https://ukraina.ru/20220921/1038925039.html
Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу
Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру
Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу
Эта мобилизация – 1%, не больше, от общего мобилизационного ресурса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября
2022-09-21T09:42
2022-09-21T09:42
2022-09-21T09:57
новости
сергей шойгу
армия
мобилизация
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В России на военную службу мобилизуют 300 тысяч резервистов. Все они пройдут подготовку, после чего пойдут выполнять предписанные задачи. Призыв будет проходить планово. Кого призовут? Шойгу назвал совпадением с частичной мобилизацией запланированные военные сборы.В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу в интервью рассказал, кто подлежит призыву на военную службу.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, сергей шойгу, армия, мобилизация
Новости, Сергей Шойгу, Армия, мобилизация
Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу
09:42 21.09.2022 (обновлено: 09:57 21.09.2022)
Эта мобилизация – 1%, не больше, от общего мобилизационного ресурса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября
В России на военную службу мобилизуют 300 тысяч резервистов. Все они пройдут подготовку, после чего пойдут выполнять предписанные задачи. Призыв будет проходить планово.
—отслуживших в рядах Вооруженных сил России,
—имеющих востребованную военно-учетную специальность,
—с боевым опытом.
Ни о каких мобилизациях и призывах студентов речи не идет, это не будут люди, которые ничего не знают об армии
Шойгу назвал совпадением с частичной мобилизацией запланированные военные сборы.
В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу в интервью рассказал, кто подлежит призыву на военную службу.