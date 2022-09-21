https://ukraina.ru/20220921/1038926505.html

Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу

Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру

Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу

Российские медики вернули в строй почти всех военных, раненных в ходе спецоперации, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу

2022-09-21T09:54

2022-09-21T09:54

2022-09-21T09:54

новости

сергей шойгу

армия

раненые

врачи

всу

вс рф

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Он также назвал потери украинской армии: ВСУ потеряли почти половину личного состава, 61 207 погибшими и 49368 ранеными.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, армия, раненые, врачи, всу, вс рф