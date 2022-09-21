https://ukraina.ru/20220921/1038934787.html

Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской

Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской - 21.09.2022 Украина.ру

Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 21 сентября заявил о том, что Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонской, голоса жителей этих населенных пунктов также будут учитываться в предстоящем референдуме

2022-09-21T12:42

2022-09-21T12:42

2022-09-21T12:42

новости

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

референдум

николаевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0c/1038648821_0:37:3234:1856_1920x0_80_0_0_8019653f93f1e68c9fa0b8fdfd0440c6.jpg

Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Херсонской области в состав России будет проведен с 23 по 27 сентября. Избирательный бюллетень будет содержать один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.По словам Стремоусова, в администрацию Херсонской области обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ukraina.ru/20220921/1038923824.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, херсонская область, кирилл стремоусов, референдум, николаевская область