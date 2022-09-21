https://ukraina.ru/20220921/1038899417.html

Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины

Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины - 21.09.2022 Украина.ру

Акопов объяснил, почему Россия не сможет защититься от провокаций Украины

Россия не сможет защититься от провокаций киевского режима, потому что продолжается специальная военная операция и идет информационная война, сказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-09-21T07:15

2022-09-21T07:15

2022-09-21T07:15

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О якобы обнаружении массовых захоронений на территориях Харьковской области, которые были подконтрольны российским военным, сообщали украинские власти, в том числе Владимир Зеленский.По его словам, одно из массовых захоронений было обнаружено под Изюмом, в могилах были найдены более 400 тел. Зеленский заявил, что на телах были следы пыток, также были погибшие в результате обстрелов.Представитель президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что сообщения о преступлениях российских военных в Харьковской области, которые ранее сделал Киев, являются ложью.Он добавил, что "это всё продолжение информационной войны".Когда завершится СВО, РФ много нужно будет проводить расследований, поэтому у Следственного комитета работа будет на много лет вперед, заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220920/1038891099.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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