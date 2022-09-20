Командир артиллеристов "Тобол": У натовских пушек ВСУ не изнашиваются стволы, потому что мы их накрываем - 20.09.2022 Украина.ру
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Командир артиллеристов "Тобол": У натовских пушек ВСУ не изнашиваются стволы, потому что мы их накрываем
Командир артиллеристов "Тобол": У натовских пушек ВСУ не изнашиваются стволы, потому что мы их накрываем - 20.09.2022 Украина.ру
Командир артиллеристов "Тобол": У натовских пушек ВСУ не изнашиваются стволы, потому что мы их накрываем
В 2014 году НАТО не предоставлял Украине разведывательные данные, поэтому артиллеристы Донбасса сражались с ними на равных. Но несмотря на то, что формированиям Украина.ру, 20.09.2022
2022-09-20T07:24
2022-09-20T10:20
днр
россия
украина
артиллерия
лнр
луганская народная республика
спецоперация
интервью
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В 2014 году НАТО не предоставлял Украине разведывательные данные, поэтому артиллеристы Донбасса сражались с ними на равных. Но несмотря на то, что формированиям киевского режима оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие, считает командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным «Тобол»Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру— «Тобол», расскажи немного о себе.— Я коренной житель Луганской области. Здесь я с 2014 года. Пришёл добровольцем в Народную милицию и сразу попал в артиллерию.— В чем принципиальное отличие артиллерийской войны 2014—2015 от того, что происходит сейчас?— Дело в том, что сейчас натовская разведка работает в Донбассе в полном режиме. Противник использует разведку из космоса и разведывательные подразделения НАТО. Альянс предоставляет украинской стороне все данные. В 2014 году Украине никто не помогал в этом вопросе, поэтому мы сражались на равных.Интенсивность артиллерийского огня в начале спецоперации была такой же, как и в 2014 году. Противник работал теми же советскими системами, которые есть и у нас в наличии. Но теперь усилилось артиллерийское воздействие противника на нашу группировку войск из-за того, что вражеские артиллерийские бригады перевооружили натовскими образцами.Но несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие. Все средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают их. Мы наносим удары, подавляя или уничтожая батареи противника.— Ранее озвучивались данные, что на десять наших стволов приходится 10 вражеских, но даже этот один вражеский ствол доставляет нам проблемы. Можно ли сказать, кто именно точнее стреляет, они или мы?— Точность стрельбы зависит от самих артиллеристов — от слаженности расчетов и работы пунктов управления артиллеристским огнем, а также от качества и точности разведки. Поэтому нельзя сказать, что они стреляют точнее. Я считаю, что подготовка наших артиллеристов выше, чем у наших натовских оппонентов.— Как мы решаем проблему износа стволов, как они решают эту проблему?— Я не могу точно сказать, успевают ли у них изнашиваться стволы, поскольку мы достаточно быстро уничтожаем их артиллерийские подразделения. Мы же просто меняем орудия. Одни убывают в ремонт, другие сразу же поступают на первую линию и ведут огонь.— Насколько сейчас затруднено снабжение?— Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов. Подвозить будут столько, сколько ты запросишь. Главное, чтобы было куда грузить и перевозить.— В какой момент вы больше всего ощущали нехватку беспилотников?— В начале операции. Тех же «Мавиков» было по одному на дивизион. А сейчас они есть у каждой батареи. У каждой батареи есть взвод артиллерийской разведки. Чем больше беспилотников, тем больше целей мы сможем разведать.— Чего вам сейчас не хватает? Насколько оперативно удаётся решать эту проблему?— Нам помогает весь народ России. Нам всего хватает. Нам только что оказал серьезную помощь Народный фронт.— Мы с вами находимся в районе Горского и Золотого. Как вы в целом оцениваете обстановку здесь и как дальше могут развиваться события?— Я полагаю, что в ближайшее время мы все же продвинемся по Бахмуту (Артемовск). Там действует группа «музыкантов» (ЧВК «Вагнер»). Ребята знают свою работу. Они молодцы. День за днем шаг за шагом они продвигаются все глубже и глубже. А дальше будет Соледар. Надеюсь, его освобождения мы не будем долго ждать.
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
днр, россия, украина, артиллерия, лнр, луганская народная республика, спецоперация, интервью
ДНР, Россия, Украина, артиллерия, ЛНР, Луганская Народная Республика, Спецоперация, Интервью

