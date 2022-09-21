https://ukraina.ru/20220921/1038939242.html
Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в России
Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в России - 21.09.2022 Украина.ру
Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в России
Решение президента РФ Владимира Путина объявить частичную мобилизацию связано с тем, что в ходе спецоперации на Украине, российские войска сталкиваются с военным потенциалом всего блока НАТО, заявил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2022-09-21T14:00
2022-09-21T14:00
2022-09-21T14:00
новости
сергей шойгу
песков
владимир путин
мобилизация
нато
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В своем интервью в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что вся спутниковая группировка НАТО – около 70 военных и более 200 гражданских спутников – работает в интересах Украины.
https://ukraina.ru/20220921/1038929327.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, песков, владимир путин, мобилизация, нато
Новости, Сергей Шойгу, Песков, Владимир Путин, мобилизация, НАТО
Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в России
Решение президента РФ Владимира Путина объявить частичную мобилизацию связано с тем, что в ходе спецоперации на Украине, российские войска сталкиваются с военным потенциалом всего блока НАТО, заявил 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран.
В своем интервью в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что вся спутниковая группировка НАТО – около 70 военных и более 200 гражданских спутников – работает в интересах Украины.
Против нас работаем вся спутниковая группировка НАТО — больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений. Ну, а дальше – то, что называется высокоточным оружием. Нас удивило то, что в последнее время его количество каким-то образом пытается скрываться.