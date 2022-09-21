"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать - 21.09.2022 Украина.ру
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"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать
"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать - 21.09.2022 Украина.ру
"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать
Командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, чем артиллерийская война 2014—2015 годов отличается от тех боевых действий, которые происходят сейчас
2022-09-21T07:53
2022-09-21T07:53
новости
украина
спецоперация
нато
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всу
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По его словам, сейчас противник использует разведку из космоса и разведывательные подразделения НАТО. Альянс предоставляет Украине все данные. В 2014 году Киеву никто не помогал в этом вопросе, поэтому стороны сражались на равных.Интенсивность артиллерийского огня в начале спецоперации, подчеркивает он, была такой же, как и в 2014 году. Но несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, ВСУ все равно терпят бедствие, отмечает "Тобол". Все средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают их. Союзные силы наносят удары, подавляя или уничтожая батареи противника.Полное интервью с командиром артиллеристов читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, спецоперация, нато, лнр, всу
Новости, Украина, Спецоперация, НАТО, ЛНР, ВСУ

"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать

07:53 21.09.2022
 
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Командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, чем артиллерийская война 2014—2015 годов отличается от тех боевых действий, которые происходят сейчас
По его словам, сейчас противник использует разведку из космоса и разведывательные подразделения НАТО. Альянс предоставляет Украине все данные. В 2014 году Киеву никто не помогал в этом вопросе, поэтому стороны сражались на равных.
Интенсивность артиллерийского огня в начале спецоперации, подчеркивает он, была такой же, как и в 2014 году.
Противник работал теми же советскими системами, которые есть и у нас в наличии. Но теперь усилилось артиллерийское воздействие противника на нашу группировку войск из-за того, что вражеские артиллерийские бригады перевооружили натовскими образцами.
"Тобол"
Командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР
Но несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, ВСУ все равно терпят бедствие, отмечает "Тобол". Все средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают их. Союзные силы наносят удары, подавляя или уничтожая батареи противника.
Полное интервью с командиром артиллеристов читайте на сайте Украина.ру.
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