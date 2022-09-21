Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины - 21.09.2022 Украина.ру
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Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины
Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины - 21.09.2022 Украина.ру
Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины
Россия не сможет защититься от провокаций киевского режима, потому что продолжается специальная военная операция и идет информационная война, сказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-09-21T07:15
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новости
изюм
россия
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О якобы обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе Владимир Зеленский.По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов.Представитель президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются ложью.Он добавил, что "это всё продолжение информационной войны".Когда завершится СВО, РФ много нужно будет проводить расследований, поэтому у Следственного комитета работа будет на много лет вперед, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, изюм, россия, украина
Новости, Изюм, Россия, Украина

Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины

07:15 21.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Россия не сможет защититься от провокаций киевского режима, потому что продолжается специальная военная операция и идет информационная война, сказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
О якобы обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе Владимир Зеленский.
По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов.
Представитель президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются ложью.
Мы не сможем защититься от этих провокаций, идет война, территория занимается и оставляется, опять занимается. Всегда будут говорить: "Русские пришли, убили и ушли". А какое доверие украинскому следствию? Никакого!
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
политический обозреватель РИА "Новости"
Он добавил, что "это всё продолжение информационной войны".
Когда завершится СВО, РФ много нужно будет проводить расследований, поэтому у Следственного комитета работа будет на много лет вперед, заключил обозреватель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:45
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