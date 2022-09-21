https://ukraina.ru/20220921/1038938292.html
Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией
Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией - 21.09.2022 Украина.ру
Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией
Украина восемь лет готовилась к боевому столкновению с Россией, поэтому она выделяет много денег на ВСУ, также как и зарубежные украинские союзники, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-09-21T14:36
2022-09-21T14:36
2022-09-21T14:36
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царев
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства ранее сообщил, что на сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году выделят почти половину средств.Он добавил, что "Украина выполняет свою функцию – воевать с Россией".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, царев
Новости, Украина, Россия, Царев
Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией
Украина восемь лет готовилась к боевому столкновению с Россией, поэтому она выделяет много денег на ВСУ, также как и зарубежные украинские союзники, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру