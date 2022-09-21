Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией - 21.09.2022 Украина.ру
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Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией
Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией - 21.09.2022 Украина.ру
Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией
Украина восемь лет готовилась к боевому столкновению с Россией, поэтому она выделяет много денег на ВСУ, также как и зарубежные украинские союзники, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-09-21T14:36
2022-09-21T14:36
новости
украина
россия
царев
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства ранее сообщил, что на сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году выделят почти половину средств.Он добавил, что "Украина выполняет свою функцию – воевать с Россией".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, царев
Новости, Украина, Россия, Царев

Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией

14:36 21.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ Пион 2С7
ВСУ Пион 2С7 - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украина восемь лет готовилась к боевому столкновению с Россией, поэтому она выделяет много денег на ВСУ, также как и зарубежные украинские союзники, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства ранее сообщил, что на сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году выделят почти половину средств.
Украина восемь лет готовилась к войне, очень много денег выделяется на войну, и все сейчас подчинено этой мысли, этому действию – войне. Под это выделяются зарубежные деньги, под это идет оружие, под это оказывается международная помощь Украине.
Олег Царев интервью
Олег Царев
депутат Верховной Рады четырех созывов
Он добавил, что "Украина выполняет свою функцию – воевать с Россией".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:27
Замёрзнет, но не исчезнет. Что ждёт Украину в грядущем отопительном сезоне
 
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