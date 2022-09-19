Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами - 19.09.2022 Украина.ру
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Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами
Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами - 19.09.2022 Украина.ру
Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами
Вряд ли с украинской стороны будут проводить честную экспертизу захоронений в Изюме, считает политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он... Украина.ру, 19.09.2022
2022-09-19T13:15
2022-09-19T13:15
петр акопов
россия
украина
спецоперация
буча
фейк
фейки
пропаганда
харьковская область
захоронение
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Вряд ли с украинской стороны будут проводить честную экспертизу захоронений в Изюме, считает политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Пётр, киевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме – раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России. Кажется, мы это уже видели в Буче…— Здесь все достаточно просто. Это обычная практика, ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, не важно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии.— Как России реагировать на подобные провокации? Дипломатическим путем, военным? — Военным – мы и так ведем боевые действия. Только дипломатическим реагировать. Это все погибшие бойцы ВСУ. Если бы было желание, это все можно установить, но понятно, что никто на украинской стороне в этом не заинтересован.Мы только можем выражать протест. Идет война, пропаганда, с их стороны тоже. Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно.— Украинские власти заявляют, что там похоронены в том числе женщины и дети, что были следы пыток. Зачем они это делают?— Чтобы создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц. Они об этом и говорят с момента фальсификации в Буче. Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более, их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно.— Российские военкоры пишут, что там были и украинские военные, тела которых ВСУ отказались забирать с поля боя…— В том числе может быть и такое. Я думаю, со временем, когда всё пройдет, можно будет попробовать установить кто и где погиб. Нам много нужно будет проводить расследований. Когда это всё закончится, у Следственного комитета работа будет на много лет вперед.Мы не сможем защититься от этих провокаций, идет война, территория занимается и оставляется, опять занимается. Всегда будут говорить: "русские пришли, убили и ушли". А какое доверие украинскому следствию? Никакого!Это всё продолжение информационной войны.
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20220917/1038830354.html
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1
5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
петр акопов, россия, украина, спецоперация, буча, фейк, фейки, пропаганда, харьковская область, захоронение, интервью
Петр Акопов, Россия, Украина, Спецоперация, Буча, фейк, фейки, пропаганда, Харьковская область, захоронение, Интервью

Акопов: Цель провокаций в Буче и Изюме — представить российскую армию жестокими убийцами

13:15 19.09.2022
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Александр Светлов
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Вряд ли с украинской стороны будут проводить честную экспертизу захоронений в Изюме, считает политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
— Пётр, киевские власти спешат представить миру доказательства якобы сотен убитых русскими в Изюме – раскопали братскую могилу и рассказывают о зверствах России. Кажется, мы это уже видели в Буче…
— Здесь все достаточно просто. Это обычная практика, ясно было, что после нашего отхода из Харьковской области, как и до этого из Киевской, все найденные убитые, не важно, кем они найдены, будут свалены на убийство русской армии.
Как России реагировать на подобные провокации? Дипломатическим путем, военным?
— Военным – мы и так ведем боевые действия. Только дипломатическим реагировать.
Это все погибшие бойцы ВСУ. Если бы было желание, это все можно установить, но понятно, что никто на украинской стороне в этом не заинтересован.
Мы только можем выражать протест. Идет война, пропаганда, с их стороны тоже. Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
— Украинские власти заявляют, что там похоронены в том числе женщины и дети, что были следы пыток. Зачем они это делают?
— Чтобы создать имидж русской армии как армии мародеров, садистов и убийц. Они об этом и говорят с момента фальсификации в Буче. Для них это нормальная практика, и тут никакие комиссии и экспертизы ничего не изменят, тем более, их не будет. Нужно просто быть готовыми к тому, что это будет повторяться бесконечно.
— Российские военкоры пишут, что там были и украинские военные, тела которых ВСУ отказались забирать с поля боя…
— В том числе может быть и такое. Я думаю, со временем, когда всё пройдет, можно будет попробовать установить кто и где погиб. Нам много нужно будет проводить расследований. Когда это всё закончится, у Следственного комитета работа будет на много лет вперед.
Мы не сможем защититься от этих провокаций, идет война, территория занимается и оставляется, опять занимается. Всегда будут говорить: "русские пришли, убили и ушли". А какое доверие украинскому следствию? Никакого!
Это всё продолжение информационной войны.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 20:04
Сергей Марков о том, с какой целью в Изюме представляют очередную фальсификацию "геноцида"
 
Петр АкоповРоссияУкраинаСпецоперацияБучафейкфейкипропагандаХарьковская областьзахоронениеИнтервью
 
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