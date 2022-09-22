В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ

"В пять раз больше": раненые украинские солдаты рассказали о потерях на Херсонском направлении

Раненые солдаты ВСУ рассказали о потерях при контрнаступлении на Херсонскую область. Комментарии военнослужащих опубликовали 7 сентября журналисты американской газеты The Washington Post