https://ukraina.ru/20220921/1038938292.html

Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией

Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией - 21.09.2022 Украина.ру

Царев рассказал, как киевский режим готовился к военному столкновению с Россией

Украина восемь лет готовилась к боевому столкновению с Россией, поэтому она выделяет много денег на ВСУ, также как и зарубежные украинские союзники, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-09-21T14:36

2022-09-21T14:36

2022-09-21T14:36

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства ранее сообщил, что на сектор обороны и безопасности из госбюджета Украины в 2023 году выделят почти половину средств.Он добавил, что "Украина выполняет свою функцию – воевать с Россией".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220921/1038918955.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, царев