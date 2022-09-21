https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html

Опубликован указ Путина о мобилизации

Опубликован указ Путина о мобилизации - 21.09.2022 Украина.ру

Опубликован указ Путина о мобилизации

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Текст указа опубликован на сайте Кремля

2022-09-21T09:46

2022-09-21T09:46

2022-09-21T09:46

новости

владимир путин

указ

мобилизация

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В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Мобилизованным присвоят статус военнослужащих ВС России, проходящих службу по контракту с соответствующим уровнем денежного содержания. Контракты будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Основания для увольнения мобилизованных со службы: Указ вступил в силу.

https://ukraina.ru/20220921/1038925039.html

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новости, владимир путин, указ, мобилизация