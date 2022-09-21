Всеобщей мобилизации не будет - Картаполов - 21.09.2022 Украина.ру
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Всеобщей мобилизации не будет - Картаполов
Всеобщей мобилизации не будет - Картаполов - 21.09.2022 Украина.ру
Всеобщей мобилизации не будет - Картаполов
В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию, после того как Госдума одобрила поправки о новых наказаниях за преступления в период военного времени, заявил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
2022-09-21T07:25
2022-09-21T07:25
новости
мобилизация
россия
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По его словам, эти поправки не равны "мобилизации" и принимаются не конкретно под специальную военную операцию, а на долгий срок.Военным временем считается "период, когда государство ведет боевые действия при помощи своих вооруженных сил на одном или нескольких направлениях". При этом военное положение может вводиться как на всей территории страны, так и в отдельных регионах — например, там, где непосредственно идут боевые действия, чтобы "создать условия для выполнения задач вооруженных сил и других формирований", пояснил парламентарий.
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новости, мобилизация, россия
Новости, мобилизация, Россия

Всеобщей мобилизации не будет - Картаполов

07:25 21.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКартаполов
Картаполов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В России не будут объявлять всеобщую мобилизацию, после того как Госдума одобрила поправки о новых наказаниях за преступления в период военного времени, заявил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
"Всеобщей мобилизации не будет", — сказала Картаполов и отметил, что об этом не раз говорил президент РФ Владимир Путин и другие политики.
По его словам, эти поправки не равны "мобилизации" и принимаются не конкретно под специальную военную операцию, а на долгий срок.
Военным временем считается "период, когда государство ведет боевые действия при помощи своих вооруженных сил на одном или нескольких направлениях". При этом военное положение может вводиться как на всей территории страны, так и в отдельных регионах — например, там, где непосредственно идут боевые действия, чтобы "создать условия для выполнения задач вооруженных сил и других формирований", пояснил парламентарий.
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