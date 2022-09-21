Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
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Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
Российские медики вернули в строй почти всех военных, раненных в ходе спецоперации, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-09-21T09:54
2022-09-21T09:54
новости
сергей шойгу
армия
раненые
врачи
всу
вс рф
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Он также назвал потери украинской армии: ВСУ потеряли почти половину личного состава, 61 207 погибшими и 49368 ранеными.
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новости, сергей шойгу, армия, раненые, врачи, всу, вс рф
Новости, Сергей Шойгу, Армия, раненые, врачи, ВСУ, ВС РФ

Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу

09:54 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Российские медики вернули в строй почти всех военных, раненных в ходе спецоперации, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
Более 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй, спасибо нашим медикам.
Он также назвал потери украинской армии: ВСУ потеряли почти половину личного состава, 61 207 погибшими и 49368 ранеными.
 
НовостиСергей ШойгуАрмияраненыеврачиВСУВС РФ
 
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10:12Вся натовская спутниковая группировка воюет против России на Украине – Шойгу
10:06И мы ответим! Когда Крым вошел в Россию, Запада еще не было
10:02Боррель пригрозил России новыми санкциями
10:00Юрий Тавровский об украинском пути Тайваня
09:54Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
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