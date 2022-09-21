Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
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Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу
Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу
Эта мобилизация – 1%, не больше, от общего мобилизационного ресурса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября
2022-09-21T09:42
2022-09-21T09:57
новости
сергей шойгу
армия
мобилизация
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В России на военную службу мобилизуют 300 тысяч резервистов. Все они пройдут подготовку, после чего пойдут выполнять предписанные задачи. Призыв будет проходить планово. Кого призовут? Шойгу назвал совпадением с частичной мобилизацией запланированные военные сборы.В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу в интервью рассказал, кто подлежит призыву на военную службу.
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новости, сергей шойгу, армия, мобилизация
Новости, Сергей Шойгу, Армия, мобилизация

Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу

09:42 21.09.2022 (обновлено: 09:57 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
X Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Эта мобилизация – 1%, не больше, от общего мобилизационного ресурса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября
В России на военную службу мобилизуют 300 тысяч резервистов. Все они пройдут подготовку, после чего пойдут выполнять предписанные задачи. Призыв будет проходить планово.
Кого призовут?
  • отслуживших в рядах Вооруженных сил России,
  • имеющих востребованную военно-учетную специальность,
  • с боевым опытом.

Ни о каких мобилизациях и призывах студентов речи не идет, это не будут люди, которые ничего не знают об армии

Шойгу назвал совпадением с частичной мобилизацией запланированные военные сборы.
В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу в интервью рассказал, кто подлежит призыву на военную службу.
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Опубликован указ Путина о мобилизацииПрезидент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Текст указа опубликован на сайте Кремля
 
НовостиСергей ШойгуАрмиямобилизация
 
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