https://ukraina.ru/20220921/1038868065.html

Олег Царёв: Если мы проиграем эту войну, России не будет

Олег Царёв: Если мы проиграем эту войну, России не будет - 21.09.2022 Украина.ру

Олег Царёв: Если мы проиграем эту войну, России не будет

Украина.ру, 21.09.2022

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:03

2022-09-21T09:03

интервью

олег царев

спецоперация

украина

рф

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Россия может и без референдумов присоединить освобожденные территории. Но, если референдумы решат проводить, то, в любом случае, главными аргументами в информационной работе должны стать не красивые слова, а реальные победы союзных сил на фронтах, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, Кабмин Украины одобрил бюджет. Половина всего бюджета - на оборону, правильней будет сказать - на войну. Насколько значимо это увеличение затрат, скажется ли оно как-то на действиях, на оснащении украинской армии?– Украина восемь лет готовилась к войне, очень много денег выделяется на войну, и все сейчас подчинено этой мысли, этому действию – войне. Под это выделяются зарубежные деньги, под это идет оружие, под это оказывается международная помощь Украине. В общем, Украина выполняет свою функцию – воевать с Россией.– Украина выступила с проектом гарантий безопасности, там и репарации, и возвращение к границам, и вывод всех войск, и отказ от снятия санкций с России. Насколько серьезно надо относиться к этому украинскому проекту, примут ли его?– Там нет ничего нового. Давайте посмотрим историю наших переговоров с Украиной. Были переговоры в Минске, потом их перевели в Стамбул. В Стамбуле было предложение Украины, с которым - достаточно неожиданное для Украины - согласилась Российская Федерация. Вы можете зайти на мой телеграм-канал, я подробно разбирал эти предложения. Буквально недавно, поскольку сейчас опять всплыла эта тема.Там был смысл в том, что международное сообщество дает гарантии Украине, что Россия не нападет на ее территорию, но не дает гарантии по Крыму и Донбассу. Крым и Донбасс выводят за скобки этих соглашений. Крым и Донбасс остаются под влиянием Российской Федерации, или в составе РФ. Крым - точно, а Донбасс - на усмотрение России. Все остальные территории по этим соглашениям должны были возвращаться в Украину. Если вы помните заявление Мединского, то должны помнить, что мы на эти условия согласились.После Медицинского выступал второй человек, сказал, что для начала мы кардинально снизим военную активность под Киевом. Это фактически Киевская, Сумская и Черниговская области. Потом мы пошли дальше, мы - в качестве жеста доброй воли - освободили эти регионы. Было некое предложение, на которое мы согласились, и начали его выполнять еще до того, как мы его подписали.Там должна была быть достаточно долгая процедура. Надо было привлечь зарубежные страны, которые выступают гарантами, они должны были выступать с гарантией того, что Украина будет частично демилитаризована, насколько я понимаю по первым соглашениям. И, с другой стороны – (гарантировать – Ред.) то, что Украина не вступит в НАТО. Они должны были в две стороны быть гарантией – российских и украинских интересов.Мы на это согласились, но это кардинально не устроило Великобританию. Поэтому поступила команда от МI-6 Службе безопасности Украины. Я подробно описывал ситуацию в Буче у себя на телеграм-канале до того, как эти события произошли. Я начал писать, что готовится Буча, "Буча" я не писал, но написал, что будут собирать трупы, которые под Киевом, в том числе и наших сторонников-киевлян, которых убили за прорусские убеждения и разбросали в лесах под Киевом, теперь собрали их и свезли в Бучу. Плюс постреляли людей в Буче - и будут делать из этого шоу.Я об этом написал заранее, раньше, чем это было, поступила мне такая информация из Киева. Причем я написал конкретно, кому приходила команда, как она выполнялась - исполнители и т.д.Была устроена Буча не просто так, она была устроена ради того, чтобы выйти из этих соглашений. Получилось, Украина сделала предложение, Россия неожиданно для Украины соглашается на эти соглашения, назад сдавать назад уже Украине – нет, но это же вы сделали предложение.