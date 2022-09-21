https://ukraina.ru/20220921/1038908599.html

"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать

"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать - 21.09.2022 Украина.ру

"Терпят бедствие": командир дивизиона из ЛНР заявил, что помощь НАТО не помогает ВСУ побеждать

Командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным "Тобол" рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, чем артиллерийская война 2014—2015 годов отличается от тех боевых действий, которые происходят сейчас

2022-09-21T07:53

2022-09-21T07:53

2022-09-21T07:53

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По его словам, сейчас противник использует разведку из космоса и разведывательные подразделения НАТО. Альянс предоставляет Украине все данные. В 2014 году Киеву никто не помогал в этом вопросе, поэтому стороны сражались на равных.Интенсивность артиллерийского огня в начале спецоперации, подчеркивает он, была такой же, как и в 2014 году. Но несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, ВСУ все равно терпят бедствие, отмечает "Тобол". Все средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают их. Союзные силы наносят удары, подавляя или уничтожая батареи противника.Полное интервью с командиром артиллеристов читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220902/1038382092.html

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новости, украина, спецоперация, нато, лнр, всу