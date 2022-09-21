https://ukraina.ru/20220921/1038934787.html
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской - 21.09.2022 Украина.ру
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 21 сентября заявил о том, что Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, голоса жителей этих населенных пунктов также будут учитываться в предстоящем референдуме
2022-09-21T12:42
2022-09-21T12:42
2022-09-21T12:42
новости
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
референдум
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038648821_0:37:3234:1856_1920x0_80_0_0_8019653f93f1e68c9fa0b8fdfd0440c6.jpg
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России будет проведен с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.По словам Стремоусова, в администрацию Херсонской области обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ukraina.ru/20220921/1038923824.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038648821_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_939303d34a32f8310ffcf6afab1e3357.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, референдум, николаевская область
Новости, Херсон, Херсонская область, Кирилл Стремоусов, референдум, Николаевская область
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 21 сентября заявил о том, что Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, голоса жителей этих населенных пунктов также будут учитываться в предстоящем референдуме
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России будет проведен с 23 по 27 сентября.
Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
По словам Стремоусова, в администрацию Херсонской области обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области.
Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме.
Кирилл Стремоусов
Заместитель главы администрации Херсонской области
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.