Кстати, Лавров в своем интервью, которое касается переговоров, сказал, что до сих пор нет фамилий людей, которые погибли в Буче. Почему их нет? Потому что, если дать фамилии, будет понятно, что это не жители Бучи, в значительной степени. Там есть и жители Бучи, которые с белыми повязками, которых просто постреляли на улицах. А есть и не жители Бучи.Получается, что Украина сделала предложение, Россия согласилась. Свидетелями этому являются лидеры европейских стран. Теперь Украина говорит: слушайте, да, мы согласились, но никто же не знал, что Россия устроит геноцид в Буче. А раз устроен геноцид в Буче, мы не можем дальше разговаривать ни о каких мирных соглашениях. И выходят из этого мирного процесса.Да, приехали лидеры европейские, засняли на камеру, было сделано шоу, в котором участвовали первые лидеры зарубежных стран - ради того, чтобы война продолжалась.После харьковского инцидента, когда мы внезапно передислоцировались, перегруппировались, оставили Харьковскую область, (секретарь Совбеза Украины – Ред.) Данилов выступил и фактически сформулировав новые требования к России. Эти требования – ультиматум, фактически требования о капитуляции. Что они хотят? Они хотят, чтобы Россия заплатила деньги, репарации за тот ущерб, который нанесен Украине.Наш Центробанк говорит, что более трехсот миллиардов долларов сейчас арестовано на наших активах. Украина хочет получить эти деньги. Конечно, при любом раскладе, даже если представить фантастический расклад, что мы капитулировали, Украина эти деньги не получит. Эти деньги получат те, кто вкладывал в Украину – поставлял оружие, выдавал кредиты. Но Украина требует.Теперь новое требование – уход России со всех территорий Украины. В отличие от первых переговоров, мы должны отдать и Донбасс, и Крым. У меня нет сомнений, поскольку я читаю иностранные СМИ, что под эти требования будут еще политические требования к Российской Федерации.Раздаются голоса, что надо приватизировать российские энергопоставляющие компании, российские госмонополии - такие как "Роснефть", "Газпром", отдать их в "нормальные демократические" руки - для того, чтобы Россия, по словам тех, кто это пишет, никогда не могла шантажировать Европу и использовать это как оружие.То есть, фактически мы видим, что это условия капитуляции. Возможно, будут требования еще по ядерному оружию, по отводу войск с западной части России в какую-то зону. Возможно, будут требования по правам национальных республик, автономий, которые приведут к дальнейшему развалу Российской Федерации.Если мы проиграем эту войну, то надо понимать перспективы. Эти перспективы таковы, что Российской Федерации не будет. Они в этот раз постараются, чтобы России не осталось, причем сделать так, как в свое время римляне поступили с Карфагеном – вспахать землю и посыпать ее солью, чтобы никогда больше русского на этой земле не взросло.– При этом Украина последовательно вытравливает все русское и на своей земле. Репрессии против сторонников России, против нейтрально относящихся к России, репрессии против мирных людей – против медиков, учителей, продавцов. Даже если у них нет российских паспортов, это все равно русские люди. Отдельно стоит вопрос об эвакуации людей из зоны боевых действий. Часто люди, даже живущие на линии фронта, не хотят уезжать до последнего – "кому мы там нужны, никуда мы поедем". Это в итоге оборачивается в ряде случае трагедией. Как быть в таких случаях? Как нам эвакуировать и обезопасить людей?– По-хорошему - нам надо наступать. Когда мы отступаем, количество проблем, с которыми мы сталкиваемся, гораздо больше. Что в Харькове происходит? После стремительной дислокации наших войск некоторые военно-гражданские администрации оставили, бросили документы, списки-реестры.Когда мы работаем на наших новых территориях, мы предлагаем предприятиям перерегистрироваться – чтобы дальше они, когда эти территории зайдут в Российскую Федерацию, зашли в реестр. Там уже упрощенная система налогообложения, помощь этим предприятиям. Они переходят в новое, квазироссийское правовое поле.