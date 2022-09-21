Константинов: если для защиты соотечественников нужно раздвинуть границы, Россия сделает это
10:39 21.09.2022 (обновлено: 10:40 21.09.2022)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Решения президента РФ Владимира Путина о мобилизации основаны на ситуации, сложившейся в противостоянии с Западом и его украинскими наемниками. Об этом 21 сентября заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в ряды Вооруженных сил с 21 сентября. Решения главы государства тяжелые, но абсолютно необходимые, считает спикер крымского парламента Владимир Константинов.
"Наш лидер заявил о решимости защищать свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины всеми доступными средствами. Но и это не всё. Мы не можем допустить физического уничтожения и морального унижения наших соотечественников, оказавшихся за пределами нынешних российских границ. Если для их защиты необходимо раздвинуть эти границы, Россия сделает это", - заявил Константинов.
Россия послала сигнал Киеву, "их западным кукловодам" и "марионеткам, устроившим русофобский вой из болот НАТО".
"Пусть теперь думают. А мы будем делать", заключил Константинов.