Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это - 21.09.2022 Украина.ру
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Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это
Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это - 21.09.2022 Украина.ру
Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это
Решения президента РФ Владимира Путина о мобилизации основаны на ситуации, сложившейся в противостоянии с Западом и его украинскими наемниками. Об этом 21 сентября заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
2022-09-21T10:39
2022-09-21T10:40
новости
мобилизация
владимир константинов
крым
украина
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в ряды Вооруженных сил с 21 сентября. Решения главы государства тяжелые, но абсолютно необходимые, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов. Россия послала сигнал Киеву, "их западным кукловодам" и "марионеткам, устроившим русофобский вой из болот НАТО". "Пусть теперь думают. А мы будем делать", заключил Константинов.
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новости, мобилизация, владимир константинов, крым, украина
Новости, мобилизация, Владимир Константинов, Крым, Украина

Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это

10:39 21.09.2022 (обновлено: 10:40 21.09.2022)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Решения президента РФ Владимира Путина о мобилизации основаны на ситуации, сложившейся в противостоянии с Западом и его украинскими наемниками. Об этом 21 сентября заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в ряды Вооруженных сил с 21 сентября. Решения главы государства тяжелые, но абсолютно необходимые, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Наш лидер заявил о решимости защищать свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины всеми доступными средствами. Но и это не всё. Мы не можем допустить физического уничтожения и морального унижения наших соотечественников, оказавшихся за пределами нынешних российских границ. Если для их защиты необходимо раздвинуть эти границы, Россия сделает это", - заявил Константинов.
Россия послала сигнал Киеву, "их западным кукловодам" и "марионеткам, устроившим русофобский вой из болот НАТО".
"Пусть теперь думают. А мы будем делать", заключил Константинов.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:46
Опубликован указ Путина о мобилизацииПрезидент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Текст указа опубликован на сайте Кремля
 
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