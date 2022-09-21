https://ukraina.ru/20220921/1038926505.html
Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
Российские медики вернули в строй почти всех военных, раненных в ходе спецоперации, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
2022-09-21T09:54
2022-09-21T09:54
2022-09-21T09:54
новости
сергей шойгу
армия
раненые
врачи
всу
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Он также назвал потери украинской армии: ВСУ потеряли почти половину личного состава, 61 207 погибшими и 49368 ранеными.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, армия, раненые, врачи, всу, вс рф
Новости, Сергей Шойгу, Армия, раненые, врачи, ВСУ, ВС РФ
Почти все военные, раненые в ходе СВО, вернулись в строй – Шойгу
Российские медики вернули в строй почти всех военных, раненных в ходе спецоперации, заявил 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу
Более 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй, спасибо нашим медикам.
Он также назвал потери украинской армии: ВСУ потеряли почти половину личного состава, 61 207 погибшими и 49368 ранеными.