Командир артиллеристов "Тобол": У натовских пушек ВСУ не изнашиваются стволы, потому что мы их накрываем

07:24 20.09.2022 (обновлено: 10:20 20.09.2022)
 
силуэт мужчина интервью
силуэт мужчина интервью
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Кирилл Курбатов
автор Украина.ру
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В 2014 году НАТО не предоставлял Украине разведывательные данные, поэтому артиллеристы Донбасса сражались с ними на равных. Но несмотря на то, что формированиям киевского режима оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие, считает командир пушечного артиллерийского дивизиона народной милиции ЛНР с позывным «Тобол»
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
— «Тобол», расскажи немного о себе.
— Я коренной житель Луганской области. Здесь я с 2014 года. Пришёл добровольцем в Народную милицию и сразу попал в артиллерию.
— В чем принципиальное отличие артиллерийской войны 2014—2015 от того, что происходит сейчас?
— Дело в том, что сейчас натовская разведка работает в Донбассе в полном режиме. Противник использует разведку из космоса и разведывательные подразделения НАТО. Альянс предоставляет украинской стороне все данные. В 2014 году Украине никто не помогал в этом вопросе, поэтому мы сражались на равных.
Интенсивность артиллерийского огня в начале спецоперации была такой же, как и в 2014 году. Противник работал теми же советскими системами, которые есть и у нас в наличии. Но теперь усилилось артиллерийское воздействие противника на нашу группировку войск из-за того, что вражеские артиллерийские бригады перевооружили натовскими образцами.
Но несмотря на то, что Киеву оказывают огромную помощь, они все равно терпят бедствие. Все средства артиллерийской и воздушной разведки обнаруживают их. Мы наносим удары, подавляя или уничтожая батареи противника.
— Ранее озвучивались данные, что на десять наших стволов приходится 10 вражеских, но даже этот один вражеский ствол доставляет нам проблемы. Можно ли сказать, кто именно точнее стреляет, они или мы?
— Точность стрельбы зависит от самих артиллеристов — от слаженности расчетов и работы пунктов управления артиллеристским огнем, а также от качества и точности разведки. Поэтому нельзя сказать, что они стреляют точнее. Я считаю, что подготовка наших артиллеристов выше, чем у наших натовских оппонентов.
— Как мы решаем проблему износа стволов, как они решают эту проблему?
— Я не могу точно сказать, успевают ли у них изнашиваться стволы, поскольку мы достаточно быстро уничтожаем их артиллерийские подразделения. Мы же просто меняем орудия. Одни убывают в ремонт, другие сразу же поступают на первую линию и ведут огонь.
— Насколько сейчас затруднено снабжение?
— Подразделения Народной милиции не испытывают дефицит боеприпасов. Подвозить будут столько, сколько ты запросишь. Главное, чтобы было куда грузить и перевозить.
— В какой момент вы больше всего ощущали нехватку беспилотников?
— В начале операции. Тех же «Мавиков» было по одному на дивизион. А сейчас они есть у каждой батареи. У каждой батареи есть взвод артиллерийской разведки. Чем больше беспилотников, тем больше целей мы сможем разведать.
— Чего вам сейчас не хватает? Насколько оперативно удаётся решать эту проблему?
— Нам помогает весь народ России. Нам всего хватает. Нам только что оказал серьезную помощь Народный фронт.
— Мы с вами находимся в районе Горского и Золотого. Как вы в целом оцениваете обстановку здесь и как дальше могут развиваться события?
— Я полагаю, что в ближайшее время мы все же продвинемся по Бахмуту (Артемовск). Там действует группа «музыкантов» (ЧВК «Вагнер»). Ребята знают свою работу. Они молодцы. День за днем шаг за шагом они продвигаются все глубже и глубже. А дальше будет Соледар. Надеюсь, его освобождения мы не будем долго ждать.
 
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