журналисты американской газеты The Washington Post
Потери сил киевского режима были больше, чем он признавал, на протяжении всего периода военных действий, однако, благодаря “недавнему провалу украинских контратак в Херсонской области они достигли ужасного уровня, который невозможно скрыть”, отмечает Макгрегор.
Он оценивает последние потери ВСУ в 20000 убитых и раненых в месяц.
 
НовостиСпецоперацияСШАСМИпотери ВСУХерсонская областьконтрнаступление
 
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