Все эти списки остались, значительная часть списков ВГА остались. Остались списки людей, которым выдавалась помощь, остались списки бюджетников, которые вышли на работу. Территорию закрыли на десять дней, на территорию завели "Кракен", полицию и СБУ. Они проводят фильтрацию. На домах наших сторонников, чтобы случайно не забыть, кого покарать, рисуют букву "Z"…Мне пишут знакомые оттуда. Написал товарищ – вот, у меня двух друзей расстреляли, пришли прямо во двор - и расстреляли. Он говорит - все знают о том, что я сотрудничал и был активистом, я сижу, жду, когда за мной придут. Выехать с территории Харьковской области невозможно, кругом блокпосты, не выпускают до окончания фильтрации. Говорит: я понимаю, что через блокпосты не проеду, думаю, может быть - пойду в лес, выкопаю землянку и попробую пережить какое-то время, переждать в лесу. Практически уверен, что его, в лучшем случае, арестуют.По его словам, арестовано около тысячи наших сторонников. Я смотрел заявления наших некоторых политиков и блогеров о том, что "ответственно мы заявляем – все хорошо, учителей-россиян на территории Харьковской области задержанных нет, все вышли". А украинцы говорят, что они задерживают учителей, которые перешли на русскую программу, которые проходили обучение на территории РФ, которые переходили на обучение детей по русской программе. Они хотят обменять их (задержанных учителей – Ред.) на "азовцев".Причин для радости, что это не российские учителя, думаю, нет. Поскольку все равно это наши люди, наши учителя.Проблем очень много. Проблема в том, что мы один раз вышли, оставили людей под Киевом, и второй раз вышли, повторили, под Харьковом. Когда некоторые начинали писать, что это неправильно, им говорили - "не гоните волну, не поднимайте, да, все уже сделали вывод из этой ситуации, не раскачивайте лодку, мы должны быть все вместе, мы должны быть монолитны".Да, мы все монолитны, но получилось второй раз это сделать. Мне кажется, надо об этом говорить, чтобы не сделали в третий и в четвертый. А то, что нас слышат – у меня нет сомнений. Если бы то, что мы говорим, пишем, не слышали, не было бы такой бурной реакции на то, что мы говорим и пишем.Я с удовлетворением хочу сказать, что в Краснодарском крае губернатор отказался от проведения праздника с использованием салютов, песен и плясок, потому что сейчас трагедия у нас в стране. Каждый день погибают наши сторонники. Вот такая ситуация.– Вы много общаетесь с людьми на освобожденных территориях. О чем там сейчас говорят, чего ждут люди? И вопрос об информационной политике на освобожденных территориях. Как не допустить информационного голода и обращения людей к ресурсам противника за информацией?– После Харьковской трагедии мы два дня ждали заявлений каких-то руководителей, которые бы объяснили эту ситуацию, их не было. Все это время работали украинские СМИ и транслировали свою точку зрения. Это неправильно, должен быть диалог. И потом - то, что мы услышали, сильно расходилось с тем, что за два дня сформировалась определенная картинка. И заявления людей, комментирующих военную ситуацию, кардинально отличалось от того, что мы видели, слышали, от той картинки, которая сформировалась на тот момент.Это неправильно, потому что, если возникнет недоверие к нашим спикерам, к нашим СМИ, это значит - будет информационный вакуум, он будет заполняться информацией с той стороны. Этого нельзя допустить.Но даже и это не главное. Самое главное – это фронт. Спрашивают: а какой бы главный аргумент, если бы был сейчас референдум? Не уверен, что его надо проводить, считаю, что можно и так присоединить эти территории - без референдума. Но, если бы был референдум – что дать главным тезисом, месседжем кампании? Отвечаю – самый главный месседж должен быть такой: "Голосуйте за присоединение к России - потому что Украины скоро не станет". Это должно быть лавным. Если люди будут видеть, что это так и есть, то - никто не хочет остаться в вакууме, все присоединятся к Российской Федерации.Можно говорить красивые слова, можно все объяснить. Если бы состояла в этом задача, что нужно просто победить на информационном фронте, то - мы могли бы тряпками закидать... Но сейчас нужна реальная победа на фронтах – это будет лучшим аргументом.

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

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https://ukraina.ru/20220915/1038768226.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, спецоперация, украина, рф