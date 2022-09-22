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В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ
В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ - 22.09.2022 Украина.ру
В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ
Войска киевского режима понесли “ужасные” потери в ходе провалившегося контрнаступления в Херсонской области. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative
2022-09-22T10:51
2022-09-22T10:51
2022-09-22T12:04
новости
спецоперация
сша
сми
потери всу
херсонская область
контрнаступление
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Он отмечает, что киевский режим, вероятнее всего, исполняя рекомендации от американских и британских военных советников, выбрал стратегию сосредоточения своих войск в городах и защиты их “до последнего”.Это отвечало стратегии Москвы по выведению из строя максимального числа бойцов ВСУ и одновременной минимизации российских потерь, отмечает автор.Потери сил киевского режима были больше, чем он признавал, на протяжении всего периода военных действий, однако, благодаря “недавнему провалу украинских контратак в Херсонской области они достигли ужасного уровня, который невозможно скрыть”, отмечает Макгрегор.Он оценивает последние потери ВСУ в 20000 убитых и раненых в месяц.
https://ukraina.ru/20220907/1038530357.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, сми, потери всу, херсонская область, контрнаступление
Новости, Спецоперация, США, СМИ, потери ВСУ, Херсонская область, контрнаступление
В США рассказали о недавних “ужасных” потерях ВСУ
10:51 22.09.2022 (обновлено: 12:04 22.09.2022)
Войска киевского режима понесли “ужасные” потери в ходе провалившегося контрнаступления в Херсонской области. Об этом говорится в статье бывшего советника министра обороны США, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 22 сентября изданием The American Conservative