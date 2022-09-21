Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской - 21.09.2022 Украина.ру
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Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской - 21.09.2022 Украина.ру
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 21 сентября заявил о том, что Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, голоса жителей этих населенных пунктов также будут учитываться в предстоящем референдуме
2022-09-21T12:42
2022-09-21T12:42
новости
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
референдум
николаевская область
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Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России будет проведен с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.По словам Стремоусова, в администрацию Херсонской области обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ukraina.ru/20220921/1038923824.html
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новости, херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, референдум, николаевская область
Новости, Херсон, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, референдум, Николаевская область

Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской

12:42 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 21 сентября заявил о том, что Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, голоса жителей этих населенных пунктов также будут учитываться в предстоящем референдуме
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России будет проведен с 23 по 27 сентября.
Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

По словам Стремоусова, в администрацию Херсонской области обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области.
Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме.
Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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