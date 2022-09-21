https://ukraina.ru/20220921/1038925039.html

Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу

Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу - 21.09.2022 Украина.ру

Мобилизация коснется только военных запаса - Шойгу

Эта мобилизация – 1%, не больше, от общего мобилизационного ресурса, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября

2022-09-21T09:42

2022-09-21T09:42

2022-09-21T09:57

новости

сергей шойгу

армия

мобилизация

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В России на военную службу мобилизуют 300 тысяч резервистов. Все они пройдут подготовку, после чего пойдут выполнять предписанные задачи. Призыв будет проходить планово. Кого призовут? Шойгу назвал совпадением с частичной мобилизацией запланированные военные сборы.В России объявили частичную мобилизацию с 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Министр обороны Сергей Шойгу в интервью рассказал, кто подлежит призыву на военную службу.

https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html

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новости, сергей шойгу, армия, мобилизация