https://ukraina.ru/20220921/1038929709.html

Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это

Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это - 21.09.2022 Украина.ру

Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это

Решения президента РФ Владимира Путина о мобилизации основаны на ситуации, сложившейся в противостоянии с Западом и его украинскими наемниками. Об этом 21 сентября заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

2022-09-21T10:39

2022-09-21T10:39

2022-09-21T10:40

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мобилизация

владимир константинов

крым

украина

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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в ряды Вооруженных сил с 21 сентября. Решения главы государства тяжелые, но абсолютно необходимые, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов. Россия послала сигнал Киеву, "их западным кукловодам" и "марионеткам, устроившим русофобский вой из болот НАТО". "Пусть теперь думают. А мы будем делать", заключил Константинов.

https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html

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новости, мобилизация, владимир константинов, крым, украина