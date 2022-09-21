Опубликован указ Путина о мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
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Опубликован указ Путина о мобилизации
Опубликован указ Путина о мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру
Опубликован указ Путина о мобилизации
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Текст указа опубликован на сайте Кремля
2022-09-21T09:46
2022-09-21T09:46
новости
владимир путин
указ
мобилизация
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В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания. Контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Основания для увольнения мобилизованных со службы: Указ вступил в силу.
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новости, владимир путин, указ, мобилизация
Новости, Владимир Путин, указ, мобилизация

Опубликован указ Путина о мобилизации

09:46 21.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Текст указа опубликован на сайте Кремля
В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания.
Контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Основания для увольнения мобилизованных со службы:
  • по достижению предельного возраста пребывания на военной службе;
  • в связи с признанием военнослужащих военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;
  • в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.
Указ вступил в силу.
X Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:42
Мобилизация коснется только военных запаса - ШойгуЭта мобилизация – 1%, не больше, от общего мобилизационного ресурса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября
 
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