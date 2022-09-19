https://ukraina.ru/20220919/1038848450.html

Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами

Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами - 19.09.2022 Украина.ру

Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами

Вряд ли с украинской стороны будут проводить честную экспертизу захоронений в Изюме, считает политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он... Украина.ру, 19.09.2022

2022-09-19T13:15

2022-09-19T13:15

2022-09-19T13:15

петр акопов

россия

украина

спецоперация

буча

фейк

фейки

пропаганда

харьковская область

захоронение

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Вряд ли с украинской стороны будут проводить честную экспертизу захоронений в Изюме, считает политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Пётр, киевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме – раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России. Кажется, мы это уже видели в Буче…— Здесь все достаточно просто. Это обычная практика, ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, не важно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии.— Как России реагировать на подобные провокации? Дипломатическим путем, военным? — Военным – мы и так ведем боевые действия. Только дипломатическим реагировать. Это все погибшие бойцы ВСУ. Если бы было желание, это все можно установить, но понятно, что никто на украинской стороне в этом не заинтересован.Мы только можем выражать протест. Идет война, пропаганда, с их стороны тоже. Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно.— Украинские власти заявляют, что там похоронены в том числе женщины и дети, что были следы пыток. Зачем они это делают?— Чтобы создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц. Они об этом и говорят с момента фальсификации в Буче. Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более, их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно.— Российские военкоры пишут, что там были и украинские военные, тела которых ВСУ отказались забирать с поля боя…— В том числе может быть и такое. Я думаю, со временем, когда всё пройдет, можно будет попробовать установить кто и где погиб. Нам много нужно будет проводить расследований. Когда это всё закончится, у Следственного комитета работа будет на много лет вперед.Мы не сможем защититься от этих провокаций, идет война, территория занимается и оставляется, опять занимается. Всегда будут говорить: "русские пришли, убили и ушли". А какое доверие украинскому следствию? Никакого!Это всё продолжение информационной войны.

https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html

https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

петр акопов, россия, украина, спецоперация, буча, фейк, фейки, пропаганда, харьковская область, захоронение, интервью