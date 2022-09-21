Песков раскрыл мотивы частичной мобилизации, объявленной в России

Против нас работаем вся спутниковая группировка НАТО — больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений. Ну, а дальше – то, что называется высокоточным оружием. Нас удивило то, что в последнее время его количество каким-то образом пытается скрываться.